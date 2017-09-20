 В результате столкновений под зданием Одесской мэрии пострадали 36 правоохранителей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области на своей странице в Facebook.
По данным ведомства, в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины.
Полиция обращается к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и не совершать противоправных действий.
"По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
3881 80
Материалы по теме: Будни полиции Пожар в одесском детском лагере
Кабмин по просьбе Авакова восстановил проверки после трагедии в "Виктории": "Некоторые деятели на местах считают нашу государственную политику вседозволенностью"(33)
Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии(40)
"Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории"(35)
Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция(7)
Деканоидзе сообщила подробности спецоперации, в ходе которой было инсценировано убийство адвоката(0)
Трагедия в лагере "Виктория": мэр Одессы отстранил от должностей четверых чиновников(28)
Детский лагерь "Виктория" должны были закрыть еще три месяца назад, - глава Одесской ОГА Степанов. ВИДЕО(62)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А нафик нам такие подицейские??
Уволить по проф. непригодности !!!😈
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И поверь, это не последняя проломленная сепарская башка, впереди еще много клиентов суда им. товарищща Линча))
Ответить
Ответить
Ответить
Я вчера в Мраининском парке наблюдал за страдающими.
На одного митингующего около пяти мусоров,минимум!
А как им было тяжело.
Кофе по двадцатому разу сербать,в телефончике все игрульки переиграть,опять таки табачное отравление получили,лавочки не удобные.
Вобщем видно было:Они устали!
А Транспорта нагнали,не сосщитать.Наврно если подсчитать,деньги на заправку,всех Кразов,Мазов и Богданов,то точно один аппарат МРТ купить можно!
Ответить
Ответить
И теперь на одного недовольного,минимум три красноперых!
Ответить
Ответить
Ответить
Для влади - це особа, яка мирно базікає на своїй кухні і не заважає вчиняти посадові злочини.
Для народу - це особа, яка активно добивається від влади виконання нею своїх обов"язків, за якій їй народ платить гроші. У тому числі шляхом тикання цієї особи носом у посадові обов"язки у державному (народному) службовому кабінеті. І ніякий поліцай (утримується на кошти народу) не вправі перешкодити людям (платники податків) примусити чиновника (утримується за кошти народу) виконувати свої обов"язки (за що отримує гроші від народу).
Ответить
Первый этап: люди выходят с плакатами о выдвигающихся требованиях
Второй этап: избрание делегации переговорщиков от митангующих
Третий: переговоры (чиновники обязяны это сделать)
Четвертый: ультиматум (если на переговорах не достигнут консенсунс)
Пятый: только теперь!!! Силовые действия после истечения срока, установленного ультиматумом.
При этом еще установить минимальное количество митингующих (чтобы этим не пользовалась кучка продажных провокаторов, как у нас часто происходит)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот пока правый сектор не начал стрелять в Западной Украине , я лично вообще не знала , что в Украине есть такие сокровища как янтарь. Сидели себе на бурштыне 'деловые люди' и тихо пилили бабло. Пока Семенченко не перекрыл ордло , мы все тихо платили по Роттердам плюсу в карманы команды житипоновому, думая , что дорого, но мы платим все - таки за именно энергетическую независимость страны. Сколько еще таких темных дыр в нашей стране , мы просто думаю не можем себе представить!
Я уже писала, что Майдан не начался именно с побыття дитэй, а был зачат еще во Врадиевке. И Одесса не такой простой город и как все думают 'рыговский'. Нет! Нет и нет! Именно в Одессе сепаратисты получили дом профсоюзов. Власти нужно немедленно начать думать башкой , а не жопой и немедленно отстранять труханова. Меньшее точно не пройдет.
Ответить
Ответить
Ответить
На «Привозе» пришлось услышать, что пророссийский русскоговорящий с обритой головой мэр Одессы (жители Молдаванки, Пересыпи и Слободки называют его «Фантомас), отец и кормилец одесских «титушек» - ставленник кремля.
О том, что нынешний мэр Одессы россиянин, говорит его фамилия. В Википедии сказано: от 60 % до 70 % русских фамилий имеют окончание «ОВ». «Труханов», «Буданов», «Богданов», «Дуданов» и так далее.
И как следствие, на железнодорожном вокзале из динамиков исчез гимн Одессы при отправлении и прибытии поездов. Патриоты Одессы приложили много усилий, чтобы возобновить музыкальную заставку на одесском перроне.
Украинский журналист, военный эксперт и Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ»
Юрий Евгеньевич Бутусов давно предупреждал общественность откуда исходит опасность:
«Труханов - ставленник криминального авторитета Александра Ангерта по кличке "Ангел", одного из немногих, кто выжил в 90-е, а сейчас постоянно и благополучно проживающего в Великобритании. В Одессе у него активы, без "смотрящего" работать нельзя». Конец цитаты.
Таким образом, даже одесские школьники знают, что Одессой «рулит» криминал.
До тех пор, пока ключевые посты в горсовете Одессы, на предприятиях, в учебных учреждениях, в торговле, в силовых структурах, в народных судах, на телевидении Одессы будут занимать граждане, не знающие украинского языка, с двойным гражданством (российским и украинским), вологодским говором и монгольским разрезом глаз, в Одессе будут продолжать по ночам взрывать железнодорожные мосты и детские садики, как это сделали сепаратисты 12 июня 2015 года, когда взорвали в центре Одессы взрывное устройство на углу улиц Большой Арнаутской и Старопортофранковской возле детского садика.
Калорады страхуют друг друга и совершенно не боятся власти. Дежурная по вокзалу покрывает матом воинов Вооруженных Сил Украины, одесская милиция выгоняет из помещения вокзала на перрон под дождь защитников Родины, проводницы поездов, следующих в Донецком направлении, не пускают с билетами воинов АТО в вагоны, а патриотам Украины, возвращающимся с фронта домой, приходится коротать ночь в спальнике на полу вокзального туалета.
При социологическом опросе одесситов на улице Дерибасовской был высказан тревожный прогноз: «Если Прокуратура не вмешается и не разрулит ситуацию, то Одессу ожидает второй Славянск.
ФСБ Московии обеспечило своему агенту «алиби» выдав ему «справку» о том, что «данный сотрудник уже уволен из ФСБ и не является гражданином России».
Посмотреть пророссийского мэра Одессы с калорадской лентой на груди можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=bWH6zMG1ZlI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить