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 РФ не предоставляет информацию об обследовании похищенного украинца Гриба: мы не знаем, какие анализы и для чего делали, - отец

павел гриб

По словам отца похищенного украинца Павла Гриба Игоря, открытым остается вопрос адвоката для его сына. С российским адвокатом Андреем Сабининым было заключено соглашение на одноразовое посещение Павла.

Украинская сторона не располагает информацией о том, какие обследования делали в России украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в заложниках в Краснодарском СИЗО. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал его отец Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что такие вещи, должны согласовываться с самим задержанным и с дипломатами нашей стороны. Этого не было сделано. Мы еще не знаем, какие анализы делали, каковы их результаты и для чего они проводились", - рассказал Игорь Гриб.

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Он сообщил, что российская сторона до сих пор не объяснила, каким образом его сына российские силовики задержали на территории Беларуси.

Также он напомнил, что во время встречи Павла с консулами, силовики, которые присутствовали при разговоре, запрещали заключенному отвечать на вопросы об обстоятельствах задержания, о выдвинутых обвинениях, об условиях содержания.

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Кроме того, Игорь Гриб отметил, что вопрос с российским адвокатом для Павла сих пор не решен. С Андреем Сабининым, который фигурирует в СМИ как адвокат Павла, было подписано соглашение на одноразовое посещение.

Также, по словам Игоря Гриба, никакие судебные заседания по делу Павла пока не назначены.

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Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

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11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.


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Пора давно отвечать кацапской мрази той же монетой!
Но пока мы самые мирные.
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Я настаиваю на том, чтобы за Павла Гриба отдали всех русских включая Авдеева. Бойцы , сидящие у сепаров в подвалах с лета 14 года ,могут и уступить очередь. А что? Инвалид, что-то писал против Путина вКонтакте, украденный подлым способом и так далее. Плюс такие мужественные отец и сестра - не сдаются, борются за свободу Павла!
П.С. Для умеренных: прочитайте заметку "О новой прусской цензурной инструкции"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ не предоставляет информацию об обследовании похищенного украинца Гриба: мы не знаем, какие анализы и для чего делали, - отец
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