 Землетрясение в Мексике: Посольство Украины держит связь со спасателями

Об этом сообщил в Твиттере Департамент консульской службы МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами Мексики", - рассказали в МИД.
В Департаменте проинформировали, что связаться с украинским консулом можно по телефону +52155 1451 4776.
Напомним, по меньшей мере 248 человек погибли в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км на юго-восток от населенного пункта Ахочияпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
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стихия...
вот когда вспоминаешь, что жизнь человеческая - паутина
(в любом конце земли... и с любым кошельком...)
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