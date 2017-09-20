 За прошедшую неделю на Донбассе были ликвидированы 11 террористов, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
Так, по его словам, в период с 11 по 18 сентября с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 11 человек:
"1 АК ДНР" - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 2 чел., 3 омсбр (Горловка) 5 чел., 5 омсбр (Макеевка) 1 чел., 11 омп (Макеевка) 1 чел.;
"2 АК ЛНР" - 6 омсп (Кадиевка) 1 чел., 7 омсбр (Брянка) 1 чел.
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