 "Это преступление", - Гройсман попросил не затягивать с принятием пенсионной реформы

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 20 сентября, на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости прекратить затягивание работы над пенсионной реформой в стране.
"Большинство политсил, которые чувствуют свою ответственность готовы поддержать пенсионную реформу. И ее необходимо принять на этой неделе", - сказал Гройсман.
По его словам, некоторые депутаты искусственно затягивают принятие судебной реформы, чтобы пенсионную реформу не успели принять.
"Это преступление по отношению к украинским пенсионерам. Они годами ждут повышения пенсий и мы модем сделать это уже в четверг", - сказал Гройсман.
По словам Гройсмана - это возможность для депутатов доказать уважение к гражданам.
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Все стоны "реформаторов" из "Нефтегаза" и им "сочувствующих" о каком-то отходе от реформ просто выпуск газа.
Все гораздо проще:
1. В воздухе запахло жареным, все псевдореформы стали очевидными, разочарование состоялось как в Украине, так и за океаном.
2. Ответственность неминуема. Сейчас начнётся перевод стрелок между Кобелевым и Гройсманом.
3. Вне зависимости от тупости и необразованности бардачного Кабмина именно он в лице Минэкономразвития является органом, уполномоченным государством управлять Нефтегазом.
4. Придуманный Кобелевым и реализованный Яценюком "независимый" Набсовет из иностранцев и бывших чиновников из команды АП - не более, чем дорогостоящий фейк.
5. Отвечает за всю "газовую политику" лично Гройсман, по-любому. Он и сядет, в конце концов. Для начала.
6. Иностранцы просто испугались е-декларирования. Они об этом ещё весной визжали.
Задайте себе главный вопрос - в чем "реформа"??
Где она?! Покажите ее следы?!
Кроме ваших счётов и ваших долгов, естественно!
NB. Да, кстати. Не удивлюсь, если скоро мы узнаем о попытках Кобелева-Витренко продать под шумок нашу "Укргаздобычу".
Ну и рано или поздно мы конечно поймём - что за швейцарские фирмы поставляют нам российский газ по немецкой цене?!)
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русофобияантисимитизма.
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Это просто его ещё винницкая фотография.
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уже даже и не смешно...
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вы ОБЯЗАНЫ С РЕФОРМОЙ ИЛИ БЕЗ поднять с котября народу пенсию индексировать по 200-300 гривен нет это покрет 10% от реальной инфляции гривны и все же.. про цены на мясо молчу про цены на лекарства молчу про цены на товары бытового назначения молчу.. про одежу и обувь и очки в оптике молчу..
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заложенное в новом бюджете
Особенно, при качестве вашего геноцидног "менеджмента".
Работают на путина и ахметова за наши деньги и "переживают" за пенсии.
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2. а наше преступление как народа перед потомками - что эти ублюдки не болтаются на фонарных столбах.
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украинцы годами ждут повышения пенсий - а вы им - херась! - повышение стажа!
украинцы годами ждут - когда же вы нажретесь - а вы - херась вам! - сами много жрете!
украинцы годами ждут улучшения своей бренной жизни - а вы - херась... вам (нам т.е.) на воротник!
продолжать
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я ХОЧУ на это посмотреть.
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я бы потянул еще с принятием
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Государственный нефтяной фонд Норвегии - крупнейший в мире фонд суверенного благосостояния - впервые за всю свою историю превысил $1 трлн.Об этом пишет Financial Times.Нефтяной фонд, основанный в 1996 году, утром в среду, 20 сентября, достиг 7,81 млрд норвежских крон ($1,001 трлн)."Я не думаю, что кто-либо ожидал, что фонд когда-либо достигнет $1 трлн, когда первая передача нефтяных доходов была произведена в мае 1996 года. Достижение $1 трлн - это веха, и рост рыночной стоимости фонда был ошеломляющим", - сказал исполнительный директор фонда Ингве Слингстад.Нефтяной фонд Норвегии выполняет роль как стабилизационного, так и "фонда будущих поколений". Около 46% средств фонда вложено в акции, а остальное в облигации. Порядок наполнения фонда определяется правительством и ежегодно утверждается парламентом. В фонд ежегодно направляется около половины нефтяных доходов госбюджета страны. С 2002 года активы фонда выросли в 13 раз.Численность населения Норвегии составляет всего 5,2 млн человек.Для сравнения: ВВП Украины в 2016 году составил $93,27 млрд, Польши - $469,5 млрд, США - $18,57 трлн.Как сообщал "Апостроф. Экономика", Резервный фонд России за 2016 год сократился в 3,7 раза(в рублях), и по состоянию на 1 января 2017 года его объем составил 972,13 млрд рублей ($16,03 млрд).Ну и как. У нас может нефти и газа не столько сколько в норвегии. Но у нас земля есть. Дык может её не тупо продать, а деньги стыбрить. А поучится у норвежцев. Молодцы норвежцы.
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