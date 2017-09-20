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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" подал иск к России на $5 млрд в связи с захватом активов в оккупированном Крыму

газ газпром нафтогаз фирташ

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз – ПАО "ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДП "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДП "Газ Украины" – подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента корпоративных коммуникаций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Убытки группы "Нафтогаз", в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долл. Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года. В октябре 2016 года "Нафтогаз" и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долл", - рассказали в компании.

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Отметим, что в связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже поданы 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО "Укрнафта", АО "Ощадбанк", Игорь Коломойский и ООО "Аэропорт "Бельбек", ПриватБанк, ООО "Лугзор", компания Стабил, ООО "Эверест".


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Добрый почин, хоть и долговато готовили. Желаю успеха.
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Не пойму о чем плач, об отсталом дотационном регионе, который Украина кормила и к тому же заселенным ватниками и пенсионерами?
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Так плач не за регіоном, а за втраченими ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА А К Т И В А М И!!!! Активи ДОТАЦІЙНОМУ Криму не належали, а належали УКРАЇНІ, яка цей Крим утримувала.
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Ну если так рассуждать, то все оборудование, заводы и фабрики на момент отделения Украины в 1991 году, должны быть возвращены России как преемнице ссср и которая погасила все долги ссср .
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Це, якщо розмірковувати по-кацапськи. Бо вклад України в економіку Союзу був НАБАГАТО більший, аніж отримувані від неї преференції. Україна в Союзі ДОТАЦІЙНОЮ не була! Крапка!!! А Крим до приєднання його до України був депресивним дотаційним регіоном, в розвиток якого гроші і зусилля вкладали всі громадяни УКраїни з інших регіонів. Тому ваші аргументи - маніпуляція.
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Ростислав, даже не начинайте спорить, все встало на свои места. И кто дотационный и кто кого кормил. Почитайте сколько Россия вложила в Украину после войны. Одних АЭС самое большое количество в СССР!!!! А сколько вы построили сами за 25 лет? Так что не надо....
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А з цього місця - конкретніше, будь-ласка. Куди і що кацапія вклала після війни? А ви не в курсі. що після війни були збудовані нафтопровід Борислав- мацква, газопровід Дашава-мацква і нафта і газ до 1970-х років транспортувалися з україни в кацапстан? А ви не в курсі, що у 1941 році на Урал було вивезено сотні!!! українських заводів, серед яких флагмани СОЮЗНОЇ!!! промисловості як Харківський тракторний? А ви не в курсі, що після війни кацапи просто деякі з цих заводів повернули на місце? А ЩО???!! останні 25 років нового створили кацапи? Вони навіть не можуть дати ради з виробництвами, які працювали в кооперації з українськими підприємствами. Не буду вказувати довгий-предовгий перелік деталй і агрегатів, які не можуть замістити ДОТЕПЕР лише в оборонній промисловості. Так що не розказуйте тут байок кацапстанського агітпропу.
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Строительство завода началось в апреле 1930 года[7] в степи за станцией Лосево[8], 1 мая 1931 был введён в строй инструментальный корпус, 30 сентября 1931 строительство было завершено (в это время завод насчитывал 12 цехов)
1 октября 1931 года состоялся пуск завода[10]. В октябре 1931 года завод начал выпуск колёсного трактора СХТЗ 15/30[7],
С приближением к городу линии фронта, завод был эвакуирован - сначала в Сталинград, а затем в Рубцовск Алтайского края[7], где на базе ХТЗ был построен Алтайский тракторный завод[10], который в 1942 году выпустил первый трактор АСХТЗ-НАТИ. После освобождения Харькова, в августе 1943 года началось восстановление разрушенных в период оккупации зданий завода, в конце 1944 года завод выпустил первую продукцию[10].
В 1947 году завод начал выпуск трактора ХТЗ-7[10].
В 1980-е годы завод достиг максимальной производительности - выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год[16].
16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор[10][8].
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02

В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов
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Да, теперь очередь Мацквы платить за вышки Бойко по завышенным ценам... Вот такая многоходовочка...
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Россия одержала локальную победу над бывшими акционерами ЮКОСа: окружной суд Гааги признал неправомочным решение международного арбитража, два года назад обязавшего Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС.
Окружной суд Гааги решил, что Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) не имела оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСА, представленных в суде тремя их фирмами, зарегистрированными на Кипре и острове Мэн.
Международный арбитраж в июле 2014 года решил, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев.
Решение Окружного суда Гааги может быть обжаловано в апелляционной инстанции, а затем в Верховном суде Нидерландов.
Тим Осборн, глава компании GML Ltd. - бывшей Group Menatep Ltd., которой принадлежал контрольный пакет акций ЮКОСа - ранее сказал Би-би-си, что этот процесс может занять до двух лет.
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В процессе игры, когда кошка играет с пойманной мышью, мышь тоже одерживает ряд локальных побед...
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У жабы рейтинг не резиновый, надуешь - лопнет.
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вчера была новость о штрафе к авиакомпаниям. сегодня иск по имуществу, а еще уже на рассмотрении иск по ценам. в китае была когда то пытка - каплями воды на макушку. одна капля - мелочь. но если долбить в одну точку - реципиент сходил с ума и сдыхал в муках....
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такая пытка была и у запорожских казаков. Если сильно провинился-то капля, если так себе, то струя.
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Я так розумію, що йде напрацювання досвіду. Там ще буде і буде. Кацапам трильйона на півтора баксів наклацає.
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Удачи. Еще иск за землю, море, деревья, воздух и т.д.
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барыге хватит
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Прям люди-молнии, мгновено иск подали после захвата Крыма
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Там есть юридические нюансы и материалы убедительные нужно было собрать. Это тебе не на соседа настучать гебистам: стук - и все.
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в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашениеИсточник: https://censor.net.ua/n456056 Прочитала и подавилась пирожком. Неужели кроме Будапештского меморандума россия не выполняет и это соглашение ?
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Мне приходилось работать с Черномором. Иск вполне обоснован. Надо бы ещё посчитать добытый газ. Там есть маленько
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Окружной суд, судя по информации из Гааги, согласился с доводами российской стороны о том, что на Россию не распространяется соглашение об арбитраже в рамках Договора Энергетической Хартии, так как Россия его не ратифицировала. На Договор Энергетической хартии ссылались бывшие акционеры ЮКОСа и опирался арбитраж в своём решении в 2014 году.

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз - ПАО "ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДП "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДП "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.Источник: https://censor.net.ua/n456056
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Работайте, отрабатывайте зарплаты и блага разные....Чтоб срослось.
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Порохоботы радуются тому что кремляди ложили на все эти иски? За то 3 лярда кредита это реальные деньги которые как и Овощ, Петюня вешает на украинцев, о чем я говорил к новости о повышении кредитного рейтинга Украины...и я сказал что МВФ хотел реформ в обмен на деньги...теперь реформам точка!
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фу...наконец то змогли порахувать....там мабуть и на жинку и на тещу и на любовниц все враховано.
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Гордость российского флота - подлодка "Курск". Или ее переименовали в "Курвск", в честь 10-долларовых проституток, как окрестило вдов российских моряков одно мерзкое хуйло?
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не прошло и три года...
но начинать надо - однозначно!
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Швидкість черепахи набагато більша ніж посадовців Нафтогазу) 3 роки чухали потилицю подавати чи не подавати позов за вишки Бойко. А ось платня Коболєва за цей час зросла до 2 млн.грн на міс. ~ оце швидкість.
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Тюрину-успокойтесь про крым.крым-аннексированная территория.для вас лично-расия украла силовым путем территорию некогда дружественной страны.
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вы пытаетесь говорить с кацапским тролем. оно вам надо?
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А по поводу 5 млрд,то в 2014 году это было намного больше!и кст.газ и нефто оттуда качают полным ходом.это ведь тоже чего то стоит.
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За газ который качают будет отдельный иск.
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Не не надо,нехай подгавкивает,пропустим мимо
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А чё так быстро, а, в натуре?

И 20 лет не прошо, а они уже иск... Во борзые...
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Головне, щоб цієї справи не торкалися совкові ідіоти клімакса з МЗСУ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" подал иск к России на $5 млрд в связи с захватом активов в оккупированном Крыму
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