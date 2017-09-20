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 Происшествия, За рубежом
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 Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП

В результате землетрясения в Мексике погибло 248 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщил в твиттере глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

Больше всего погибших в Мехико - 117 человек. 72 человека погибли в Морелосе, 43 - в Пуэбле, 12 в Эдомексе и трое в Герреро.


Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП 01

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Как сообщает Интерфакс-Украина, по данным Национальной сейсмологической службы Мексики не менее 44 зданий обрушились в результате землетрясения в районе Мехико.

По последним данным, 3,5 млн человек остались без электроснабжения.

Ситуация осложнятся из-за повреждения сетей газоснабжения. Фиксируются утечки.

По данным мексиканских сейсмологов, эпицентр толчка располагался в 12 км от населенного пункта Ашочиапан в мексиканском штате Морелос.

Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП 02

В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тыс. военнослужащих.

Мексиканские СМИ напоминают, что это землетрясение произошло практически ровно через 32 года после одного из самых мощных землетрясений в новейшей истории страны. Тогда погибло около 5 тыс. человек.
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