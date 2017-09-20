 "Нафтогаз" подал иск к России на $5 млрд в связи с захватом активов в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента корпоративных коммуникаций Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
"Убытки группы "Нафтогаз", в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 млрд долл. Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года. В октябре 2016 года "Нафтогаз" и компании группы инициировали это арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долл", - рассказали в компании.
Отметим, что в связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже поданы 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО "Укрнафта", АО "Ощадбанк", Игорь Коломойский и ООО "Аэропорт "Бельбек", ПриватБанк, ООО "Лугзор", компания Стабил, ООО "Эверест".
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1 октября 1931 года состоялся пуск завода[10]. В октябре 1931 года завод начал выпуск колёсного трактора СХТЗ 15/30[7],
С приближением к городу линии фронта, завод был эвакуирован - сначала в Сталинград, а затем в Рубцовск Алтайского края[7], где на базе ХТЗ был построен Алтайский тракторный завод[10], который в 1942 году выпустил первый трактор АСХТЗ-НАТИ. После освобождения Харькова, в августе 1943 года началось восстановление разрушенных в период оккупации зданий завода, в конце 1944 года завод выпустил первую продукцию[10].
В 1947 году завод начал выпуск трактора ХТЗ-7[10].
В 1980-е годы завод достиг максимальной производительности - выпуск продукции составлял до 70 тысяч тракторов в год[16].
16 апреля 1982 года завод выпустил двухмиллионный трактор[10][8].
К началу 1986 года завод поставлял тракторы в 36 стран мира и подготавливал производство новых моделей тракторов: Т-150КМ и Т-150К-02
В 2014 году ХТЗ продал свыше 1,5 тыс. тракторов
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Окружной суд Гааги решил, что Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) не имела оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСА, представленных в суде тремя их фирмами, зарегистрированными на Кипре и острове Мэн.
Международный арбитраж в июле 2014 года решил, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев.
Решение Окружного суда Гааги может быть обжаловано в апелляционной инстанции, а затем в Верховном суде Нидерландов.
Тим Осборн, глава компании GML Ltd. - бывшей Group Menatep Ltd., которой принадлежал контрольный пакет акций ЮКОСа - ранее сказал Би-би-си, что этот процесс может занять до двух лет.
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НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу Нафтогаз - ПАО "ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДП "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДП "Газ Украины" - подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов группы в АР Крым.Источник: https://censor.net.ua/n456056
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но начинать надо - однозначно!
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И 20 лет не прошо, а они уже иск... Во борзые...
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