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 Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция

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Правоохранители проверяют сообщение о заминировании Апелляционного суда в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области, опубликованном в Facebook.

"Сегодня, в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд, который расположен на ул. Гайдара, 24 а, заминирован", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В полицию поступило сообщение о намерении неизвестных пронести взрывчатку в горсовет Одессы. Усилены меры безопасности

Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция 01


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В Одессе под зРадой сейчас драки с мусорьём, а Цензор как всегда морозится.
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Стрим не знаю, но вэб-камеру с Думской шоколадная "власть" отключила.
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Барна очпуел? кто такой порошенко чтоб за него умирать? та пошел он на..Й!

Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9020
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Лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин заявил, что "телефонное минирование" школ, торговых центров и других объектов, прокатившееся по стране-рефиы и ставшее причиной эвакуации десятков тысяч людей, является "общественной кампанией" против фильма "Матильда"
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