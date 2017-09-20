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 Политика Украины, За рубежом
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 Миссия ООН, если она будет создана, должна действовать вдоль российско-украинской границы, - советник президента Литвы

миротворцы

Предложение России разместить миротворческие силы ООН на территории Восточной Украине у черты, разделяющей вооруженные силы Киева и поддерживаемых Москвой сепаратистов, неприемлемо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщил советник президента Литвы во вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас.

"Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где на Восточной Украине. Главной целью должно быть, чтобы миссия ООН, если она будет создана, чтобы она действовала вдоль российско-украинской границы", - сказал Аляксеюнас

По его словам, размещение миротворческих сил ЕС вдоль украинско-российской границы помогло бы в урегулировании конфликта и наблюдении за тем, попадают ли в Украину российские военные.

Между тем создание миссии у так называемой "контактной линии" стало бы шагом к замораживанию конфликта, сказал советник.

"Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизируется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе", - сказал Аляксеюнас.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.



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Миротворческие силы ООН вдоль украинско-рассейской границы - это неприемлемо, так как иссякнут залежи вооружения и боеприпасов в шахтах лугандонии.
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Вдоль кремлядской стены нужны войска. А пока их нет, будет головная боль у всех.
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Ху"ло на это не согласится,он тянет время,а зачем,хз.Может что то готовит.
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Думаю Китай будет против,нах им миротворцы на границе с Кацапией.
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офф топ


В США запущен проект «Комитет по расследованиям россии»

Как сообщает CNN, его целью является «широкое распространение информации о причастности россии к выборам в США в 2016 году и ее угрозе для американских государственных институтов. В промо-ролике проекта снялся актер Морган Фриман. Он говорит, что туПин выбрал «заклятого врага», которыми стали США, обвиняет президента россии в использовании кибероружия для борьбы с демократами в Штатах.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oOcCHhNOmBY




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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия ООН, если она будет создана, должна действовать вдоль российско-украинской границы, - советник президента Литвы
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