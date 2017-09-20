 Независимые члены набсовета "Нафтогаза" Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член наблюдательного Совета Национального банка Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Это серьезная "зрада". Последние независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" решили уйти в отставку. Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со свертыванием реформ со стороны правительства. Напомню, что в прошлом, до реформ, "Нафтогаз" почти обанкротил страну. Государственные предприятия, особенно такие большие как "Нафтогаз" или "Укрзализныця", всегда будут в поле зрения политиков и коррупционеров из-за своих больших денежных потоков", - рассказал он.
"В своем письме они (Уорвик и Ричардс. - Ред.) отмечают, что в апреле 2017 г. они уже высказывали представителям Кабинета Министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления "Нафтогаза", - добавил Милонов.
"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не были выполнены. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.
"Необходимо правильное, прозрачное, и институционально сильное корпоративное управление такими предприятие, чтобы они работали на налогоплательщиков и граждан Украины, а не на обогащение или обслуживание политических кампаний отдельных людей. Отставка членов наблюдательного совета - это сигнал рынку и обществу, что есть очень серьезные риски", - добавил Милованов, отметив, что сегодня состоится брифинг руководства группы "Нафтогаз" относительно решения членов набсовета.
Участники брифинга: Андрей Коболев, Юрий Витренко, Сергей Коновец, Николай Гавриленко, Олег Прохоренко, Мирослав Хымко.
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Сліпийтраст® Керує
Обирайте люди далі ЗЛОдіїв до влади, і точно не впізнаєте країну в якій живете Бо не буде у Вас цієї країни у Вас її ВКРАДУТЬ
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Для ЗЛОдіїв у владі Україна прибутково небезпечний обєкт
--- прибутково бо на ньому можна добре і швидко заробити найпростішими шляхом - злодійством
--- небезпечний бо за таке керівництво цей обєкт, якщо вирветься з впливу може посадити та й забрати все що вкраджено
Тепер зробіть висновок, до чого підсвідомо такі керівники ведуть такий обєкт
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с народа Украины ещё можно содрать достаточно грошенят, шоб обеспечить им ДОСТОЙНУЮ зарплату ))))))
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с таким же самым подходом ко всему, с таким же самым отношением к своему народу
вот, кстати...
много в Украине говорилось об антинародности нацгвардии в расеи и об её полной противоположностью в Украине.
и вот.пожайлуста
Правозахисники та омбудсмен виступили проти законопроекту, який розширює повноваження Нацгвардії
https://hromadskeradio.org/ru/news/2017/09/05/pravozahysnyky-ta-ombudsmen-vystupyly-proty-zakonoproektu-yakyy-rozshyryuye-povnovazhennya-nacgvardiyi
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https://tsn.ua/politika/korupciya-ukrayinskih-lideriv-vidbiraye-maybutnye-u-krayini-forbes-984292.html
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https://censor.net.ua/video_news/453397/poroshenko_144_reformy_za_3_goda_eto_okonchatelnoe_proschayi_sovetskoyi_rossiyiskoyi_imperii_video
"А того, кто будет мухлевать, будем бить по морде. По это наглой рыжей (круглой, толстой, брехливой...) морде!" (с)...
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всегда был кормушкой Власти! Для того и создавался. Оппозиция всегда до
выборов орала что разгонит к чертям, только садились в кресла
президента и Ко сразу возглавляли потоки.
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Порохосмоктуни, шотама в методичках, ась???😀
ПРосвітіть....
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Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-августе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 - на 9,8%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017 г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.http://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-vyros-oborot-roznichnoj-torgovli-1881837.html
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