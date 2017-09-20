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 В результате столкновений под зданием Одесской мэрии пострадали 36 правоохранителей

одесса пожар виктория потасовки

В результате столкновений под зданием Одесского горсовета пострадали 36 правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Полиция обращается к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трагедия в лагере "Виктория": под зданием Одесской мэрии произошла серия потасовок, задержаны несколько активистов. ФОТОрепортаж

"По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В результате столкновений под зданием Одесской мэрии пострадали 36 правоохранителей 01

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


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Когда мусорские страдают,это всегда радует честных людей !
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..Во вже *стрелкі* барижні -заспамили .!!!! .МУСАРНЯ -БІСНУЄТЬСЯ ..!!!
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почему мусора без номеров на шлемах? нет номера-можно бить! мусор-подделка!
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А может это лучший способ пропетлять, поцарапал себя нагрудным значком, обратился за мед помощью и все, можно выродков не защищать.
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если родители избили ментов-то как эти менты могут задерживать преступников-всех в отставку
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Ну да, с разгона. За них сабаков мазу тянет, а за него гидрант
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Через три дня число должно возрасти в трое, как показывает история с ПП Шегини!
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погано мусорів аваков навчає, якісь кволі усі, напевно там одні дегенерати служать.
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- С этими словами горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. Ипполит Матвеевич убежал в город. (с)
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Вони не правоохоронці, - вони пси режиму !!
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какие звери эти активисты ..избили 32 уебанов в экипировке
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Мусора були і мусорами залишилися. Вони створені для охорони злодіїв при владі. А народ вони ложать, тому будуть отримувати ще більше.
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Анально, очечки від напруги надірвали...
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Та да ..страдальцы..много обожженых кахтелями? Много при болях брусчаткой?
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та блядь, ГДЕ они набирают таких дохлых "правохранителей"??????????????????????????????????
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нізащо не повірю,що мєнти просто стояли,а їх пиздили мітингувальники.
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петя по торговым партнерам?А кому же рошенки продавать будет
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Мало. Особенно учитывая, какое гавно они защищали
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То есть 36 полицейских не смогли защитить даже себя? ??
А нафик нам такие подицейские??
Уволить по проф. непригодности !!!😈
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Не. ну полиция может себя, конечно, защитить. Только тогда "активисты" обратятся в больницу за помощью. Их не трогали , бо не тронь говно пока не пахнет.
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Почерк такой же как в Доме Профсоюзов. Тоже избиения, тоже пытались пройти через боковые входы. Не они ли устроили поджог в "Виктории". Не они ли проломили голову одному из освобожденных из тех кто спасся 2 мая?
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Что за набор предложений? кто "устроили поджог в "Виктории" ,пострадавшие под мерией менты?
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слыш, подонок, они не проломили голову "одному из спасшихся 2 мая", а восстановили справедливость, попранную коммерческим судом г. Одессы.
И поверь, это не последняя проломленная сепарская башка, впереди еще много клиентов суда им. товарищща Линча))
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Менты - это одесситы, которые устроились на работу, кстати. после Майдана. Старую опытную гвардию же разогнали.
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Бедные мусора пострадали!
Я вчера в Мраининском парке наблюдал за страдающими.
На одного митингующего около пяти мусоров,минимум!
А как им было тяжело.
Кофе по двадцатому разу сербать,в телефончике все игрульки переиграть,опять таки табачное отравление получили,лавочки не удобные.
Вобщем видно было:Они устали!
А Транспорта нагнали,не сосщитать.Наврно если подсчитать,деньги на заправку,всех Кразов,Мазов и Богданов,то точно один аппарат МРТ купить можно!
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А это потому,что в жизни по новому,учли ошибки папередников.
И теперь на одного недовольного,минимум три красноперых!
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Вы не мусоров пострадавших считайте, а людей.
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Назови хоть один случай, когда к мирно митингующим подошел правоохранитель и ударил его без повода, просто так, первый.
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У нас різне бачення "мірно мітінгующего".
Для влади - це особа, яка мирно базікає на своїй кухні і не заважає вчиняти посадові злочини.
Для народу - це особа, яка активно добивається від влади виконання нею своїх обов"язків, за якій їй народ платить гроші. У тому числі шляхом тикання цієї особи носом у посадові обов"язки у державному (народному) службовому кабінеті. І ніякий поліцай (утримується на кошти народу) не вправі перешкодити людям (платники податків) примусити чиновника (утримується за кошти народу) виконувати свої обов"язки (за що отримує гроші від народу).
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Да, у меня другое видение, я бы например хотел чтоб процедура митингов била утверждена на законодательном уровне:
Первый этап: люди выходят с плакатами о выдвигающихся требованиях
Второй этап: избрание делегации переговорщиков от митангующих
Третий: переговоры (чиновники обязяны это сделать)
Четвертый: ультиматум (если на переговорах не достигнут консенсунс)
Пятый: только теперь!!! Силовые действия после истечения срока, установленного ультиматумом.
При этом еще установить минимальное количество митингующих (чтобы этим не пользовалась кучка продажных провокаторов, как у нас часто происходит)
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да там в ментовне одни сепары. Пи...дить безжалостно! Но начинать желательно с Абасракова-Рюкзакяна, по ментовне корень зла в нем в первую очередь.
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Мусорье неизменимо.Всех на передок,под артеллерию и грады сепаров на лечение.
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и не одного протестующего,между собой дрались менты что ли...?
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бедненькие мабуть якість спец одягу неякісна давайте дамо їм дамо учасників бойових дій
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какв сводках с майдана 2013 года пасрадала адна беркутня...
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Пока гром не грянет- мужик не перекрестится? Это ж нужно было погибнуть детям, чтоб стало понятным, что нужно выкинуть этих бандитов ангертовско- солнцевских из Одессы ?
Вот пока правый сектор не начал стрелять в Западной Украине , я лично вообще не знала , что в Украине есть такие сокровища как янтарь. Сидели себе на бурштыне 'деловые люди' и тихо пилили бабло. Пока Семенченко не перекрыл ордло , мы все тихо платили по Роттердам плюсу в карманы команды житипоновому, думая , что дорого, но мы платим все - таки за именно энергетическую независимость страны. Сколько еще таких темных дыр в нашей стране , мы просто думаю не можем себе представить!
Я уже писала, что Майдан не начался именно с побыття дитэй, а был зачат еще во Врадиевке. И Одесса не такой простой город и как все думают 'рыговский'. Нет! Нет и нет! Именно в Одессе сепаратисты получили дом профсоюзов. Власти нужно немедленно начать думать башкой , а не жопой и немедленно отстранять труханова. Меньшее точно не пройдет.
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ждем гневного выступления главмусора страны рюкзакяна
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Одессой «рулит» криминал.
На «Привозе» пришлось услышать, что пророссийский русскоговорящий с обритой головой мэр Одессы (жители Молдаванки, Пересыпи и Слободки называют его «Фантомас), отец и кормилец одесских «титушек» - ставленник кремля.
О том, что нынешний мэр Одессы россиянин, говорит его фамилия. В Википедии сказано: от 60 % до 70 % русских фамилий имеют окончание «ОВ». «Труханов», «Буданов», «Богданов», «Дуданов» и так далее.
И как следствие, на железнодорожном вокзале из динамиков исчез гимн Одессы при отправлении и прибытии поездов. Патриоты Одессы приложили много усилий, чтобы возобновить музыкальную заставку на одесском перроне.
Украинский журналист, военный эксперт и Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ»
Юрий Евгеньевич Бутусов давно предупреждал общественность откуда исходит опасность:
«Труханов - ставленник криминального авторитета Александра Ангерта по кличке "Ангел", одного из немногих, кто выжил в 90-е, а сейчас постоянно и благополучно проживающего в Великобритании. В Одессе у него активы, без "смотрящего" работать нельзя». Конец цитаты.
Таким образом, даже одесские школьники знают, что Одессой «рулит» криминал.
До тех пор, пока ключевые посты в горсовете Одессы, на предприятиях, в учебных учреждениях, в торговле, в силовых структурах, в народных судах, на телевидении Одессы будут занимать граждане, не знающие украинского языка, с двойным гражданством (российским и украинским), вологодским говором и монгольским разрезом глаз, в Одессе будут продолжать по ночам взрывать железнодорожные мосты и детские садики, как это сделали сепаратисты 12 июня 2015 года, когда взорвали в центре Одессы взрывное устройство на углу улиц Большой Арнаутской и Старопортофранковской возле детского садика.

Калорады страхуют друг друга и совершенно не боятся власти. Дежурная по вокзалу покрывает матом воинов Вооруженных Сил Украины, одесская милиция выгоняет из помещения вокзала на перрон под дождь защитников Родины, проводницы поездов, следующих в Донецком направлении, не пускают с билетами воинов АТО в вагоны, а патриотам Украины, возвращающимся с фронта домой, приходится коротать ночь в спальнике на полу вокзального туалета.
При социологическом опросе одесситов на улице Дерибасовской был высказан тревожный прогноз: «Если Прокуратура не вмешается и не разрулит ситуацию, то Одессу ожидает второй Славянск.
ФСБ Московии обеспечило своему агенту «алиби» выдав ему «справку» о том, что «данный сотрудник уже уволен из ФСБ и не является гражданином России».
Посмотреть пророссийского мэра Одессы с калорадской лентой на груди можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=bWH6zMG1ZlI
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Труханов - еврей. В Одессе на выборах мэра вообще не было ни одного кандидата украинца. Такая у нас революция Гидности...
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Можно подумать, что "активисты" - не ставленники еврейской мафии в Одессе.
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в Одессе мусорня состоит на 90% с переатистованой куйни которая была с титушней 3 года назад
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А не пора давать по башке тем, кто выходит не на митинг, а на провокации? Причем так, чтоб отбить желание размахивать руками.
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посіпаки олігархічного режиму захищают проросійскоко мера корупціонера Труханова
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А каких, позвольте полюбопытствовать, правоохранителей, - тех, кто своей акцией высказывает своё отношение к ОТСУТСТВИЮ в нашей стране ПРАВА в его понимании остальным цивилизованным миром и борется за то, чтобы исправить данную ситуацию в Украине или тех "правоохранителей", которые защищают "судей-беспредельщиков", барыг, воров и прочую "элиту"? Если пострадали последние, - то так им, козлам, и надо!!! И слово "национальная" давно пора убрать из названия что полиции, что гвардии, потому как люди и органы, идущие ПРОТИВ интересов СВОЕЙ НАЦИИ ("кучка" численностью в несколько сот тысяч не может брать на себя право "беспредельничать" в отношении нескольких десятков миллионов соотечественников), не могут быть "национальными" по определению!!! Одно слово, - "авааааковцы"... Уверен, что скоро все эти "правоохранители" ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ за все те преступления, что они совершили против граждан Украины, отстаивая интересы кучки зарвавшихся мерзавцев!!! И "троли" с "ботами" пусть уже тоже начинают не спать спокойно, дойдет дело и до них, - в конце концов каждый иуда должен быть наказан за содействие преступникам во власти, предательство интересов Народа и за "тридцать сребренников", которые были украдены у людей нынешними "керманичами" и заплачены своим "верным" холопам!
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не дали мерии взять кредит на лярд гривен на 5 лет под 17,5% годовых)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате столкновений под зданием Одесской мэрии пострадали 36 правоохранителей
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