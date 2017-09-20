 Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится, - глава Сил обороны Эстонии

Об этом сказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR, передает Цензор.НЕТ.
"Задача учений "Запад" и других совместных военных учений - максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель - парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - заявил он.
"Подобно как в Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году. Примечательно, что российский президент посетил этап учений именно в России, хотя подчеркивал, что основная сложность на совместных учениях - в Белоруссии. В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - пояснил генерал Террас.
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