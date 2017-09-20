 В течение января-июля 2017 г. численность населения Украины уменьшилась на 128,5 тыс. человек, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госстата.
Сообщается, что в течение января-июля 2017 г. численность населения уменьшилась на 128,5 тыс. человек.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 61 живорожденный.
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а они налоги платили или просто так задарма жили???
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После переписи населения будем сильно удивляться похоже ...
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Ура Гройсману - вот как нужно у управлять страной!
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