 США - незваный гость в Сирии, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", - сказал Лавров журналистам.
Ранее в Госдепе заявили, что американские военные покинут Сирию после полного уничтожения ИГ.
Напомним, в прошлом году администрация президента США заявила, что своими действиями в Сирии Россия в большей степени оказывает поддержку режиму президента Башара Асада, а не ведет борьбу с терроризмом.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия не поддерживала режим Асада, ситуация в Сирии уже была бы урегулирована.
"Если бы Россия не вошла и не поддержала это животное, не было бы проблемы сейчас", - заявил Трамп.
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И ничего не созидается, не развивается, не производится, не двигается с проклятого места ни одна мысль или идея.
Все замерло в безвременье и гниет.
И только молебны, военные парады и кормежки с лопаты остались единственными развлечением у серого, удрученного, пришибленного населения с телевизором вместо голов.
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выражение "Руссише швайн" известно всему миру... :D
я шароварник,укр,фашист,биндеравец,но никак не русская хрюкающая свинья..
на первый раз тебе устное предупреждение,питторокъ курносый..
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сидить,курво,в свому обісцяному Усть -Волчехуєвську і мріє про "асвабаждєніє Сірії",а в самого купа гівна під дверима,син-наркот,жінка - алкашка і доця - підстилка у ашотиків...
ну як з таким дебілом "нє пабєсєдовать" ?
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19 сентября 2017, 17:13
Пролёт российских военных самолетов Ил-76 в воздушном пространстве Литвы многие постараются списать на обычную ошибку - широкомасштабные военные учения, спешка, случайное отклонение от маршрута. С кем не бывает! Если бы только подобные фокусы Россия совсем недавно не проделывала в воздушном пространстве Турции, что привело к уничтожению ее военного самолета, гибели пилота и многомесячному конфликту между Москвой и Анкарой, пишет Виталий Портников для издания "Главред".
И воздушное пространство Турции, и воздушное пространство Литвы - это воздушное пространство НАТО. Российское руководство воспринимает альянс, остающийся единственной эффективной системой безопасности в цивилизованном мире, в качестве главного препятствия для установления собственной гегемонии и постепенного включения соседних стран в сферу влияния Кремля. Именно поэтому в Москве не стесняются постоянно прощупывать НАТО на готовность давать ответ на российские провокации. Да, в каком-то случае это может - как в Турции - привести к уничтожению техники и даже гибели летчика. Но жизни собственных военных (как это продемонстрировало вторжение на Донбасс) интересуют Владимира Путина меньше всего, для него эти люди - всего лишь расходный материал, с помощью которого он добивается поставленных целей. А вот в случае, если в НАТО не отреагируют, будет еще раз продемонстрирована беспомощность альянса. И в столицах провоцируемых стран сто раз задумаются: а защитит ли их Запад, если Россия решит напасть "не по ошибке", а по-настоящему. Именно так действовал Сталин накануне оккупации стран Балтии в 1940 году. Именно так сейчас действуют Путин и его вороватые "полководцы".
Почему для провокации избрано было именно воздушное пространство Литвы, тоже понятно. В этой стране находятся семь американских истребителей. Но они не смогли помешать нарушению границы, даже не сопровождали российские самолеты. Официально - потому, что не успели. Ведь российская сторона заранее предоставила литовцам план своего маршрута - разумеется, вне границ соседней страны. А когда российские истребители появились в воздушном пространстве Литвы, никто не успел даже отреагировать. Но прецедент уже был создан и сигнал послан: никакие американцы вам не помогут, мы здесь власть. Так во время пребывания американского президента в Таллине российские спецслужбы прямо на эстонской территории похитили сотрудника спецслужб этой балтийской страны. Чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений: Обама прилетает и улетает, а Путин остается.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис не исключает, что российские самолеты могли оказаться в воздушном пространстве Литвы по ошибке, но не исключает также и того, что так могла проверяться бдительность литовских военных. Однако российская реакция на происшедшее убеждает, что ни о какой ошибке речи не идет. В министерстве обороны России уверены, что ничего не нарушили - ни преднамеренно, ни по ошибке. И в политических провокациях здесь как раз обвиняют Литву, утверждая, что экипаж самолёта-нарушителя (внимание!) сделал запрос на "отклонение от маршрута" - то есть на вторжение в чужое воздушное пространство. То есть в Москве практически признают, что в воздушное пространство Литвы вторглись, что сделали это намеренно и никакой ответственности за это не чувствуют.
Это была очередная провокация - и она удалась. Можно размешать в соседних с Россией странах любое количество истребителей, но когда на радарах появится настоящий военный самолет России, в НАТО будут только разводить руками, совещаться и звонить Путину - то есть делать примерно то же, что происходило во время нападения на Украину.
Это именно то, что Путину требуется доказать. Поэтому это отнюдь не последний полет его истребителей в чужом небе.
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20 сентября 2017, 10:04
False agenda - коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог "ложной атаки" У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением. Если бы студенты спросили меня, как объяснить, что такое "false agenda", я бы ответил так:
Представьте себе, что некий человек, облеченный абсолютной властью и ответственностью за страну, которая только-только выросла до возможности создания нового общественного устройства и экономического уклада и всерьез готова конкурировать (в хорошем смысле) с ведущими странами мира:
- начал правление с того, что даже не отменил дальнейших торжеств после гибели полутора тысяч людей на церемонии своего назначения;
- ввязался в бессмысленную кровавую войну на востоке, с противником, который, ожидаемо, оказался намного сильнее, что привело к большим жертвам, позорному поражению и экономическому кризису;
- позволил расстрелять мирную демонстрацию, что было началом двухлетних беспорядков, которые, впрочем, так же жестоко подавлялись;
- провалил все попытки реформ, сведя их к декоративным действиям; собрал и разогнал несколько созывов представительного органа власти, дискредитировав идею и восстановив против себя всех без исключения умеренных оппозиционеров и сторонников европейского пути развития;
- развил и укрепил репрессивные органы, которые оказались не в состоянии справиться с реальными угрозами режиму, зато восстановили против режима широкие слои среднего класса и пролетариата и в конечном итоге стали играть свою игру, уничтожая даже высших чиновников и заигрывая с самыми опасными элементами;
- в течение долгого времени принимал решения под влиянием полуграмотного знахаря, откровенно обогащавшегося и продвигавшего своих протеже, чье вызывающее и развратное поведение стало притчей во языцех и привело к полной дискредитации морального образа режима, сделало страну посмешищем;
- допустил значительный рост коррупции, при этом сохранив местничество, раздачу должностей на основании семейных связей и протекции;
- ничего не сделал с персистирующим голодом в стране (8 млн жертв только за 10 лет, до 30 млн человек на грани смерти), продолжая вывозить за рубеж более 30% производимого зерна, а выручку используя на финансирование роскоши двора, обогащение приближенных и вооружение (как оказалось - бессмысленное);
- ничего не сделал для улучшения предпринимательского климата, в результате чего достаточно высокие темпы роста экономики реализовались практически исключительно за счет добычи природных ресурсов и создания транспортной логистики для их перевозки;
- поддержал антисемитизм в качестве государственной политики, в том числе в виде дальнейшего сужения черты оседлости, сокращения квот на обучение, закрыл глаза на (или поддерживал?) массовые погромы, происходившие при участии армии и полиции, фактически толкнув тысячи молодых евреев в революционное движение; всячески потворствовал развитию радикальных православных групп и распространению идеологии черной сотни;
- принял катастрофическое для страны решение ввязаться в мировую войну, неучастие в которой было уникальным шансом страны на опережающее развитие; взял на себя командование и руководил военными действиями так, что страна терпела поражение за поражением от противника, имевшего намного меньше ресурсов и воевавшего на два фронта;
- своим отказом слышать и видеть проблемы и что-либо менять довел свой рейтинг в стране до близкого к нулю уровня, допустил деклассирование большой доли населения, фактически полностью потерял управление страной, в которой уже бесчинствовали вооруженные дезертиры и радикалы всех мастей;
- наконец - отдал власть не под напором неприятеля или разъяренной толпы, а под давлением, казалось, всей страны, включая ближайших советников и высших чиновников, которые все без исключения видели и писали о бездарности его руководства страной и вреде, наносимом ей таким руководителем - но сделал это катастрофически поздно, в результате чего в череде переворотов в стране к власти пришли левые радикалы, утопившие страну в терроре, одной из жертв которого он скоро стал и сам, вместе со своей семьей.
Представили такого человека? А теперь представьте, что вам усиленно предлагают подраться на тему, была ли у этого человека в 25 лет (и еще до брака) любовная связь с балериной - или это грязные слухи.
Надеюсь, студенты бы поняли.
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Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России и "создать отдельную республику от Урала до Тихого океана". Об этом сообщает сайт Медуза со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Житель Ангарска обвинялся в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
По данным следствия, житель Ангарска, имя которого не разглашается, призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.
Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.
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Расслабьтесь и послушайте веселую песню, которую поют северокорейские дети:
https://www.youtube.com/watch?v=xUEPqb1sZIU
Хор:
Проклятая Америка,
Капиталистические собаки,
Скоро-скоро наступит вам конец!
Проклятая Америка!
Солист:
Наш свободный народ
Смеется над вашими президентами
Они хоть и разного цвета,
Но одинаково глупы.
Вы грозите Великой Корее,
Но не знаете, что мы
Приготовили вам подарок
Он прилетит к вам через океан
И сравняет вас с землей!
Сдохни, проклятая Америка!
Хор:
хахахахахахахаха,
хахахахахахахаха!
Солист:
Ваши толстые тела,
Раскормленные гамбургерами,
Превратятся в лужицы жира
И мы будем полоскать в них ваши флаги.
Вы грозите Великой Корее,
Но не знаете, что мы
Приготовили вам подарок
Он приплывет к вам через океан.
И сравняет вас с землей!
Сдохни, проклятая Америка!
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