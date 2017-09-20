 Землетрясение в Мексике: 248 человек погибли, 3,5 млн остались без электроснабжения, введен режим ЧП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь" , об этом сообщил в твиттере глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.Больше всего погибших в Мехико - 117 человек. 72 человека погибли в Морелосе, 43 - в Пуэбле, 12 в Эдомексе и трое в Герреро.Как сообщает Интерфакс-Украина , по данным Национальной сейсмологической службы Мексики не менее 44 зданий обрушились в результате землетрясения в районе Мехико.По последним данным, 3,5 млн человек остались без электроснабжения.Ситуация осложнятся из-за повреждения сетей газоснабжения. Фиксируются утечки.По данным мексиканских сейсмологов, эпицентр толчка располагался в 12 км от населенного пункта Ашочиапан в мексиканском штате Морелос.

В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тыс. военнослужащих.Мексиканские СМИ напоминают, что это землетрясение произошло практически ровно через 32 года после одного из самых мощных землетрясений в новейшей истории страны. Тогда погибло около 5 тыс. человек.