 На следующий год Общественное вещание убили, - Аласания о финансировании НОТУ

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает Цензор.НЕТ.
"Дело не в нехватке средств, а в законе Украины, который часто никто не выполняет. На этот год нам не достались 323 млн, которые нам должны предоставить, но не сделали этого, хотя год еще не закончился. Может случиться такое, что они нам немного докинут. На следующий год нас убили, запланировав не прибавить половину от того, что предусмотрено законом. Чуть больше 700 миллионов - это половина 0,2 от бюджета страны, предусмотренных законом. Первое чтение, якобы еще рассматривают, но это обычная схема ручного управления: будете вести себя нормально - мы вам что-то бросим", - рассказал он о финансировании Общественного вещания.
"Закону "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" противоречат около 15 - 16 других законов, в том числе и закон о бюджете, в котором всегда пишется: "В пределах существующих средств". Сложно будет доказать, что в стране есть деньги. Минфин скажет, что дали столько, сколько имеем. Окончательное слово за Минфином", - добавил Аласания.
"В октябре этого года средства на трансляцию закончатся полностью. С юридической точки зрения после этого сигнал могут просто выключить", - сказал глава НОТУ.
Аласания подчеркнул, что на следующий год надо больше 1,5 миллиарда гривен на финансирование общественного вещания: "В следующем году мы о новых программах и обновлении даже не говорим". Однако Аласания заверил, что общественное вещание в следующем году все равно выживет.
"Мы все равно выживем, не дождутся они. Реформа будет. Она будет гораздо медленнее, дольше, нас за это и будут упрекать, но мы не подохнем, как они на это рассчитывают. Мы не подохнем. Господин Гройсман, держите свое слово. Мы же не просим больше, мы просим в рамках закона. Держите свое слово. Но в стране политики не держат своих слов", - сказал он.
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Чудое джерело грошей спортивні трансляції. От біатлон на УТ1 має прекрасні рейтинги. Чому б не повернути на УТ1 трансляції матчів чемпіонату України з футболу. і збірної? До приходу Яника чемпіонат України ж показували саме по Першому!
У нас зараз парадоксальна ситуація: жоден загальнонаціональний канал не показує чемпіонат України, тільки кабельні ахмєтовські канали. А не в кожному містечку (про села мовчу вже) є кабельне. Значна частина українців не має можливості дивитися чемпіонат України!
Скористайтеся цим! Переконайте міністерство молоді і спорту видати постанову про обов"язкову трансляцію на УТ1 матчів чемпіонату України та збірної. І будуть вам великі гроші від реклами.
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