 Миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна легализовать ситуацию с нарушением территориальной целостности Украины, - МИД Польши

Об этом заявил 19 сентября 2017 г. заместитель Государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульским вопросам и восточной политики Бартош Чихоцкий во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В ходе беседы стороны обсудили состояние украинско-польского партнерства и повестку дня украинско-польского диалога на высшем и высоком уровнях до конца 2017 года. Была отмечена готовность польской стороны в дальнейшей поддержке Украины в сферах обороны и интеграции в европейские и евроатлантические структуры, а также обмена опытом в таких важных для нашей страны отраслях как децентрализация, осуществление реформ, борьба с коррупцией и др. Состоялся обмен мнениями относительно путей урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе и деоккупации Крыму. Особое внимание в этом контексте было уделено вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Востоке Украины", - рассказали в МИД.
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Миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна легализовать ситуацию с нарушением территориальной целостности Украины, а дейстовать с тем, чтобы возобновить ее, заявил замминистра иностранных дел Польши Чихоцкий журналистам после проведения переговоров с Зеркаль, пишет LB.ua.
"Наше мнение следующее: невозможно, чтобы миротворческая миссия ООН легализовала ситуацию, когда была нарушена территориальная целостность Украины. Поэтому миссия должна действовать наоборот - с тем, чтобы заявить о возобновлении территориальной целостности", - сказал он журналистам.
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Он добавил, что сторонам необходимо вернуться к соблюдению международного права.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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