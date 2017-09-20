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 Политика Украины
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 "Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории"

гройсман

Правительство направило спецгруппу следователей для расследования пожара в лагере "Виктория" в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что правительство своим решением намерено разрешить проверки безопасности объектов, где находятся дети и пожилые люди.

"Халатность, злоупотребления приводят к потере человеческих жизней. Детских жизней. Мы направили спецгруппу из высококвалифицированнных следователей для того, чтобы всех привлечь к ответственности. Даже высоких чинов. Расследование. Суд. Приговор, - сказал он. - Когда мы вводим мораторий на проверки - это не повод для злоупотреблений. Поэтому сегодня мы примем решение, которое позволит проводить проверки таких объектов, где находятся дети, пожилые люди. Мы также позволим продовольственные проверки. Надеюсь, все это решение поддержат. Сколько можно безразличием делать зло людям? Не судите строго, но мы будем осуществлять контроль в интересах украинских граждан. Эта расхлябанность должна прекратиться!".

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По словам премьера, это проблема безответственности чиновников на местах, которая приводит к подобным трагедиям.
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Что значит снова разрешит проверки безопасности, это получается что был запрет.
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это значит -что теперь придется платить инспектору
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платят мало откатов - чинуши изголодались по откатам)))
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Хе-хе! Спочатку все похерили, а тепер здають назад. Дебілибля.
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Мда и так плохо так не хорошо. Опупеть. Во страна в коррупции и обмане погрязла. Тут точно надо граф Дракула, что бы порядок навёл.
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А аптечных препаратов и фальсификатов??? это то же вроде как "едят" ..
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Так этим же он признает, что он лох профнепригодный))))))
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так на базаре этому не учили!
там учили... как продавать на кучки ли по штучке... - ото его!
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я вас умоляю!
на винницком базаре такие дипломы на кучки продают...
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-У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везёт, - оправдывался Швейк (с)
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правильно, ошибки-недоработки надо исправлять. ))))))
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Для того, чтоб контролировать чиновников на местах народ и нанял чиновника над чиновниками.
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Щоб було усе солідно та по державному, потрібно створити міністерство.
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Волна заболеваний ботулизмом от употребления некачественной рыбы из супермаркетов - этого что было мало для возвращения СЭС? К чему впадать в крайности, либерасты??
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***
Приходит сын к маме и спрашивает:
- Ма, а я еврей или русский?
- А что такое сыночка?
- Да вот, там мальчику велосипед купили, так я думаю, поторговаться и выкупить... или украсть и поломать?…
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Налоги, штрафы и поборы - это основа основ.
"Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории" - Цензор.НЕТ 8795
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории"
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