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 США - незваный гость в Сирии, - Лавров

лавров

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему, что США — незваный гость в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: Самолеты РФ нанесли авиаудар по паромам с гражданскими в Сирии, более 30 людей погибло, - AFP

"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", - сказал Лавров журналистам.

Ранее в Госдепе заявили, что американские военные покинут Сирию после полного уничтожения ИГ.

Напомним, в прошлом году администрация президента США заявила, что своими действиями в Сирии Россия в большей степени оказывает поддержку режиму президента Башара Асада, а не ведет борьбу с терроризмом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия препятствует созданию трибунала ООН по Сирии и привлечению Асада к ответственности, - экс-член комиссии ООН дель Понте

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что если бы Россия не поддерживала режим Асада, ситуация в Сирии уже была бы урегулирована.

"Если бы Россия не вошла и не поддержала это животное, не было бы проблемы сейчас", - заявил Трамп.
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-- Что вы делаете? -- спросил управдом. -- Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру? -- Как же мы будем жить, когда рядом лошадь? Мы пишем оперу, нам это неудобно! -- завопил Ляпис.(с)
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Вот интересно, а чего люди с Сирии бегут в ес и Америку, и не бегут в парашу? В параше ниже уровень жизни чем в Сирии или же там враги?
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А параша в Сирії - званий кат. Тільки от проблема - кликав парашку в Сирію Асад, а не 93% сирійського народу.
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Плох, совсем плох мерин. Загнал его )(уйло, пора пристреливать.
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Столица ИГИЛ находится не в Сирии,а в Мацквабаде.
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Скажу больше, предводитель имеет поганало )(уйло, он же моль, он же окурок, он же ботокс, он же карлик, он же плешивый, он же стерх, он же щука
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Если не смотреть на нижнюю часть коллажа, то картинка похожа на кремлевскую шахматную доску.
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Вот, что занятно, ИГИЛ херачат и те и другие, а он никуда не девается. Что бы это значило?
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Татары направили жалобу в Президиум Верховного Совета СССР на обидную для них поговорку "Незваный гость хуже татарина". Президиум принял Указ, по которому отныне полагается говорить "Незваный гость ЛУЧШЕ татарина". (Старый советский анекдот)
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А свиносабаки это плесень,ползущая по всей цмвмлизации,но лошадка Лавр этого никак не хочет признавать!
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Одна большая ЗОНА. Где насилие, униженность и абсурд слились воедино и танцуют уродливый танец смерти на просторах с березками и тысячами православных храмов, которые растут также быстро, как исчезают школы, больницы и детские сады.

И ничего не созидается, не развивается, не производится, не двигается с проклятого места ни одна мысль или идея.

Все замерло в безвременье и гниет.

И только молебны, военные парады и кормежки с лопаты остались единственными развлечением у серого, удрученного, пришибленного населения с телевизором вместо голов.
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"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения военных РФ в Криму и на востоке Украины, они все-таки там незваные гости", - сказал Лавров журналистам.(с)
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Зате вас всюди зовуть. Навіть на Бамбас позвали.
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Путлеростан - названный гость на нашей планете!
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Зато Россию в Сирии все умиленно целуют в попку.
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ага...ну,пусть удержат таперича с кацапнёй...в Афгане вообще 100% "освободили",результат напомнить?
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а чего ты взял,что я - русня?
выражение "Руссише швайн" известно всему миру... :D
я шароварник,укр,фашист,биндеравец,но никак не русская хрюкающая свинья..
на первый раз тебе устное предупреждение,питторокъ курносый..
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Та в бан його нах. Тільки мурло сьогодні з'явилося, як вже кудахтати похрюкуючи почало.
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та чому зразу в бан? а "поізголятца" ?
сидить,курво,в свому обісцяному Усть -Волчехуєвську і мріє про "асвабаждєніє Сірії",а в самого купа гівна під дверима,син-наркот,жінка - алкашка і доця - підстилка у ашотиків...
ну як з таким дебілом "нє пабєсєдовать" ?
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Если бы не Великая Америка то всякие гады покрупнее давно захватывали бы Украину, Балтику и вообще всё, что плохо лежит, а гадики поменьше устраивали бы заварушки по всему миру. Америка не даёт развернуться этой гадости и останавливает их где внушаемым страхом, а где и хорошей поркой. То что в результате появляются "collateral damage" -вина тех кто не думая о последствиях для своего народа начинают войны и устраивают провокации. Таких, скажем, как Адольфыч или Хуссейныч. На их место сейчас претендуют Вованыч и Ыныч.
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Я хочу заметить Лошади, что СССР и страны союзники были непрошеными гостями с Гитлеровской Германии. Но к сожалению, Миру периодически приходится приводить в чувство опьяневших от власти психопатов.
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Лавров у дитинстві переплутав вівсянку та овес, ось чому з'явився цей кінь.
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Лавров у дитинстві переплутав вівсянку та овес, ось чому з'явився цей кінь.
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жги дальше лавровая кабыла,зарабатывай "снятие санкций "для радимай параши...
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Провокация удалась

19 сентября 2017, 17:13



Пролёт российских военных самолетов Ил-76 в воздушном пространстве Литвы многие постараются списать на обычную ошибку - широкомасштабные военные учения, спешка, случайное отклонение от маршрута. С кем не бывает! Если бы только подобные фокусы Россия совсем недавно не проделывала в воздушном пространстве Турции, что привело к уничтожению ее военного самолета, гибели пилота и многомесячному конфликту между Москвой и Анкарой, пишет Виталий Портников для издания "Главред".

И воздушное пространство Турции, и воздушное пространство Литвы - это воздушное пространство НАТО. Российское руководство воспринимает альянс, остающийся единственной эффективной системой безопасности в цивилизованном мире, в качестве главного препятствия для установления собственной гегемонии и постепенного включения соседних стран в сферу влияния Кремля. Именно поэтому в Москве не стесняются постоянно прощупывать НАТО на готовность давать ответ на российские провокации. Да, в каком-то случае это может - как в Турции - привести к уничтожению техники и даже гибели летчика. Но жизни собственных военных (как это продемонстрировало вторжение на Донбасс) интересуют Владимира Путина меньше всего, для него эти люди - всего лишь расходный материал, с помощью которого он добивается поставленных целей. А вот в случае, если в НАТО не отреагируют, будет еще раз продемонстрирована беспомощность альянса. И в столицах провоцируемых стран сто раз задумаются: а защитит ли их Запад, если Россия решит напасть "не по ошибке", а по-настоящему. Именно так действовал Сталин накануне оккупации стран Балтии в 1940 году. Именно так сейчас действуют Путин и его вороватые "полководцы".

Почему для провокации избрано было именно воздушное пространство Литвы, тоже понятно. В этой стране находятся семь американских истребителей. Но они не смогли помешать нарушению границы, даже не сопровождали российские самолеты. Официально - потому, что не успели. Ведь российская сторона заранее предоставила литовцам план своего маршрута - разумеется, вне границ соседней страны. А когда российские истребители появились в воздушном пространстве Литвы, никто не успел даже отреагировать. Но прецедент уже был создан и сигнал послан: никакие американцы вам не помогут, мы здесь власть. Так во время пребывания американского президента в Таллине российские спецслужбы прямо на эстонской территории похитили сотрудника спецслужб этой балтийской страны. Чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений: Обама прилетает и улетает, а Путин остается.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис не исключает, что российские самолеты могли оказаться в воздушном пространстве Литвы по ошибке, но не исключает также и того, что так могла проверяться бдительность литовских военных. Однако российская реакция на происшедшее убеждает, что ни о какой ошибке речи не идет. В министерстве обороны России уверены, что ничего не нарушили - ни преднамеренно, ни по ошибке. И в политических провокациях здесь как раз обвиняют Литву, утверждая, что экипаж самолёта-нарушителя (внимание!) сделал запрос на "отклонение от маршрута" - то есть на вторжение в чужое воздушное пространство. То есть в Москве практически признают, что в воздушное пространство Литвы вторглись, что сделали это намеренно и никакой ответственности за это не чувствуют.

Это была очередная провокация - и она удалась. Можно размешать в соседних с Россией странах любое количество истребителей, но когда на радарах появится настоящий военный самолет России, в НАТО будут только разводить руками, совещаться и звонить Путину - то есть делать примерно то же, что происходило во время нападения на Украину.
Это именно то, что Путину требуется доказать. Поэтому это отнюдь не последний полет его истребителей в чужом небе.
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С хуйлом можна боротися тільки його ж методами. Залетів ватольот - збити нахуй, і сказати, шо так і було, і хай хоч на гімно зійдуть. "Це у вас там учєнія, ви самі його і збили - веь світ бачив ваші ракети"
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А кто такой этот конь, что бы указывать самой великой державе мира где он гость и где не гость! Хай свою отпрыску доцю в Сирию завезёт ... там Ее точно ждут.
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Пидарассея - незваный гость в Украине.- экзорцист.
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Любовная связь с балериной или это грязные слухи?

20 сентября 2017, 10:04



False agenda - коммуникативный прием, один из лучших способов заставить собеседника отвлечься от важной темы и невольно принять твою позицию по ней; это аналог "ложной атаки" У-Цзы, метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях общественным мнением. Если бы студенты спросили меня, как объяснить, что такое "false agenda", я бы ответил так:
Представьте себе, что некий человек, облеченный абсолютной властью и ответственностью за страну, которая только-только выросла до возможности создания нового общественного устройства и экономического уклада и всерьез готова конкурировать (в хорошем смысле) с ведущими странами мира:
- начал правление с того, что даже не отменил дальнейших торжеств после гибели полутора тысяч людей на церемонии своего назначения;

- ввязался в бессмысленную кровавую войну на востоке, с противником, который, ожидаемо, оказался намного сильнее, что привело к большим жертвам, позорному поражению и экономическому кризису;
- позволил расстрелять мирную демонстрацию, что было началом двухлетних беспорядков, которые, впрочем, так же жестоко подавлялись;

- провалил все попытки реформ, сведя их к декоративным действиям; собрал и разогнал несколько созывов представительного органа власти, дискредитировав идею и восстановив против себя всех без исключения умеренных оппозиционеров и сторонников европейского пути развития;

- развил и укрепил репрессивные органы, которые оказались не в состоянии справиться с реальными угрозами режиму, зато восстановили против режима широкие слои среднего класса и пролетариата и в конечном итоге стали играть свою игру, уничтожая даже высших чиновников и заигрывая с самыми опасными элементами;
- в течение долгого времени принимал решения под влиянием полуграмотного знахаря, откровенно обогащавшегося и продвигавшего своих протеже, чье вызывающее и развратное поведение стало притчей во языцех и привело к полной дискредитации морального образа режима, сделало страну посмешищем;

- допустил значительный рост коррупции, при этом сохранив местничество, раздачу должностей на основании семейных связей и протекции;

- ничего не сделал с персистирующим голодом в стране (8 млн жертв только за 10 лет, до 30 млн человек на грани смерти), продолжая вывозить за рубеж более 30% производимого зерна, а выручку используя на финансирование роскоши двора, обогащение приближенных и вооружение (как оказалось - бессмысленное);
- ничего не сделал для улучшения предпринимательского климата, в результате чего достаточно высокие темпы роста экономики реализовались практически исключительно за счет добычи природных ресурсов и создания транспортной логистики для их перевозки;
- поддержал антисемитизм в качестве государственной политики, в том числе в виде дальнейшего сужения черты оседлости, сокращения квот на обучение, закрыл глаза на (или поддерживал?) массовые погромы, происходившие при участии армии и полиции, фактически толкнув тысячи молодых евреев в революционное движение; всячески потворствовал развитию радикальных православных групп и распространению идеологии черной сотни;
- принял катастрофическое для страны решение ввязаться в мировую войну, неучастие в которой было уникальным шансом страны на опережающее развитие; взял на себя командование и руководил военными действиями так, что страна терпела поражение за поражением от противника, имевшего намного меньше ресурсов и воевавшего на два фронта;

- своим отказом слышать и видеть проблемы и что-либо менять довел свой рейтинг в стране до близкого к нулю уровня, допустил деклассирование большой доли населения, фактически полностью потерял управление страной, в которой уже бесчинствовали вооруженные дезертиры и радикалы всех мастей;

- наконец - отдал власть не под напором неприятеля или разъяренной толпы, а под давлением, казалось, всей страны, включая ближайших советников и высших чиновников, которые все без исключения видели и писали о бездарности его руководства страной и вреде, наносимом ей таким руководителем - но сделал это катастрофически поздно, в результате чего в череде переворотов в стране к власти пришли левые радикалы, утопившие страну в терроре, одной из жертв которого он скоро стал и сам, вместе со своей семьей.
Представили такого человека? А теперь представьте, что вам усиленно предлагают подраться на тему, была ли у этого человека в 25 лет (и еще до брака) любовная связь с балериной - или это грязные слухи.
Надеюсь, студенты бы поняли.
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Ангарск: призывавший отделить Сибирь от России отправлен на лечение

Ангарский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, призывавшего отделить Сибирь от России и "создать отдельную республику от Урала до Тихого океана". Об этом сообщает сайт Медуза со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.
Житель Ангарска обвинялся в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
По данным следствия, житель Ангарска, имя которого не разглашается, призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон.
Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.
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Мацковии следует помнить, что она незваный гость в Кёнигсберге , Южных Курилах, Тыве , 30% территории Финляндии , Абхазии , Южной Осетии , Молдове, Крыму и на Донбассе - ответил Трамп говорящей лошади.
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Ну да Ведь ГОПники только гопников зовут и им мешают те, кто вступается за слабых... и за тех кого они собираются уничтожать...
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Что-то все очень воинственны и серьезны на этой теме.
Расслабьтесь и послушайте веселую песню, которую поют северокорейские дети:
https://www.youtube.com/watch?v=xUEPqb1sZIU
Хор:
Проклятая Америка,
Капиталистические собаки,
Скоро-скоро наступит вам конец!
Проклятая Америка!
Солист:
Наш свободный народ
Смеется над вашими президентами
Они хоть и разного цвета,
Но одинаково глупы.
Вы грозите Великой Корее,
Но не знаете, что мы
Приготовили вам подарок
Он прилетит к вам через океан
И сравняет вас с землей!
Сдохни, проклятая Америка!
Хор:
хахахахахахахаха,
хахахахахахахаха!
Солист:
Ваши толстые тела,
Раскормленные гамбургерами,
Превратятся в лужицы жира
И мы будем полоскать в них ваши флаги.
Вы грозите Великой Корее,
Но не знаете, что мы
Приготовили вам подарок
Он приплывет к вам через океан.
И сравняет вас с землей!
Сдохни, проклятая Америка!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША - незваный гость в Сирии, - Лавров
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