 На новый автобан GO Highway Гданськ-Одесса в 2018 году выделят 4 млрд грн, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.
"Для нас крайне важно, чтобы в следующем году мы объединили все областные центры страны между собой качественными дорогами. Чтобы мы возобновили пути государственного и межгосударственного, трансграничного значения. Кроме этого, мы отдельно строим новый автобан, который соединит Балтийское и Черное моря, - GO Highway Гданськ-Одесса. На это направлено отдельно 4 млрд гривен на 2018 год. Кроме того, по инициативе Президента Украины, на еще одну стратегически важную трассу Киев-Харьков-Довжанский должно быть выделено 2 млрд грн. Мы хотим, чтобы у нас была сбалансированная политика в рамках Дорожного государственного фонда. И я думаю, что будет поддержка и областей, и центральной власти, чтобы Украина наконец получила качественные автодороги", - приводит пресс-служба слова министра.
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