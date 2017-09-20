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Все про:демография (192) Госстат (95)

 В течение января-июля 2017 г. численность населения Украины уменьшилась на 128,5 тыс. человек, - Госстат

демография

Численность населения в Украине по состоянию на 1 августа 2017 года составила 42,456 млн. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госстата.

Сообщается, что в течение января-июля 2017 г. численность населения уменьшилась на 128,5 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у парня и девушки не будет 3 детей, значит они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы, - мэр Чернигова Атрошенко о демографической ситуации

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 61 живорожденный.
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Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире написаны «Мертвые души», построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» … В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода. (с) Ильф и Петров Золотой телёнок
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та вы шо?
а они налоги платили или просто так задарма жили???
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Так это ж 50% проедать от зряплаты! Авторитетно заявляю - умерли от ожирения. Сердце не выдержало столько каллориев.
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Учитывая навязчивое желание провести медицинскую и пенсионную "реформы" - динамика депопуляции слишком медленная и не устраивает кагал..
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нація вироджується, молодь тікає заь кордон - наслідки реформ барижно-соєвих реформаторів
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Все равно по плану не успевают. Ждем поднятия тарифов и дуст.
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с чем нас и поздравляю.
После переписи населения будем сильно удивляться похоже ...
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Время, в которое мы живем - это трясина позора, оргия недостойных человека поступков, причем откровенная оргия, когда мерзость даже не прикрывается фальшью. Все это надо менять.
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Это перемога! Кто-то не верил в геноцид тарифами и зарплатами?
Ура Гройсману - вот как нужно у управлять страной!

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение января-июля 2017 г. численность населения Украины уменьшилась на 128,5 тыс. человек, - Госстат
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