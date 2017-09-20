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 Политика Украины
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 Климкин обсудил с Ханом экономическое и инвестиционное сотрудничество с ЕС и новый закон об образовании

климкин хан

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом выразил ему благодарность за последовательную санкционную политику ЕС в отношении РФ и сообщил о последних тенденциях развития ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

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Встреча П.Климкина с Й.Ханом состоялась во вторник в рамках визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Нью-Йорк для участия в дебатах 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

П.Климкин детально проинформировал Й.Хана о ходе реформ в Украине и мерах украинского правительства для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития. Обсуждались перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в т.ч. с привлечением европейских и международных финансовых институций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС.

П.Климкин также детально остановился на положениях нового закона Украины "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта.
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Орден Хану нужно дать ,да и жену его с детками не забыть.Чтобы все хорошо было.
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Не посмотрел тему, подумал что Ророшенко уже новый титул присвоили! И Украина уже Каганат.....
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