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 Политика Украины
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 Мать похищенного ранее оккупантами крымчанина Параламова вызвали в управление ФСБ, - Курбединов

пакизе параламова

В управление российской ФСБ по оккупированному Крыму вызвали Пакизе Параламову – мать крымчанина Рената Параламова, которого 14 сентября нашли со следами побоев после обысков и исчезновения.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Параламову ждут на прием в 16:30, 20 сентября. Курбединов отметил, что "ничего конкретного" матери Параламова не сообщили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ использует в деле Параламова в качестве понятых своих же сотрудников, - адвокат Курбединов

"Мне сложно сказать с кем именно она (Пакизе Параламова. - Ред.) будет разговаривать. Вполне возможно, что с ней будет беседовать какой нибудь рядовой сотрудник ФСБ, а не Палагин (начальник управления ФСБ по Крыму). На эту встречу я пойду вместе с ней", - рассказал Курбединов.

Напомним, утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский, в доме крымчанина Рената Параламова, прошел обыск, который оккупанты назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.

Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее Параламов рассказал, что "неизвестные пытали его, надевали на голову мешок, давали разряды оголенными проводами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пропавшего после обыска крымчанина Параламова избили "до неподвижности", - родственники. ВИДЕО(обновлено).

Адвокат Эмиль Курбединов, который вместе с родственниками Параламова 15 сентября находился в управлении ФСБ России по Крыму сообщил, что они опознали одного из участников похищения Рената Параламова среди посетителей крымского управления ФСБ России.

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На стороне немцев воевали 1,5 млн граждан СССР. Можно ли в связи с этим считать Великую Отечественную гражданской войной?
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Думаю що ні. Як би ці 1.5 мільйони почали війну в сесере, а на допомогу їм прийшли інтервенти, то так, як і було в Громадянську. До речі, на Бамбасі саме так і вийшло. А так прийшли окупанти і ці 1.5 мільйони були колаборантами які допомагали їм.
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говорить "о гражданской-не-гражданской" без событий в Крыму никак нельзя! И началось в открытую, именно оттуда! Хто там, "гражданские" захватили парламент Крыма? Вот это и есть точка рассмотрения! А если разделять Крым с Донбассом, вернее, те события, то это просто-напросто соблюдать стратегию кремля..
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Тут маються на увазі бойові дії. Казляндія здійснила військову інтервенцію в Україну в ніч з 23-го на 24 вересня на допомогу апалченцям. А тут вже фактично вдбувались бойові дії між ЗСУ і НЗФ ще до їхнього вторгнення.
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В центре Киева "титушки" в балаклавах устроили бойню и топтали украинский флаг, опубликованы фото

В Киеве неизвестные напали на группу молодых людей, которые требовали от одного из банков прекратить сотрудничать с "днр".
19 сентября, в центре Киева группа неизвестных в балаклавах напали на участников акции протеста, которые собрались под стенами одного из банков и требовали, чтобы финансовое учреждение прекратило сотрудничать с «днр» и проводить финансовые операции боевикам.Как сообщили очевидцы, сперва руководство банка просило их разойтись, потом угрожало, что они не доживут до утра, если будут поднимать эту тему. В какой-то момент группа неизвестных, скрывая лица, напало на протестующих и скрылась с места происшествия.

Двум участникам акции разбили лица. Ударили девушку. У одного из участников акции сотрясение мозга. Кроме того, на фото можно увидеть, что участники драки топтали украинские флаги.
Одного из нападавших активистам удалось задержать. Его передали сотрудникам полиции. https://politeka.net/news/503204-titushki-v-tsentre-kieva-ustroili-bojnyu-i-toptali-flagi-ukrainy-foto/
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не топтали, просто проняли! вот так теперь нацисты - патриоты борются с новыми майданами... у кого есть желание помайданить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМать похищенного ранее оккупантами крымчанина Параламова вызвали в управление ФСБ, - Курбединов
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