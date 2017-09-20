EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия, За рубежом
  968  3
Все про:землетрясение (636) Мексика (72) МИД (4298)

 Землетрясение в Мексике: Посольство Украины держит связь со спасателями

землетрясение

Посольство Украины в Мексике поддерживает оперативную связь со спасательными службами Мексики в связи с мощным землетрясением, приведшим к человеческим жертвам.

Об этом сообщил в Твиттере Департамент консульской службы МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами Мексики", - рассказали в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП

Землетрясение в Мексике: Посольство Украины держит связь со спасателями 01

В Департаменте проинформировали, что связаться с украинским консулом можно по телефону +52155 1451 4776.

Напомним, по меньшей мере 248 человек погибли в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,1. Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков находился в 12 км на юго-восток от населенного пункта Ахочияпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
беда!
стихия...
вот когда вспоминаешь, что жизнь человеческая - паутина
(в любом конце земли... и с любым кошельком...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вулкан Попокатепетль возле Мехико начал извержение. Объявлена "красная тревога" - Эксклюзив последнего часа. Пер. с англ. Ресурс вражеский но инфа качественная без комментов: " Сейсмологи объявили красную тревогу и эвакуацию, однако после землетрясения эвакуироваться людям совсем не просто. Все дороги в столичной агломерации покрыты непроходимыми для автомобилей трещинами, а в некоторых местах дефекты почвы сильно напоминают тектонические разломы из фильмов-катастроф. При осмотре разлома с близкого расстояния хорошо видно, что по нему не пройдет даже танк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗемлетрясение в Мексике: Посольство Украины держит связь со спасателями
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти