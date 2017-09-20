 Грузовые поезда на регулярной основе начали курсировать в обход Украины, - РЖД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российской компании.
"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами", - говорится в сообщении.
При этом, "тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", отмечает компания.
Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что железная дорога в обход Украины начнет функционировать 15 августа 2017 года.
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варіації...😀
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Рокадная железная дорога - железная дорога, проходящая параллельно линии фронта, предназначенная для манёвра и перегруппировки войск, снабжения их материальными средствами, при необходимости - для эвакуации или ложных перевозок с целью дезинформации противника.
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20 сентября 2017, 09:20
Рівно 2 роки тому, 20 вересня 2015 року, з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу активісти перекрили три поста - Чонгар, Чаплинка і Каланчак, що зв'язують материкову Україну з окупованим Кримським півостровом. До ініціаторів блокади приєдналися активісти українських організацій.
Свого часу Ленур Іслямов сказав абсолютно точну фразу, про те, що блокада "врятувала честь України". Було нестерпно дивитися, як українські компанії продовжували торгувати з окупантами, які анексували частину нашої території, які вбивали і вбивають наших громадян, садять їх в тюрми, ведуть війну на Сході України. Цього абсолютно не розуміли і в країнах, які ввели санкції проти РФ. Але це було абсолютно правильне рішення, і я сумніваюся, що без нього уряд України офіційно би закріпив блокаду.
У світі побачили, що держава Україна змушена прислухатися до своїх громадян, до їхньої думки. Громадянська блокада Криму стала ще одним прикладом того, як громадянське суспільство здатне впливати на владу і показало свою зрілість. До сих пір залишилося відкритим питання, чому українська влада затягувала процес блокади. Через це затягування держструктури України фактично дали окупантам час для перебудови логістики постачання російських товарів до Криму, поступово заміщуючи товари з материкової України.
Проте, Громадянська блокада Криму привела до дуже серйозних наслідків. РФ стала перед фактом, що до Криму можливо доставляти вантажі тільки морем. Це дорого, у Росії виник дефіцит судів "ріка-море", близько 200 суден їм зараз не вистачає по країні, так як вони для кримських рейсів познімали пароплави з своїх внутрішніх маршрутів, з Каспію, з північних регіонів, з Балтики. Вони були змушені придбати за кордоном більше 10 нових поромів для перевезень через Керченську протоку. Півроку не працювала оборонна промисловість в окупованому Криму, для енергозабезпечення військових частин були завезені тисячі дизель-генераторів і використані багато десятків тисяч тонн палива. Вони були змушені прискорити на 2 роки будівництво підводного енергомосту і його інфраструктури. В цілому Громадянська блокада, що стала потім офіційною, завдала дуже і дуже великої матеріальної шкоди окупантам.
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А по теме..вот вам рокадная жд..для пряников и шариков
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20 главных "побед" в истории России
20 сентября 2017, 09:20
Ничего более смешного я не читал в своей жизни! Россияне решили сделать топ лист своих мифических побед!
Тщеславие, гордыня - они как тень идут за имперскими шизофрениками, коими переполнена сегодня Россия. Они как импотенты, не способные даже уже и думать о возможном соитии, на каждом углу, на максимальной громкости заявляют о своих многочисленных вымышленных победах. При этом врут о них так нагло и уверено, и в такой гротескной форме, что сами начинают верить в тот бред, что несут...
Вот список московких побед. Не буду останавливаться на каждой "великой победе" российского оружия. Пробегусь по основным ляпам сего сборника мифов.
Разгром Хазарского каганата (965 год)
Как и коим образом относится победа киевского князя к Москве - вообще не понятно! Тем более, что Святослава на Московии ненавидят и никогда и нигде не почитали! Нет более отвратительной московитам фигуры чем Святослав - а все туда же: победа российского оружия!
До появления России оставалось 756 лет!
Невская Битва (1240 год)
"Летом 1240 года шведы с союзниками высадились в месте, где Ижора впадает Неву. Навстречу им выдвинулся небольшой отряд новгородского князя Александра Ярославича. По преданию, князь воодушевил дружину фразой, ставшей впоследствии "крылатой": "Братья! Не в силах Бог, а в правде!".
Историки полагают, что в соотношении сил преимущество было на стороне шведов - 5 тыс. против 1,4 тыс. Однако, не выдержав мощного и самоотверженного натиска русского войска, шведы бежали. За победу и храбрость Александр получил прозвище "Невский".
Идиотизм московского мифодрочера впечатляет! Каково вам соотношение? Один татарин на трех немцев! В реальности же Невская битва, согласно не российский мифологии, а западным источникам если и состоялась на Неве реке, то была не более чем обычной стычкой с грабителями, с потерями, в общем количестве, не более чем 30 человек, а не в горы трупов, как пишет московская летопись. Это героическое сражение было обыкновенным нападением татарских грабителей на проходящий мимо купеческий караван.
Кстати не самая плохая версия для Московии о прозвище Невский - невский разбойник, народный герой - грабитель!
Ледовое побоище (1242 год)
"Вторая знаменитая победа Александра Невского одержана над рыцарями Ливонского ордена в апреле 1242 года на льду Чудского озера.В этот раз вместе с новгородцами в битве принимали участия и владимирские дружины.
Исход битвы предрешила грамотная тактика русских войск. Они окружили немецкие построения с флангов и вынудили их отступить. Количество сторон историки оценивают в 15-17 тыс. русских и 10-12 тыс. ливонцев с наёмниками. В этой битве рыцари потеряли 400 убитыми и 50 пленными".
Про схватку на Чудском озере с пресловутыми тевтонцами вообще история фантастическая!
В западных хрониках об этой героической битве можно найти данные о том, что представители, германского ордена, коих на тот момент всего было не более чем 150 человек, преследовали, совершивших набег отряд татар и не рассчитав сил увлеклись, и попали под лед. Утонуло на Чудском озере порядка 20 немцев.
Куда делись тысячи ливонцев вообще не понятно!
Куликовская битва (1380 год)
"Сражение на Куликовом поле подвело итоги длительному противостоянию Руси и Орды. Накануне Мамай вступил в конфронтацию с московским великим князем Дмитрием, отказавшимся увеличивать выплачиваемую Орде дань. Это подтолкнуло хана к военным действиям.
Дмитрию удалось собрать внушительное войско, состоявшее из московских, серпуховских, белозерских, ярославских и ростовских полков. По разным оценкам 8 сентября 1380 года в решающей битве сошлось от 40 до 70 тыс. русских и от 90 до 150 тыс. ордынских войск. Победа Дмитрия Донского значительно ослабила Золотую Орду, что предопределило её дальнейший распад".
О чем тут говорить? Москва это не Русь. И на тот момент Русь уже была частью Великого княжества Литовского и Руського, к которому Московия никакого отношения не имела!
Первое, что стоит знать о Москве и о Донском, это то, что дань он платил Мамаю, белярбеку (серому кардиналу) Белой Орды, которого как раз на Куликовом поле и предал, выступив не за Мамая, а на стороне противника того: Тохтамыша, который намеревался, при помощи Тамерлана собрать все земли Орды под своим началом.
Второе: Великий полководец Донской знал, что его предательство ему не простят, а потому, он поменялся доспехами со своим слугой, тем самым обеспечив себе меньшую узнаваемость на поле битвы.
Третье: Мамай проиграл, потому, что ему не дождался подхода РУСЬКОЙ армии литовского князя Ягайло Ольгердовича, которая как раз таки состояла она из дружин собранных на Руси!
Четвертое: Войско Донского состояло в основе своей из татар. На стороне Мамая же татар были считанные единицы.
Ну и последнее, в 1382 году Тохтамыш отблагодарил Дмитрия Донского - разграбил и сжег Москву.
Бородинская битва (1812 год)
"26 августа 1812 года в сражении под деревней Бородино в 125 километрах западнее Москвы сошлись значительные силы французской и русской армий. Регулярные войска под командованием Наполеона насчитывали около 137 тыс. человек, армия Михаила Кутузова с примкнувшими к ней казаками и ополчением достигала 120 тыс. Исход Бородинской битвы является дискуссионным. Однако большинство историков сходится во мнении, что ни одна сторона не добилась решающего перевеса. Бородинское сражение стало самым кровопролитным за всю историю однодневных сражений. Русские, по разным оценкам, потеряли от 40 до 46 тыс. человек, французы - от 30 до 40 тыс. Армия Наполеона, оставившая на Бородинском поле около 25% своего состава, во многом утратила боеспособность".
Начнем с того, что несомненно великий полководец Михаил Илларионович Кутузов проиграл Бородинскую битву вчистую, как и все остальные битвы, которые он имел с Наполеоном. Несмотря на это, его как и коллаборациониста и грабителя Александра Невского называют на России гениальным полководцем.
Брусиловский прорыв (1916 год)
"Наступательная операция Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Брусилова, проведенная с мая по сентябрь 1916 года, стала, по мнению военного историка Антона Керсновского, "победой, какой в мировую войну мы ещё не одерживали". Впечатляет и количество сил, которые были задействованы с обеих сторон - 1 732 000 русских солдат и 1 061 000 солдат австро-венгерской и германской армий.
Брусиловский прорыв, благодаря которому были заняты Буковина и Восточная Галиция, стал переломным моментом в Первой мировой войне. Германия и Австро-Венгрия потеряв значительную часть армии, отражая русскую наступательную операцию, в итоге отдали стратегическую инициативу Антанте".
Назвать Брусилова Кровавым мясником - это как ничего не сказать! Вот что пишет его собрат по оружию Андрей Снесарев в своем дневнике:
"Брусилов -- человек настроения. Во время отступления бежал и нельзя было остановить, впал в панику (Трусилов), только и было по телеграфу делов, что с ним (впечатление Павлова в конце октября в Хирове). Хотели офицеры Ген.штаба его арестовать и приволочить во Фронт. Пролом весною 1916 г. -- не его мысль, а это сделали VII и, особенно, IX армия, предоставленные совершенно своим силам. Брусилов ломил на Ковель, уложил Гвардию, видя успех на юге, не поддержал его, продолжаядолбить всё туда же, пока не стали у него отбирать корпуса. "Даже ребёнку было ясно, где главный удар... дай он туда два корпуса, и теперь мы были бы на Сане; обход слева заставил бы немцев бросить и Львов, и Ковель, и проч.". "Человек настроения... один день вопит, что не может держаться, а на другой день: "Всеми силами перехожу в наступление; предо мною что? Ведь сволочь!" Путного от Брусилова ничего не ждёт и уверен, что он будет отчислен"...
А вот приказы Брусилова о массовых расстрелах и заградотрядах:
15 июня 1915 года: ..."Сзади нужно иметь особо на
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15 июня 1915 года: ..."Сзади нужно иметь особо надёжных людей и пулемёты, чтобы, если понадобится, заставить идти вперёд и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен".
17-18 декабря 1916 года: ..."Люди отказывались идти в атаку; были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять крутые меры, расстрелять несколько человек, и теперь корпус приводится в порядок".
Брусилов не совершил подвиг. Потери, которые понес Брусилов во время прорыва были самыми громадными по тем временам!
К августу 1916 года потери составляли:
885 029 убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести со стороны России
85 000 убитыми, ранеными, пленными и пропавшими со стороны Германии
510 946 человек со стороны Австро-Венгрии
Всего на Юго-Западном фронте, с 22 мая (4 июня) по 14 (27) октября 1916 года российская армия потеряла 1,65 млн. человек.
Это победа?
Битва на Курской дуге (1943 год)
"Победа советских войск на Курской дуге внесла коренной перелом в ход Великой Отечественной войны. Положительный итог сражения стал следствием добытого советским командованием стратегического преимущества, а также сложившегося к тому времени превосходства в живой силе и технике. Например, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой Генштаб смог выставить 597 единиц техники, в то время как германское командование располагало лишь 311".
В российской историографии Курской битве, изначально отводилась на удивление незначительная роль. Потому как преступные ошибки, допущенные советским командованием, были просто позорными, а потери ужасающими. По этой причине правду впоследствии подменили мифами.
В битве на Курской дуге в августе 1943 года с обеих сторон принимали участие четыре миллиона солдат, 69 тысяч орудий, 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов.
Самой известной частью операции Цитадель стало танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 1943 года.
Российские мифологи утверждают, что в битве принимали участие 850 советских и 800 немецких танков, в битве якобы было уничтожено 400 танков вермахта. Однако на самом деле в этом бою принимали участие 186 немецких и 672 советских танка. Красная армия потеряла при этом 235 танков, а немецкие войска всего три!
Взятие Берлина (1945 год)
"Штурм Берлина стал завершающей частью Берлинской наступательной операции продолжавшейся 23 дня. Захват германской столицы советские войска были вынуждены осуществлять в одиночку из-за отказа союзников участвовать в этой операции. Упорные и кровопролитные бои унесли жизни как минимум 100 тыс. советских солдат".
Штурм Берлина был исключительно инициативой Сталина, которому было абсолютно все равно сколько положить людей, лишь бы не дать американцам заполучить секретный архив Рейха! Сталин знал, какие свидетельства и о чем там могут найти американцы. Как и знал, что педантичные немцы задокументировали все их предвоенные брачные игры.
Взятие Берлина - это не подвиг. Это битва за уничтожение доказательств преступной деятельности Кремля!
Подводя итоги...
Крайне удивительно, что россияне не сделали точкой отсчета своих великих побед - победу над динозаврами 65 миллионов лет назад! Это событие и правда могло бы претендовать на самую величайшую победу человечества в истории!
Потом можно было бы отметить победу россиян над неандертальцами 250 000 лет назад.
Разрушение Вавилона, взятие Иерусалима, Рима - все эти важные победы почему-то оставлены без внимания российскими мифологами. И, как мне кажется, совершенно зря! Без них российская мифология не такая богатая, как могла быть!
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дед укачивает внука. тому спать неохота.
- деду, а шо то на стене висит..
- та шабля!
- шо бля?
- спи бля!!!
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Кстати, там проблема, там СТОЛЬКО "Неучтенки". Мужики, кто помнит просишь гранату - выносят АКМ (АК-74), давай бабки. ВВ - давали....... (нагрузка). все на КПП-1. Не стесняясь. С ПМ, ТТ, АПС проблемы ( не наша тема - это к ротному)
БП к пистолетам (кроме пачки )- отдельно от изделий.
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И не притворяйся, что ты какой-то пересичный под украинским флажком. Вылупился ты из кацапской сраки и глистом в ней живешь.
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Чебурашка
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