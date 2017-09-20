 РФ не предоставляет информацию об обследовании похищенного украинца Гриба: мы не знаем, какие анализы и для чего делали, - отец

Украинская сторона не располагает информацией о том, какие обследования делали в России украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в заложниках в Краснодарском СИЗО. Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал его отец Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.
"Дело в том, что такие вещи, должны согласовываться с самим задержанным и с дипломатами нашей стороны. Этого не было сделано. Мы еще не знаем, какие анализы делали, каковы их результаты и для чего они проводились", - рассказал Игорь Гриб.
Он сообщил, что российская сторона до сих пор не объяснила, каким образом его сына российские силовики задержали на территории Беларуси.
Также он напомнил, что во время встречи Павла с консулами, силовики, которые присутствовали при разговоре, запрещали заключенному отвечать на вопросы об обстоятельствах задержания, о выдвинутых обвинениях, об условиях содержания.
Кроме того, Игорь Гриб отметил, что вопрос с российским адвокатом для Павла сих пор не решен. С Андреем Сабининым, который фигурирует в СМИ как адвокат Павла, было подписано соглашение на одноразовое посещение.
Также, по словам Игоря Гриба, никакие судебные заседания по делу Павла пока не назначены.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
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30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
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11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.
Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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Украинский консул сегодня должен посетить Павла Гриба в Краснодарском СИЗО, - отец(3)
МИД еще не получил ответ от Беларуси по задержанию украинца Гриба, - Климкин(40)
Похищенный ФСБ украинец Гриб после посещения больницы вновь находится в краснодарском СИЗО, - адвокат(39)
Требуем безотлагательно допустить украинских врачей к похищенному Грибу, содержащемуся в СИЗО Красондара, - МИД(16)
Похищенного и вывезенного в РФ украинца Гриба перевели из СИЗО в больницу(49)
Неуместно использовать дело пропавшего украинца Гриба для публичных угроз Беларуси, - пресс-секретарь МИД Мирончик(98)
Но пока мы самые мирные.
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П.С. Для умеренных: прочитайте заметку "О новой прусской цензурной инструкции"
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