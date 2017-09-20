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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4367) доллар (1517) курс (2033) Минфин (1184)

 Минфин: 30,10 грн за доллар - это не окончательный курс, в Госбюджет закладывают консервативный прогноз

курс

Правительство закладывает в проект Государственного бюджета на следующий год консервативный прогноз курса доллара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

В Минфине надеются на то, что гривня будет крепче, а курс несколько ниже. По словам Маркаровой, в бюджет всегда закладывают консервативный курс, то есть худший из возможных.

"Мы на самом деле довольно оптимистично смотрим на курс и на самом деле считаем, что есть большая вероятность, что он будет лучше, чем тот, который мы закладываем в бюджет. Однако бюджет - это главный финансовый документ, и мы должны быть уверены, что профинансируем все расходы: социальные, пенсии, зарплаты, поэтому мы закладываем консервативный прогноз. Для того, чтобы даже в худшем случае профинансировать. Если у нас будет лучший курс, а мы надеемся, что у нас такая вероятность очень высокая, то значит у нас будут лучшие ситуации - и у наших граждан тоже", - отметила заместитель министра финансов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы в бюджете не предусмотрели популистских значительных выплат зарплат и пенсий", - замглавы Минфина Марченко. ВИДЕО
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Курс долара штучно завищений, якби НБУ не викупляв дешеві долари на міжбанку, курс долара був би значно нижчим за 26,16грн. Високий курс долара вигідний експортерам, які повертають в Україну тільки частину доларових доходів і за цю невелику частину покривають всі витрати на зарплату, на послуги залізниці, на податки! Тому високий курс долара це один зі стовпів панування мафії в Україні! Курс закладений НБУ на 2018 рік показує що влада буде й надалі штучно підтримувати високий курс долара і буде намагатись збільшити його на прохання олігархів! Цього допустити не можна! Курс має бути знижено до реальних 15-17 грн за долар і НБУ має підтримувати саме цей курс, а для подальшого укріплення гривні та подальшого зменшення курсу долара до 10-11 грн за долар потрібно започаткувати державну програму розвитку споживчих ринків, яка буде стимулювати громадян вкладати гроші в економіку і робити дорогі покупки! Для стимулювання ринків в першу чергу потрібно запустити стимулювання високих зарплат та нормальне кредитування в першу чергу молоді під низькі відсотки, щоб в першу чергу молоді сім'ї могли собі купити квартиру, машину, будинок, започаткувати власний бізнес! Україна має підтримувати власну молодь, щоб молодь не їхала за кордон! Україна має підтримувати пенсіонерів, але не тільки субсидіями, а й допомогою з придбанням землі в селі, придбанням автівки, будівельних матеріалів та грошами на будівництво енергозберігаючих будинків за сучасними технологіями! Уряд не розуміє що потрібно робити, бо уряд непрофесійний, олігархічний та мафіозний.
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Дуже добре про них думаєте - це просто злодії низького рівня без честі, совісті та мізків.
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баригу разом зо гонттаревою вигнать і того Вовка що схеми для олігархів придумляє і все буде гаразд з гривнею
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гонтареву вроде как еще не выгнали. реформы по девальвации от "пороха" должны продолжаться
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Ну ты добрый, Владик!
Выгнать, чтобы они кутили на на ворованном?
Только суд Линча!
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за більше як 25 років нікого не лінчували саме більше в сміттєвих баках покатали , а вже пора як мусоліні за ноги кой кого вішать
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Пока в риторике будет слово "выгнать", а не повесить, то ничего не изменится
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А таки шантаж. Типо - не розхитуйте човна. Поголовні песимісти. Для людей. Цікаво, чи свій бюджет вони формують з таким же песимізмом?
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Куди там плавиться - навпаки накопичується. Та так, що шнурки самим зав'язати важко, бо "Трудовий мозоль в районі поясниці згинатись не дає!
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согласен!
хотя я про жир вместо мозгов хотел сказать..
а там на мозоле - то стратегический запас!
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Бешенный станок Гонтаревой-Рожковой печатает пенсии зарплаты, пузырь надувается..курс в 30 покажется цветочками
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Это точно, обещают повысить пенсии но количество пенсионеров после реформы будет снижаться не резко, поэтому единственный выход включить станок, отсюда и запланированное падение курса гривны до 30+
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Нацбанк закупил большую партию новых банкоматов.

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Вот они в бюджет закладывают такой курс, а цены на топливо, импортные товары (на "Розетке") выросли уже сейчас. Уже все закладывают такой курс. Сволочи и мудаки в правительстве.
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А брехун порошенко долар по 11 гривень обіцяв на виборах, а коли став президентом вирішив жити по новому.
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То він обіцяв ЛОХТОРАТУ,шкода,що в нас лохторату аж 10 млн...
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Барыга заганяет народ в полную нищету,это и есть "жити по новому",нищий не может противится,ибо занят исключительно поиском пропитания.
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довольно оптимистично смотрим на курс26,5 = 30,1 - хуясе оптимизм
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А ви думали,що зростання мін зарплати,прожиткового мінімуму то "перемога"?
То для ЛОХТОРАТУ для піару на виборах!!!
А виродки інфляцією та девальвацією своє заберуть назад!!!
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Барыги у власти и главбарыга над всеми барыгами. Они по другому не могут. Они тупо залазят в карман каждого гражданина Украины и пылесосят его. И почему главбарыгу не раздавили тем трактором на майдане.
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Тема трактора так до конца и не раскрыта. Откуда, чей, зачем ... ? И где он сейчас? Броневечок чЛенина до сих пор в Питере стоит.
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В любой стране правительство бы бодало в отставку в такой ситуации, но только не у нас. Эти будут до последнего кровь пить, пока их не раздавят, как клеща.
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А хто давити буде?А до цього не видно було що кліщ причепився кровушку пити?Чому до цього не розчавили кліща?Хай п'є???
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а тут один вариант, всех расстрелять, при чём обязательно всех, иначе эти рыги назовутся ещё как-то по-новому и будет то же самое.
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Можна і не стріляти,можна гуманніше - по каштанам розвісити!!!

І повірте мені,після таких кількох послідовних святкових заходів, ніякі нові риги чи бариги,не будуть грабунком займатись у провладних структурах,більшість з них через боягузливість і не підуть в політику!!!А ті хто йтимуть,будуть займатись процвітанням та розвитком України!!!
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Даже только за один выперд замполита Ревы что народ много жрёт, а ещё дальше что много дышит по классике Чиполино, скоро ждём налог на дожди.
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Та нууу,що то кліщі прийшли до влади,було завідомо відомо.Рева,то вже НАСЛІДОК того,що народ не давить кліщів!!!То вже розмноження кліщів по всьому тілі!!!
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Мечта Порошенко сорок гривен за один доллар США. и газ для населения Украины по 400 долларов США за тысячу кубометров.
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Ну это мечта любого бизнесмена - рабы бесплатно и продать подороже.
По этой причине бизнес и нельзя подпускать к власти
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В Рашкі люблять теми про кінець світу, особливо коли рівень життя падає.
Давайте не будемо повторювать цю стратегію.
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И это дорвавшиеся до власти говорили что на все должности будут брать специалистов по конкурсу! А набрали ублюдков, вражин народа Украины, но преданных хозяину.....падлы!
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так ему гонтарева по 11 и продала,он же не обещал всем по 11
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Хорошая ветка, хоть пообщаться можно будет. Ведь соевые в подобные ленты не заходят
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Вот купил Рошеновскую шеколадку и пришел поглядеть, как тут подхуйловники украинцев изображают.
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Кушай-кушай ... Хоть не споришь, что соевый. Ещё пару раз накалякаешь и снова в магазин пойдёшь.
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Как там потом говорится? Повышение спровоцировала паника и ажиотаж? Ну да, ну да...особенно после такого "оптимизма". Ждите очередей в обменниках .
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Это точно, почему бы и не прикупить по 26 если правительство обещает что скоро буде по 30.
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Ну что, есть повод для оптимизма: жрать будем еще больше! Теперь 90% заработанных денег будет уходить на еду.
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Афера под видом приватизации! Российский олигарх Григоришин, купивший недавно украинское гражданство, собирается приобрести за бесценок акции одного из крупнейших и самых рентабельных машиностроительных предприятий Украины - «Турбоатома», одного из мировых лидеров в производстве турбин для электростанций. После того, как у Кремля срывается закупка турбин в Европе, Фонд госимущества решил рассмотреть вопрос о продаже крупнейшего турбиностроительного предприятия на пост-советском пространстве. Какое совпадение!
Такое мнение высказал вчера вечером в Фейсбуке главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Харьковский «Турбоатом» за годы работы изготовил почти 1 тысячу турбин для атомных,гидро- и тепло- электростанций, его турбины работают в 45 странах мира. Григоришин многие годы пытается захватить полный контроль за этим крупнейшим активом, разумеется, с помощью подкупа украинских политиков - причем он об этом говорил всегда открыто, даже сам говорил как давал деньги Компартии Украины, и вот сейчас олигарх близок к полному захвату предприятия за смешную для «Турбоатома» сумму в 40 миллионов долларов.
Есть угроза, что вместо проведения нормального конкурса, Фонд госимущества 3 октября может одобрить эту позорную сделку.
На дворе 2017-й год, а тут такая нахальная и открытая схема - за 40 миллионов купить уникальное предприятие! Да Илону Маску, конечно, такая рентабельность и не снилась, он так изобретать схемы в ФГИ не умеет.
Надеюсь, правительство разберется в этом вопросе, и такого унизительного «дерибана» не произойдет. Нельзя грабить государство и всех граждан. Нельзя продавать стратегические активы олигарху, который многие годы выполнял в Украине задания Кремля. Наоборот, стоило бы правоохранительным органам посмотреть на то, как Григоришин приобретал миноритарный пакет акций предприятия - все ли там законно, или следует вернуть этот пакет государству?
Государственные активы должны продаваться через конкурс серьезным и системным мировым инвесторам под серьезные инвестобязательства, а не «отжиматься» за бесценок местными аферистами, которые устраивают «договорняки» с чиновниками.
Завтра обращусь в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой обратить внимание на реализацию схемы, которая может нанести государству ущерб на многие миллиарды - и создаст угрозу национальным интересам Украины.
Давайте спасать «Турбоатом» от «прихватизаторов»!
***
Юрий Бутусов привел ссылку на вчерашнюю публикацию в «Цензоре.нет», в которой более подробно рассказывается обо всем этом.
Добавлю к вышеприведенной информации, что Григоришин является давним другом и бизнес-партнером по коррупционным схемам президента-коррупционера Порошенко. Соответственно, Петр Алексеевич наверняка лоббирует данную коррупционную сделку, чтобы получить с нее свой «процент».
Напомню, в сентябре прошлого года было опубликовано расследование программы «Наши гроши», согласно которому жульнические госконтракты с Григоришиным по реконструкциии компрессорных станций «Укртрансгаза» лоббировал Порошенко.
Еще в августе 2015 года немецкое издание Der Spiegel в статье «Порошенко погряз в коррупции» подробно рассказало про эту жульническую схему с госконтрактами на трансформаторы от Григоришина и еще тогда указало, что за этим стоит президент Порошенко.
А в апреле нынешнего года издание «Страна» обнародовало запись разговора в Лондоне беглого нардепа Онищенко с Николаем Мартыненко. И там Мартыненко заявляет, что «Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику» Украины…
https://goo.gl/pyubht
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((( как вас тролликов колбасит по утру - замечательно просто))
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а он устраивает всех кто шо то производит у нас - плохо тем кто продает импортное - ну шо тут не понятного - это же просто - законы экономики работают для всех стран одинаково - аксиомы не надо доказывать ,они могут не нравиться или нравиться - но на то они и аксиомы
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*а он устраивает всех кто шо то производит у нас - плохо тем кто продает импортное *

ты заканчивай мысль !!выгодно Экспортерам,№-1татарин +некчемному правительство продавая лес,ВПК,электроэнергию за баксы и латать дыры,в место того чтобы создавать налоговые условия в стране для производства.
какую НОРМАЛЬНУЮ страну приведешь в пример постоянной галапующей инфляцией.
про *АТО*войну не надо говорить
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
Вазьми ша💩адку, заслужил!!
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Три года ВОЙНА -- мои земляки из Донецка приезжают в УКраину каждый день и получают от Украины пенсии , пособия и т д в гривнях и сразу же меняют на российские рубли и везут -- в Лугандонию на священную Войну ЛУГАНДОНОВ с народом Украины . Бля в правительстве хоть раз в голове возникла мысль о курсе рубля и вобще о торговле рублем прям в Украине . Правительство как вы думаете Гитлер торговал рейсхмарками в СССР ??? А мы чего торгуем и еще курс за годы войны повысили Российского рубля ??? Зачем мы тогда с США договариваемся о помощи -- если сами России помогаем нас победить торгуя рублями ???
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Завышение курса доллара вроде как потом даёт некую экономию денег и соответственно некий излишек, который в бюджете никак не прописан и может быть потрачен "на свий розсуд" правительством...
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Все наоборот - дефицит дает, а не экономию. Поэтому его и надо будет искуственно поднимать.
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А клятые «популисты» так и норовят ото обидное сказать - «злочынна влада», «мародёры», а у пацанов же ж это чисто рефлекторное, как у собак дидуся Павлова, просто морды оторвать от «корыта» невозможно, при нарезании таких то «потоков». И это ж только АТО, а представьте ежели … война?!

😎
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Все от лукавого - врут и глазом не моргнут. Закладывая в бюджет фактически более рост13% курса доллара они практически имеют до 20 % дефицита бюджета. Поскольку они его не могут сверстать, не понимают как этим управлять то ведут себя по тупому - оставляют себе лазейку для наполнения бюджета за счет безумной инфляции. Плюс прикрываясь ,, заботой" о людях закладывают ,, рост" зарплаты , который приведет к двум проблемам - увеличению себестоимости и росту цен. Далеко ходить не надо - вспомните цены прошлого года и сравните с сегодняшними, скачок безумный, совершенно не соответствующий росту зарплаты и как следствие еще и тарифы с комуналкой растут. Путь в никуда. Дебилы, блядь, окончательно добьют промышленность и потеряют ВВП окончательно.
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Чтобы не было этих игр на курсе гривна/доллар нужно вообще отказаться от гривны и перейти только на доллар! Тогда - 1. Не будет спекуляций и постоянного ограбления народа. 2. Народ наконец-то прозреет сколько он получает реально и какие цены на всё у нас и в Европе.
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В Пенсионном фонде денег - кот наплакал, повышение пенсий и зарплат, которое Грося намечает, требует денег, вот и запускается станок по печатанию гривны.
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Гросьман решил усилить геноцид украинцев.
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Минфин: 30,10 грн за доллар - это не окончательный курс, в Госбюджет закладывают консервативный прогноз. Так что можно не переживать. Может быть и 60. Гонтарева отдыхает. Или не отдыхает. Она же вроде ещё глава банка порошенко.
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Бросили бы бомбу в нас - и не одну - быстрее бы расчистили землю от муссора,к-й мешает и к-й нужно кормить. или скрытое химическое оружие, или биологическое - че париться то с бюджетом? зачем так тяжко и мучительно убивать украинцев?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинфин: 30,10 грн за доллар - это не окончательный курс, в Госбюджет закладывают консервативный прогноз
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