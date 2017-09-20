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 Воевавший на стороне террористов "ДНР" житель Казахстана осужден на 3,5 года условно

днр

Суд города Семей Восточно-Казахстанской области приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы условно за участие в боевых действиях на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - 172 (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), уточнили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что подсудимый вступил в ряды террористов и, "пройдя военную подготовку, с оружием в руках участвовал в военных действиях на стороне "ДНР".

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Согласно материалам дела, мужчина въехал на оккупированную территорию Донбасса, минуя пункты пропуска госграницы между РФ и Украиной. Вернувшись домой в декабре 2016 года, он в феврале этого года незаконно приобрел пистолет Макарова и продал его в Павлодаре, сказали в суде.
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Своих посадить не можем,я не удивляюсь что с чужими так.
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С таким же успехом его можно было приговаривать к смертной казни через старость.
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ну не наградили и то хорошо.
А украинская прокуратура завела на него дело?
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"К трем года условно" за убийства на территории Украины?- пыль в глаза.
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Класс...Рашка нашим гражданам без каких-либо доказательств за посты в соцсетях терроризм рисует и по 25 лет дает стогача, а они очевидному преступнику условный срок...
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В Украине таких вообще отпускают без суда.
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Скорее всего нет договора об экстрадиции между Украиной и Казахстаном...
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А почему не "строго поругал и заставил поклясться, что больше так не будет"?
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Ніж Назарбаєва у спину Путіна

20 сентября 2017, 10:37



Поки війська Московії атакують Вейшнорію Казахстан підготував кремлю ніж у спину. Назарбаєв оголосив детальний план переходу з кирилиці на латиницю. Це зараз третя тема колективних обурень серед московитських еліт, - після "прєдатєля" Трампа та України...
А уявляєте, яку роботу треба виконати, аби перевести всю документацію, підручники, художню літературу з одного алфавіту на інший! Наша реформа освіти у порівнянні з цим просто дитячі забавки. Але заради втечі від "руского міра" казахи готові на все.

До них такі самі переходи на латиницю здійснили Азербайджан, Молдова, Туркменістан, Узбекистан... Думаю, коли "рускій мір" припікає, бідні сусіди, аби бути подалі, готові переходити і на китайські ієрогліфи, і на письмо майя.
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Болгария, Румыния, Венгрия еще не выступили против реформы?
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