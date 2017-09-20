 Воевавший на стороне террористов "ДНР" житель Казахстана осужден на 3,5 года условно

Об этом сообщили в пресс-службе городского суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - 172 (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), уточнили в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что подсудимый вступил в ряды террористов и, "пройдя военную подготовку, с оружием в руках участвовал в военных действиях на стороне "ДНР".
Согласно материалам дела, мужчина въехал на оккупированную территорию Донбасса, минуя пункты пропуска госграницы между РФ и Украиной. Вернувшись домой в декабре 2016 года, он в феврале этого года незаконно приобрел пистолет Макарова и продал его в Павлодаре, сказали в суде.
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А украинская прокуратура завела на него дело?
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20 сентября 2017, 10:37
Поки війська Московії атакують Вейшнорію Казахстан підготував кремлю ніж у спину. Назарбаєв оголосив детальний план переходу з кирилиці на латиницю. Це зараз третя тема колективних обурень серед московитських еліт, - після "прєдатєля" Трампа та України...
А уявляєте, яку роботу треба виконати, аби перевести всю документацію, підручники, художню літературу з одного алфавіту на інший! Наша реформа освіти у порівнянні з цим просто дитячі забавки. Але заради втечі від "руского міра" казахи готові на все.
До них такі самі переходи на латиницю здійснили Азербайджан, Молдова, Туркменістан, Узбекистан... Думаю, коли "рускій мір" припікає, бідні сусіди, аби бути подалі, готові переходити і на китайські ієрогліфи, і на письмо майя.
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