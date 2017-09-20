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 Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии

пожар

Мэр Одессы Геннадий Труханов обещает обнародовать все документы, которые касаются строительства корпусов детского лагеря "Виктория", в одном из которых произошел пожар, в результате которого погибли дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также: Трагедия в лагере "Виктория": под зданием Одесской мэрии произошла серия потасовок, задержаны несколько активистов. ФОТОрепортаж

В ходе сессии Одесского горсовета в среду Г.Труханов заявил, что в настоящее время идет работа по сбору этой документации: от проектов до смет, актов сдачи-приема и т.д. Все эти документы мэрия опубликует, чтобы дать городу ответ, что привело к трагедии.

"Мы ответим на этот вопрос прямо и честно", - подчеркнул Г.Труханов, добавив, что это делается также для того, чтобы избежать манипуляций со стороны различных политических сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории"

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Olena Ksantopulos
19 ч ·

Эх, Одесса, жемчужина у моря... Только что на информационном майданчике Верховной Рады выступал активист из Одессы. Он рассказал про миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана, которому Труханов отдал центр города под его застройки. Аднан Киван всегда поддерживал и продолжает поддерживать правительство Асада, именно оттуда источник его состояния. Его обвиняют в том, что он поддерживает террористов и, в частности, ИГИЛ. Киван связан не только с Путиным, но и с Порошенко, и его ближайшим партнером Ковальчуком. В Одессе все суды на стороне Аднана Кивана, поскольку его опекает одесский "крестный отец" Кивалов. Сириец также на прямую связан с известным сепаратистом Марковым. Из-за того, что Киван буквально уничтожает исторический центр Одессы, пуская под снос памятники архитектуры, ЮНЕСКО отказывается включить этот уникальный город в список объектов мирового культурного наследия. Этот сирийский барыга и его фирма «Кадорр», с благословения киевских властей, ведет также строительство одного из объектов на Андреевском спуске, где случился оползень, угрожающий жителям соседних домов.

Деньги правят мозгами и душами нашей барыжной власти. Деньги, замешанные на крови и воняющие путинским рашизмом. В результате договорняка Порошенко и Путина, Одесса и Харьков не были сданы в открытую, потому что эти две областные столицы отстояли, в буквальном смысле, украинские патриоты. Но Порошенко отдал их под ползучую оккупацию. В Одессе мэром стал россиянин Труханов, в Харькове - сепаратист Кернес. И да, они будут строить лагеря, детские площадки и закладывать парки. Возможно, они будут держать города в чистоте, как это делает Кернес. Жителям будут кидать подачки, но главное скрывается за фасадами покрашенных домов. Что же это главное? Малороссия, под которой подписался гарант.
Одессе и Харькову нужны другие мэры - украинские патриоты. Вы мне скажите, но люди же выбрали! Выбрали? Значит, люди ошиблись, а ошибки надо исправлять. Сейчас. Иначе будет поздно. Тихое и практически незаметное создание ХНР и ОНР, пока мы все спим, продолжается. Мы теряем свободную и независимую Украину, но проснуться, почему-то, не хотим...
Ах, Одесса, ты знала много горя... Я очень не хочу, чтобы этот город, где я часто бывала и жила, узнал еще одно горе - горе российской оккупации.
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Это редкостный бред. Труханов с Киваном воюют давно. Не верьте написанному.
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и на себя заяву напишет и хастрелится - 3 раза - бог любит троицу
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Действительно, больше всего вся Украина ждала обещаний Труханова...
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Ну чого ж, напевно виписки зі своїх банківських рахунків покаже, на які відкати слались, записи розмов і фотографії співучасників, ой. комерційних партнерів обнародує.
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..красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление... (с)
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"Мы ответим на этот вопрос прямо и честно", - то есть возможен вариант как ранее отвечать непрямо и нечестно.
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Причини трагедії вже відомі - корупція, яка призвела до будівництва двоповерхових дерев'яних будинків там де їх не мало бути взагалі! На Вікторію виділяли шалені гроші - 60 млн грн, а побудували якесь пожежонебезпечне лайно з дерева! За ці гроші можна було збудувати нормальні корпуси з сучасних негорючих та енергоефективних матеріалів, але ж тоді неможливо було б вкрасти всі гроші! Неможливо було б привести лісників з Закарпаття, які за копійки побудували зруби без пропитки, а гроші по кошторисах списали на повну технологію і списали кілька разів підряд! Це корупція яка вбиває дітей! Труханов має бути арештований та засуджений разом зі своєю бандою яка крала гроші на міських тендерах та комунальних ремонтах та будівництвах!
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Мені пох. цей Труханов, але яке він має відношення до протипожежної безпеки? Цим питанням займається ДСНС, який вертикально підпорядковується аваковському МВС. Пожежники повинні всі проблеми відслідковувати і відповідно реагувати. Якщо вони імпотенти по результатам, то треба контролюючі функції для них скасувати (як у Грузії), можливо тимчасово. Все одно толку ніякого, хоч підприємці на хабарях економити будуть. Ну і після стількох провалів декого з міністів уже давно треба було у відставку відправити...
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А ДСНС причем? Сигнализацию отключили же самовольно? А вот кто сэкономил на материале нужно выяснить.
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При всем. Это их вопросы.
А кто ее отключил, кстати? Труханов?
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Протипожежна безпека це не сигналізація! Це правильний вибір ділянки під забудову, щоб пожежні могли під'їхати і всіх врятувати, чого не було в Вікторії! Це вибір кількості поверхів будинку згідно будівельних та протипожежних норм, чого не було в Вікторії! Це вибір матеріалів для будівництва згідно будівельних та протипожежних норм, чого не було в Вікторії! Вже після таких порушень будівельних та протипожежних норм не має значення була там сигналізація чи ні, отримали пожежні сигнал вчасно чи ні! Навіть якби працювала сигнализація, навіть якби приїхали пожежні вчасно - це б нічого не змінило, бо будівля спалахнула миттєво і врятувати дітей було неможливо! Винний в цьому той хто приймав рішення з порушенням нормативних документів в галузі будівництва та протипожежної безпеки, а це Труханов - мер Одеси! Саме Труханов прийняв рішення перебудовувати одноповерхові дерев'яні корпуси Вікторії на дерев'яні двоповерхові! Саме Труханов обрав підрядника який порушив всі норми та правила будівництва та протипожежної безпеки! То хто має відповідати? В першу чергу Труханов!
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Где наш прЫзидент?.. Кто наш прУзидент?..

Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...
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будет так же , как у галетея "споткнулся, упал, задел". гнать всех во главе с порошенко. довели страну до нищеты и убожества. Живут твари в своем мире, где 1000 грн - это не деньги, где человеческая жизнь, когда это касается украинцев, - ничто. Зато своя никчемная жизнь и жизни своих выбл....в превыше всего.
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порохня на всю Украину окурок бросил ещё тогда, когда сиганул на Венский сходнячок договариваться с пророссийским олигархатом, как они помогут ему в президентское кресло забраться.
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Причины следующие,гнали открытие к приезду главного барыги,поэтому делали тяп-ляп,ну и плюс украли конечно немало на том лагере - других причин НЕТ !!!
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Сомневаюсь."Пилили" бюджетные деньги по плану. Как раз, что бы налом откат отдать петру в день приезда.
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Не ссорьтесь!
Вы оба правы.!
Барыга на фоточках запечатлен.Засветился попиарился,всю Одессу в клетки по приезду одели.
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Виток трагедії в злочинному режимі падларошенка !
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"Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии" - як тільки все підроблять...
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в срочном порядке на это максимум уйдет два рабочих дня!!!!
то есть!!! уже давно должны быть обнародованы!
Нету!!!

Значит, сидят и "рисуют" - я это так вижу...
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а разве не следствие должно ДАТЬ ответ о причинах трагедии?
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Где была инспекция пожарной охраны? Если они выписали в июне предписание о устранении недостатков, и эти недостатки не устранены в указанный срок, то почему, не закрыли этот лагерь из-за угрозы жизни? Надо было повторно послать инспектора с широким языком, что бы он им лизнул обратную сторону липкой бумажной ленты с печатью и автографом начальника пожарной охраны и наклеил её на электро рубильник. А сейчас арестовали 23х летнюю девочку, воспитателя, которую назначили ответственной за пожарную безопасность. .
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Мені не зрозуміло, законно арештована дівчина 23 років, на яку поклали відповідальність за пожежну безпеку?! Яким законом передбачено покладання відповідальності за пожежну безпеку на вихователя?! У мене складаєть враження, цей арешт- черговий злочин?!
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Ответ мэра - это отмашка, потому что знающие люди могут рассказать, как подписываются декларации о вводе в эксплуатацию, что туда пишется, и как делятся деньги от того, что прописано на бумаге, но не сделано реально!
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Это все будет как у попандопулы, забирай все, а я себе ещё напечатаю... так и со всей документацией... неужели этот утырок думает, что в наш век бланки, печати, всевозможные справки, сертификаты, документы любой формы и сложности это проблема... Все напечатается, все проштампуется, на каждый документ, напечатают ещё по три документа, и в итоге он проедстанет пред народом как наичестнейший, наиправеднеший мер... а то что дети погибли, так это человеческий фактор... вот увидите, так все и будет...
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Все орут на Труханова . Родители , проверьте школы и детсады , где находятся ваши дети . Украина большая .
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Трухановы у вас в голове . Надо требовать и проверять .
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Обещает? Он должен был сделать это в день трагедии.
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Он думал как очко прикрыть, очевидно придумал.
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Да нахер не нужны эти документы! По документам лагерь самый безопаный, но корпус сгорел нахер. Нужны инспекции и заключения по оставшимся корпусам и нужны они были ВЧЕРА, а мудилло из гос.администрации медальки да грамоты в то время раздавал.
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Пусть опубликовывает!
Но только со скамьи подсудимых!
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Г.Труханов заявил, что в настоящее время идет работа по сбору этой документации: от проектов до смет, актов сдачи-приема

И самое главное не забудь - кто был выгодополучателем от функционирования НЕ СТОЯЩИХ НА БАЛАНСЕ (показания директора на суде!) строений !
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Назовет себя организатором убийства? Карма. За все деяния прийдется заплатить либо самому либо потомкам, что еще хуже. Просто провидение открывает кто у власти- нечистоты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТруханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии
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