 Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе сессии Одесского горсовета в среду Г.Труханов заявил, что в настоящее время идет работа по сбору этой документации: от проектов до смет, актов сдачи-приема и т.д. Все эти документы мэрия опубликует, чтобы дать городу ответ, что привело к трагедии.
"Мы ответим на этот вопрос прямо и честно", - подчеркнул Г.Труханов, добавив, что это делается также для того, чтобы избежать манипуляций со стороны различных политических сил.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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19 ч ·
Эх, Одесса, жемчужина у моря... Только что на информационном майданчике Верховной Рады выступал активист из Одессы. Он рассказал про миллионера сирийского происхождения Аднана Кивана, которому Труханов отдал центр города под его застройки. Аднан Киван всегда поддерживал и продолжает поддерживать правительство Асада, именно оттуда источник его состояния. Его обвиняют в том, что он поддерживает террористов и, в частности, ИГИЛ. Киван связан не только с Путиным, но и с Порошенко, и его ближайшим партнером Ковальчуком. В Одессе все суды на стороне Аднана Кивана, поскольку его опекает одесский "крестный отец" Кивалов. Сириец также на прямую связан с известным сепаратистом Марковым. Из-за того, что Киван буквально уничтожает исторический центр Одессы, пуская под снос памятники архитектуры, ЮНЕСКО отказывается включить этот уникальный город в список объектов мирового культурного наследия. Этот сирийский барыга и его фирма «Кадорр», с благословения киевских властей, ведет также строительство одного из объектов на Андреевском спуске, где случился оползень, угрожающий жителям соседних домов.
Деньги правят мозгами и душами нашей барыжной власти. Деньги, замешанные на крови и воняющие путинским рашизмом. В результате договорняка Порошенко и Путина, Одесса и Харьков не были сданы в открытую, потому что эти две областные столицы отстояли, в буквальном смысле, украинские патриоты. Но Порошенко отдал их под ползучую оккупацию. В Одессе мэром стал россиянин Труханов, в Харькове - сепаратист Кернес. И да, они будут строить лагеря, детские площадки и закладывать парки. Возможно, они будут держать города в чистоте, как это делает Кернес. Жителям будут кидать подачки, но главное скрывается за фасадами покрашенных домов. Что же это главное? Малороссия, под которой подписался гарант.
Одессе и Харькову нужны другие мэры - украинские патриоты. Вы мне скажите, но люди же выбрали! Выбрали? Значит, люди ошиблись, а ошибки надо исправлять. Сейчас. Иначе будет поздно. Тихое и практически незаметное создание ХНР и ОНР, пока мы все спим, продолжается. Мы теряем свободную и независимую Украину, но проснуться, почему-то, не хотим...
Ах, Одесса, ты знала много горя... Я очень не хочу, чтобы этот город, где я часто бывала и жила, узнал еще одно горе - горе российской оккупации.
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А кто ее отключил, кстати? Труханов?
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Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...
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Вы оба правы.!
Барыга на фоточках запечатлен.Засветился попиарился,всю Одессу в клетки по приезду одели.
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то есть!!! уже давно должны быть обнародованы!
Нету!!!
Значит, сидят и "рисуют" - я это так вижу...
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Но только со скамьи подсудимых!
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И самое главное не забудь - кто был выгодополучателем от функционирования НЕ СТОЯЩИХ НА БАЛАНСЕ (показания директора на суде!) строений !
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http://newsrbk.ru/news/4901249-mer-odessyi-gennadiy-truhanov-delaet-stavku-na-stroitelnuyu-otrasl-novorossii.html
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