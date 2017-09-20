 Миссия ООН, если она будет создана, должна действовать вдоль российско-украинской границы, - советник президента Литвы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщил советник президента Литвы во вопросам внешней политики Нериюс Алексеюнас.
"Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где на Восточной Украине. Главной целью должно быть, чтобы миссия ООН, если она будет создана, чтобы она действовала вдоль российско-украинской границы", - сказал Аляксеюнас
По его словам, размещение миротворческих сил ЕС вдоль украинско-российской границы помогло бы в урегулировании конфликта и наблюдении за тем, попадают ли в Украину российские военные.
Между тем создание миссии у так называемой "контактной линии" стало бы шагом к замораживанию конфликта, сказал советник.
"Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизируется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе", - сказал Аляксеюнас.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Африканцы из Нигерии н а м помогут ?
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В США запущен проект «Комитет по расследованиям россии»
Как сообщает CNN, его целью является «широкое распространение информации о причастности россии к выборам в США в 2016 году и ее угрозе для американских государственных институтов. В промо-ролике проекта снялся актер Морган Фриман. Он говорит, что туПин выбрал «заклятого врага», которыми стали США, обвиняет президента россии в использовании кибероружия для борьбы с демократами в Штатах.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oOcCHhNOmBY
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