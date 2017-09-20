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 Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится, - глава Сил обороны Эстонии

рихо террас

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, подобно тому, как она это сделала в Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении.

Об этом сказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ.

"Задача учений "Запад" и других совместных военных учений - максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель - парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - заявил он.

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"Подобно как в Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году. Примечательно, что российский президент посетил этап учений именно в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях - в Белоруссии. В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - пояснил генерал Террас.
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Якщо політична ситуація в Білорусі зміниться то Україна надасть Білорусі військову допомогу і російські терористи будуть розбиті та вигнані за Урал.
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"Передбачалося, що під час фінальної частини навчань президенти РФ та Білорусі спільно відвідають один із полігонів на території Росії. Однак внаслідок зростання протестних настроїв у Білорусі, пов'язаних із проведенням навчань "Запад-2017", та через зухвалу поведінку російських військовослужбовців щодо громадян Білорусі, президент Лукашенко скасував свою поїздку до Росії та прийняв рішення спостерігати за навчанням виключно на полігоні у Білорусі"
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-У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везёт, - резюмировал Швейк (с)
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клянуся бульбой сам порядок наведу аж до коли бацька
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Беларусь они, конечно, подмнут под себя, эт понятно...
А как будут бороться с Вайшнорией? Её не так то просто победить
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За время учебной войны против Вейшнории, рашка потеряла самолет, и расстреляла своих же журналистов. Интересно что же с ними будет, если война будет настоящая.
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И это еще ВС Вейшнории даже не вышли на боевые позиции.
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Политическая ситуация там не изменится когда ЛКШНК ЗДХ. Но так как он на 2 года младше Пуйла, то об изменении обстановки в Белораше могут мечтать разве, что наши дети
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*ситуация там изменится. Цензор, сделайте наконец возможность редактировать комменты.
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какая вам разница, какая ситуация в соседней стране? вы сами в ховне всю незалежность, так еще глубже роете
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да рашка со своими вояками, вже там и похоже никуды не збыраеться...ото будет нам теперь турбота...
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Вєйшнория+Бєларусь = НЄПАБЄДІМОСТЬ!!!! УРРрррррРРРЯЯяяяяааааа, таварісчи!!!!!!
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Беларусь уже оккупирована,все прошло по сценарию Аншлюса.
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Нету независимого государства Беларусь,всё давно уже связано,это окраина козломордого царства с вывеской - Беларусь
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Як там сказав Черчілль? Якщо між ганьбою і війною обираєте ганьбу, то отримаєте і ганьбу, і війну. Десь так.
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Похоже, что Вейшнория с каждым днем усиливает натиск. Вначале просто диверсии с выводом из строя летательных аппаратов Ту-22М3 и Як-130, потом расстрел из НУРС и техники и народонаселения. Уж боюсь подумать, что там вешнорцы на "сладенькое" приготовили...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится, - глава Сил обороны Эстонии
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