EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины, Экономика
  1418  67
Все про:Кабмин (10575) пенсионеры (634) пенсионная реформа (997) Гройсман (3421) заседание правительства (76)

 "Это преступление", - Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы

гройсман

Премьер уверен, что принять реформу нужно уже в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости прекратить затягивание работы над пенсионной реформой в стране.

"Большинство политсил, которые чувствуют свою ответственность готовы поддержать пенсионную реформу. И ее необходимо принять на этой неделе", - сказал Гройсман.

По его словам, некоторые депутаты искусственно затягивают принятие судебной реформы, чтобы пенсионную реформу не успели принять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующий год Общественное вещание убили, - Аласания о финансировании НОТУ

"Это преступление по отношению к украинским пенсионерам. Они годами ждут повышения пенсий и мы модем сделать это уже в четверг", - сказал Гройсман.

По словам Гройсмана - это возможность для депутатов доказать уважение к гражданам.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
гройцман - это само преступление перед украинским народом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
преступление -это воровство из бюджета,коррупция,бакс по 31,повышение расходов на содержание президента и премьер министра!!!!!!!!!!!!!!!!!!и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алексей Кучеренко
24 мин ·

Все стоны "реформаторов" из "Нефтегаза" и им "сочувствующих" о каком-то отходе от реформ просто выпуск газа.
Все гораздо проще:
1. В воздухе запахло жареным, все псевдореформы стали очевидными, разочарование состоялось как в Украине, так и за океаном.
2. Ответственность неминуема. Сейчас начнётся перевод стрелок между Кобелевым и Гройсманом.
3. Вне зависимости от тупости и необразованности бардачного Кабмина именно он в лице Минэкономразвития является органом, уполномоченным государством управлять Нефтегазом.
4. Придуманный Кобелевым и реализованный Яценюком "независимый" Набсовет из иностранцев и бывших чиновников из команды АП - не более, чем дорогостоящий фейк.
5. Отвечает за всю "газовую политику" лично Гройсман, по-любому. Он и сядет, в конце концов. Для начала.
6. Иностранцы просто испугались е-декларирования. Они об этом ещё весной визжали.

Задайте себе главный вопрос - в чем "реформа"??
Где она?! Покажите ее следы?!
Кроме ваших счётов и ваших долгов, естественно!
NB. Да, кстати. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем о попытках Кобелева-Витренко продать под шумок нашу "Укргаздобычу".
Ну и рано или поздно мы конечно поймём - что за швейцарские фирмы поставляют нам российский газ по немецкой цене?!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже переходит все рамки. Это практически русофобия антисимитизма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разве такую жопу лица сожмёшь?
Это просто его ещё винницкая фотография.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"... Гройсман, по-любому. Он и сядет, в конце концов."

уже даже и не смешно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гройсман пургу не неси и хрень каждый день в Украине растут цены на овощи и фрукту причем на 1-3 гривны каждые сутки а пенсии на уровне 2006 года спасибо Януковичу..
вы ОБЯЗАНЫ С РЕФОРМОЙ ИЛИ БЕЗ поднять с котября народу пенсию индексировать по 200-300 гривен нет это покрет 10% от реальной инфляции гривны и все же.. про цены на мясо молчу про цены на лекарства молчу про цены на товары бытового назначения молчу.. про одежу и обувь и очки в оптике молчу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спішить получити три міліарди від МВФ,щоб з Пєтьом Вайцманом роздерибанити.Цей Гройцман нічим не кращий від Яценюка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
реклама -Володимир Гройсман є доказом того, що якісна освіта не обов'язкова, щоб керувати Ураїною
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то что делает гнойсман - это не руководство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пархатые всеравно нае...ут,как и з субсидиями(монетизация).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обязательно сдохнет, даже с нашим счастьем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Kто-нибудь, плиз, заберите уже, наконец, у Владимира Борисовича рупор. Пусть просто молчит. И продолжает получать свои нетрудовые. Пользы много больше будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсии осовременить, поднять, индексировать можно и без этого типа закона, и не с 1 октября, надо было ещё год назад, а может и два. А грося знает что последствия этого законотворчества его Кабмина ему не придётся расхлёбывать и отвечать за хрень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Экономические террористы. Берут в заложники какую-то небольшую группу людей (в данном случае процентов 20 пенсионеров) и шантажируют всю страну под видом того, что эти несчастные не получат свои 200 грн . А то, что это за счёт сокращения будущих пенсов и то, что эта надбавка не покроет очередной виток инфляции - помалкивают. Напёрсточники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чего не узурпировать-если вся страна терпилы,как и в рашке
 показать весь комментарий
Ответить
 
К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стану на защиту Остапа - он отнимал деньги у тех у кого их очень много, как правило, и нажиты незаконным способом. А такие ублюдки как гнойсман незаконно и подло обдирают нищих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступление - удваивать деньги на содержание себя, любимых,
заложенное в новом бюджете
Особенно, при качестве вашего геноцидног "менеджмента".
Работают на путина и ахметова за наши деньги и "переживают" за пенсии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. преступление это - наличие во власти таких ублюдков как гнойсман.


2. а наше преступление как народа перед потомками - что эти ублюдки не болтаются на фонарных столбах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вовик, а нах пэте выделили миллиард, да еще и без "потужной рэформы"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не, тож раньше было, а лярд уже позже и без рэформирования, а просто так"забирайте"
 показать весь комментарий
Ответить
 
согласен! преступление...
украинцы годами ждут повышения пенсий - а вы им - херась! - повышение стажа!
украинцы годами ждут - когда же вы нажретесь - а вы - херась вам! - сами много жрете!

украинцы годами ждут улучшения своей бренной жизни - а вы - херась... вам (нам т.е.) на воротник!
продолжать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно срочно уменьшить число пенсионеров а то мвф очередной кредит не даст по офшорам раздеребенить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося, весь украинский народ мечтает совершить над тобой преступление.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Запрет, хотя бы частичный офшоров, жёсткий контроль таможни, упорядочить производство спирта, полный контроль (не кланов) над недрами Украины и лесами, урезание финансирования АП, ВР, КМ и прочих чиновников-паразитов.....Вот вам и пенсии, и стипендии, и зарплаты бюджетникам...Но они же сами себя не обидят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грося ведь обещал пойти в отставку, если пенс. провалится.
я ХОЧУ на это посмотреть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"пенсионная реформа - Это преступление против народа Украины", -поэтому Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т.к. уважаемые позорные следственные органы, зарегистрируйте преступление в единый или не единый реестр и накажите преступников вместе с их руководителями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто-то обещал уйти в отставку, если не примут,
я бы потянул еще с принятием
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Учись гройсаман, порошенко и прочая так званная элита. ​Нефтяной фонд Норвегии впервые превысил за $1 трлнСреда, 20 сентября 2017, 11:21

Государственный нефтяной фонд Норвегии - крупнейший в мире фонд суверенного благосостояния - впервые за всю свою историю превысил $1 трлн.Об этом пишет Financial Times.Нефтяной фонд, основанный в 1996 году, утром в среду, 20 сентября, достиг 7,81 млрд норвежских крон ($1,001 трлн)."Я не думаю, что кто-либо ожидал, что фонд когда-либо достигнет $1 трлн, когда первая передача нефтяных доходов была произведена в мае 1996 года. Достижение $1 трлн - это веха, и рост рыночной стоимости фонда был ошеломляющим", - сказал исполнительный директор фонда Ингве Слингстад.Нефтяной фонд Норвегии выполняет роль как стабилизационного, так и "фонда будущих поколений". Около 46% средств фонда вложено в акции, а остальное в облигации. Порядок наполнения фонда определяется правительством и ежегодно утверждается парламентом. В фонд ежегодно направляется около половины нефтяных доходов госбюджета страны. С 2002 года активы фонда выросли в 13 раз.Численность населения Норвегии составляет всего 5,2 млн человек.Для сравнения: ВВП Украины в 2016 году составил $93,27 млрд, Польши - $469,5 млрд, США - $18,57 трлн.Как сообщал "Апостроф. Экономика", Резервный фонд России за 2016 год сократился в 3,7 раза(в рублях), и по состоянию на 1 января 2017 года его объем составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд).Ну и как. У нас может нефти и газа не столько сколько в норвегии. Но у нас земля есть. Дык может её не тупо продать, а деньги стыбрить. А поучится у норвежцев. Молодцы норвежцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На пенсію вперед ногами - такий лозунг пенсійної реформи ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Государство - это мы. И мы дали возможность этим дебилам считать, что они государство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те несчастные 200-1000 грн, на которые поднимут пенсии 6 млн пенсионеров, это не повышение и не "осовременивание", а по сути индексация. Причем фактически индексация в связи с ростом цен только за последний год. Какой сволочью нужно быть, чтобы шантажировать страну этой псевдореформой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Противно смотреть на рожи в Верховном совете, которые предлагают поправки в законе о судебной реформы, Это депутаты от батькивщины и самопомочи, затягивают время, чтобы сорвать принятия пенсионной реформы. Миллионы пенсионеров ждут повышения пенсий с 1 октября. Батькивщина и самопомичь делают все возможное, сорвать принятия пенсионной реформы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Преступление, а точнее ГЕНОЦИД против самых нищих и беззащитных граждан Ураины - Это именно то, чего хочет Гройсман, этот с позволения сказать псевдореформатор, упорно и нагло проталкивая новый Закон о пенсиях. На самом деле никакого другого Закона не требуется, надо вовремя индексировать все пенсии, а не только минимальные что и предусмотрено настоящим действующим Законом ! За последние % лет еще с времен Яныка пенсии не индексировались, а должны были как минимум на 300 % !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поговаривают, что пенсионная реформа - это преступление...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преступление - это принятие рехвормы в таком виде. А проголосовавшие за нее должны быть люстрированы. Эта рехворма - полный обман и уравниловка без шансов на выживание.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это преступление", - Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти