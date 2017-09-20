 "Правительство снова разрешит проверки безопасности, в том числе и продовольственной", - Гройсман о трагедии в "Виктории"

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о том, что правительство своим решением намерено разрешить проверки безопасности объектов, где находятся дети и пожилые люди.
"Халатность, злоупотребления приводят к потере человеческих жизней. Детских жизней. Мы направили спецгруппу из высококвалифицированнных следователей для того, чтобы всех привлечь к ответственности. Даже высоких чинов. Расследование. Суд. Приговор, - сказал он. - Когда мы вводим мораторий на проверки - это не повод для злоупотреблений. Поэтому сегодня мы примем решение, которое позволит проводить проверки таких объектов, где находятся дети, пожилые люди. Мы также позволим продовольственные проверки. Надеюсь, все это решение поддержат. Сколько можно безразличием делать зло людям? Не судите строго, но мы будем осуществлять контроль в интересах украинских граждан. Эта расхлябанность должна прекратиться!".
По словам премьера, это проблема безответственности чиновников на местах, которая приводит к подобным трагедиям.
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там учили... как продавать на кучки ли по штучке... - ото его!
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на винницком базаре такие дипломы на кучки продают...
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Приходит сын к маме и спрашивает:
- Ма, а я еврей или русский?
- А что такое сыночка?
- Да вот, там мальчику велосипед купили, так я думаю, поторговаться и выкупить... или украсть и поломать?…
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