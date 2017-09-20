 Минфин: 30,10 грн за доллар - это не окончательный курс, в Госбюджет закладывают консервативный прогноз

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
В Минфине надеются на то, что гривня будет крепче, а курс несколько ниже. По словам Маркаровой, в бюджет всегда закладывают консервативный курс, то есть худший из возможных.
"Мы на самом деле довольно оптимистично смотрим на курс и на самом деле считаем, что есть большая вероятность, что он будет лучше, чем тот, который мы закладываем в бюджет. Однако бюджет - это главный финансовый документ, и мы должны быть уверены, что профинансируем все расходы: социальные, пенсии, зарплаты, поэтому мы закладываем консервативный прогноз. Для того, чтобы даже в худшем случае профинансировать. Если у нас будет лучший курс, а мы надеемся, что у нас такая вероятность очень высокая, то значит у нас будут лучшие ситуации - и у наших граждан тоже", - отметила заместитель министра финансов.
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Выгнать, чтобы они кутили на на ворованном?
Только суд Линча!
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или как бы... успокоить хотели?
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хотя я про жир вместо мозгов хотел сказать..
а там на мозоле - то стратегический запас!
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То для ЛОХТОРАТУ для піару на виборах!!!
А виродки інфляцією та девальвацією своє заберуть назад!!!
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І повірте мені,після таких кількох послідовних святкових заходів, ніякі нові риги чи бариги,не будуть грабунком займатись у провладних структурах,більшість з них через боягузливість і не підуть в політику!!!А ті хто йтимуть,будуть займатись процвітанням та розвитком України!!!
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По этой причине бизнес и нельзя подпускать к власти
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Давайте не будемо повторювать цю стратегію.
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Такое мнение высказал вчера вечером в Фейсбуке главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Харьковский «Турбоатом» за годы работы изготовил почти 1 тысячу турбин для атомных,гидро- и тепло- электростанций, его турбины работают в 45 странах мира. Григоришин многие годы пытается захватить полный контроль за этим крупнейшим активом, разумеется, с помощью подкупа украинских политиков - причем он об этом говорил всегда открыто, даже сам говорил как давал деньги Компартии Украины, и вот сейчас олигарх близок к полному захвату предприятия за смешную для «Турбоатома» сумму в 40 миллионов долларов.
Есть угроза, что вместо проведения нормального конкурса, Фонд госимущества 3 октября может одобрить эту позорную сделку.
На дворе 2017-й год, а тут такая нахальная и открытая схема - за 40 миллионов купить уникальное предприятие! Да Илону Маску, конечно, такая рентабельность и не снилась, он так изобретать схемы в ФГИ не умеет.
Надеюсь, правительство разберется в этом вопросе, и такого унизительного «дерибана» не произойдет. Нельзя грабить государство и всех граждан. Нельзя продавать стратегические активы олигарху, который многие годы выполнял в Украине задания Кремля. Наоборот, стоило бы правоохранительным органам посмотреть на то, как Григоришин приобретал миноритарный пакет акций предприятия - все ли там законно, или следует вернуть этот пакет государству?
Государственные активы должны продаваться через конкурс серьезным и системным мировым инвесторам под серьезные инвестобязательства, а не «отжиматься» за бесценок местными аферистами, которые устраивают «договорняки» с чиновниками.
Завтра обращусь в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой обратить внимание на реализацию схемы, которая может нанести государству ущерб на многие миллиарды - и создаст угрозу национальным интересам Украины.
Давайте спасать «Турбоатом» от «прихватизаторов»!
***
Юрий Бутусов привел ссылку на вчерашнюю публикацию в «Цензоре.нет», в которой более подробно рассказывается обо всем этом.
Добавлю к вышеприведенной информации, что Григоришин является давним другом и бизнес-партнером по коррупционным схемам президента-коррупционера Порошенко. Соответственно, Петр Алексеевич наверняка лоббирует данную коррупционную сделку, чтобы получить с нее свой «процент».
Напомню, в сентябре прошлого года было опубликовано расследование программы «Наши гроши», согласно которому жульнические госконтракты с Григоришиным по реконструкциии компрессорных станций «Укртрансгаза» лоббировал Порошенко.
Еще в августе 2015 года немецкое издание Der Spiegel в статье «Порошенко погряз в коррупции» подробно рассказало про эту жульническую схему с госконтрактами на трансформаторы от Григоришина и еще тогда указало, что за этим стоит президент Порошенко.
А в апреле нынешнего года издание «Страна» обнародовало запись разговора в Лондоне беглого нардепа Онищенко с Николаем Мартыненко. И там Мартыненко заявляет, что «Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику» Украины…
https://goo.gl/pyubht
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ты заканчивай мысль !!выгодно Экспортерам,№-1татарин +некчемному правительство продавая лес,ВПК,электроэнергию за баксы и латать дыры,в место того чтобы создавать налоговые условия в стране для производства.
какую НОРМАЛЬНУЮ страну приведешь в пример постоянной галапующей инфляцией.
про *АТО*войну не надо говорить
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Вазьми ша💩адку, заслужил!!
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😎
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