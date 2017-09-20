 Мать похищенного ранее оккупантами крымчанина Параламова вызвали в управление ФСБ, - Курбединов

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Параламову ждут на прием в 16:30, 20 сентября. Курбединов отметил, что "ничего конкретного" матери Параламова не сообщили.
"Мне сложно сказать с кем именно она (Пакизе Параламова. - Ред.) будет разговаривать. Вполне возможно, что с ней будет беседовать какой нибудь рядовой сотрудник ФСБ, а не Палагин (начальник управления ФСБ по Крыму). На эту встречу я пойду вместе с ней", - рассказал Курбединов.
Напомним, утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский, в доме крымчанина Рената Параламова, прошел обыск, который оккупанты назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что "неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами".
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено).
Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.
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В Киеве неизвестные напали на группу молодых людей, которые требовали от одного из банков прекратить сотрудничать с "днр".
19 сентября, в центре Киева группа неизвестных в балаклавах напали на участников акции протеста, которые собрались под стенами одного из банков и требовали, чтобы финансовое учреждение прекратило сотрудничать с «днр» и проводить финансовые операции боевикам.Как сообщили очевидцы, сперва руководство банка просило их разойтись, потом угрожало, что они не доживут до утра, если будут поднимать эту тему. В какой-то момент группа неизвестных, скрывая лица, напало на протестующих и скрылась с места происшествия.
Двум участникам акции разбили лица. Ударили девушку. У одного из участников акции сотрясение мозга. Кроме того, на фото можно увидеть, что участники драки топтали украинские флаги.
Одного из нападавших активистам удалось задержать. Его передали сотрудникам полиции. https://politeka.net/news/503204-titushki-v-tsentre-kieva-ustroili-bojnyu-i-toptali-flagi-ukrainy-foto/
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