 Неизвестный сообщил о минировании Апелляционного суда в Одессе, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области, опубликованном в Facebook.
"Сегодня, в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд, который расположен на ул. Гайдара, 24 а, заминирован", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.
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