 Труханов обещает обнародовать все документы, касающиеся детского лагеря "Виктория", и дать ответ о причинах трагедии

Напомним, в ночь на

. В результате погибли трое детей.

ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк,

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