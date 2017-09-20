 В полицию поступило сообщение о намерении неизвестных пронести взрывчатку в горсовет Одессы. Усилены меры безопасности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области, опубликованном в Facebook
"В 07.40 в полицию поступило сообщение о том, что в здание Одесского городского совета, где сегодня должна состояться сессия, неизвестные лица могут пытаться пронести взрывоопасные предметы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в целях обеспечения безопасности граждан и недопущения правонарушений сотрудниками полиции будут проводиться усиленные меры по пропуску лиц в здание горсовета.
"Просим граждан с пониманием отнестись к указанным мероприятий", - говорится в сообщении.
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"Вы спрашиваете что он сделал?Саакашвили был губернатором Одесской области всего 18 месяцев. За это время он успел сделать следующее:
1) Борьба с коррупцией - сменил всю верхушку правоохранительной вертикали в области (таможня, МВД, прокуратура);
- открыл общественную приемную при областном администрации и Центр обслуживания граждан (паспорт выдают за 1 день);
- уволил 26 районных глав администраций и набрал новых по открытому конкурсу (2,5 тысячи заявок, 522 собеседования).
2) Авиа сообщение
- заставил владельца аэропорта Одессы построить новый терминал за 1 год на частные инвестиции;
- начато строительство новой взлетно-посадочной полосы для приема крупных самолетов;
- ввел принцип "открытого неба" - запустил лоукостеры в Одессу;
- открыл 3 новых маршрута в соседние страны для привлечения туристов из Европы;
- снял монополию "национального перевозчика" на рейс Одесса-Киев и цена упала до $20 за 1 час полета.
3) Трасса Одесса-Рени
- время в пути сократилось с 7 до 3 часов;
- ремонт 295 км занял 1 (!) год и стоил $70 млн ($0.2 млн за 1 км);
- переехал в придорожный палаточный офис чтобы лично следить за работой дорожников;
- всю трассу поделил на 50 лотов по 5 км чтобы создать конкуренцию между компаниями.
4) Таможня
- сократил простой грузов при растаможке с 3 недель до 3 часов (!) за счет чего выросли таможенные сборы;
- построен новый терминал с электронной системой растаможки грузов.
И все это было сделано в стране, которая ведет активные военные дейст
PS.
Интересные факты о Саакашвили:
- в 2005 году сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Хиллари Клинтон выдвинули его на Нобелевскую премию мира.
- кроме грузинского языка владеет английским, французским, испанским, русским, мегрельским."Лілея Івасик
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