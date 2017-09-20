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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10573) наблюдательный совет (26) Нафтогаз (2316) отставка (2365) реформы (2842) Коболев (199) Прохоренко (10) Гавриленко (1)

 Независимые члены набсовета "Нафтогаза" Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании

нафтогаз

По их словам, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал нормой.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член наблюдательного Совета Национального банка Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Это серьезная "зрада". Последние независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" решили уйти в отставку. Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со свертыванием реформ со стороны правительства. Напомню, что в прошлом, до реформ, "Нафтогаз" почти обанкротил страну. Государственные предприятия, особенно такие большие как "Нафтогаз" или "Укрзализныця", всегда будут в поле зрения политиков и коррупционеров из-за своих больших денежных потоков", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине пора прекратить многолетнюю практику полуреформ, - президент ЕБРР Чакрабарти

"В своем письме они (Уорвик и Ричардс. - Ред.) отмечают, что в апреле 2017 г. они уже высказывали представителям Кабинета Министров свою четкую позицию относительно невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления "Нафтогаза", - добавил Милонов.

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не были выполнены. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", - говорится в письме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ноябре "Нафтогаз" ожидает решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом", - Коболев

"Необходимо правильное, прозрачное, и институционально сильное корпоративное управление такими предприятие, чтобы они работали на налогоплательщиков и граждан Украины, а не на обогащение или обслуживание политических кампаний отдельных людей. Отставка членов наблюдательного совета - это сигнал рынку и обществу, что есть очень серьезные риски", - добавил Милованов, отметив, что сегодня состоится брифинг руководства группы "Нафтогаз" относительно решения членов набсовета.

Участники брифинга: Андрей Коболев, Юрий Витренко, Сергей Коновец, Николай Гавриленко, Олег Прохоренко, Мирослав Хымко.

Независимые члены набсовета Нафтогаза Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании 01
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Сліпийтраст® Керує

Обирайте люди далі ЗЛОдіїв до влади, і точно не впізнаєте країну в якій живете Бо не буде у Вас цієї країни у Вас її ВКРАДУТЬ
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- Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, - восторжено продолжал Швейк, - и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.(с)
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Для ЗЛОдіїв у владі Україна прибутково небезпечний обєкт
--- прибутково бо на ньому можна добре і швидко заробити найпростішими шляхом - злодійством
--- небезпечний бо за таке керівництво цей обєкт, якщо вирветься з впливу може посадити та й забрати все що вкраджено

Тепер зробіть висновок, до чого підсвідомо такі керівники ведуть такий обєкт
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вы всё врёте! нафтогаз, с кобелём во главе, независимая организация
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это ВСЁ, что нужно знать о "реформах", происходящих в Украине...
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Вангую, поляков желающих что-нибудь возглавить в Украине еще много.
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продолжу мысль

с народа Украины ещё можно содрать достаточно грошенят, шоб обеспечить им ДОСТОЙНУЮ зарплату ))))))
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как это не прискорбно, но у власти в Украине не "Кляті агенти Кремля", а их родные братья-близнецы.
с таким же самым подходом ко всему, с таким же самым отношением к своему народу
вот, кстати...
много в Украине говорилось об антинародности нацгвардии в расеи и об её полной противоположностью в Украине.
и вот.пожайлуста
Правозахисники та омбудсмен виступили проти законопроекту, який розширює повноваження Нацгвардії

https://hromadskeradio.org/ru/news/2017/09/05/pravozahysnyky-ta-ombudsmen-vystupyly-proty-zakonoproektu-yakyy-rozshyryuye-povnovazhennya-nacgvardiyi
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Реформу которые препятствуют воровству в системе власти никому не нужны...
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Фу! Как некрасиво получилось. Куда ни ткни-мы везде обгадились.
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Пазвольте-пазвольте! Что значит - обгадились "мы"?! Брехливый и вороватый Петро Липецкий обосрался, а позор на всю страну равномерно распределить?
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Вы это серьёзно? Выборы Додона, Трампа и им подобных - этого мало для понимания?
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А Гройсман и Порошенко и дальше будут рассказывать об успехах
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и кто то голосит шо все хорошо..и Михо никому не надо..Да ще трохи поправлять...і все!!!!!повнв жопа....коррупція зїла Україну!!треба тількі радікальні мери..Гнать злодіїв від влади!!!
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Это кто мне скажет в какие времена бандиты делали реформы
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Если Труханов - стал мэром Одессы - об чём ещё можно сказать???
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В Солнечный город.... Нуу-несидтся им в Заполярье...
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https://censor.net.ua/video_news/453397/poroshenko_144_reformy_za_3_goda_eto_okonchatelnoe_proschayi_sovetskoyi_rossiyiskoyi_imperii_video

"А того, кто будет мухлевать, будем бить по морде. По это наглой рыжей (круглой, толстой, брехливой...) морде!" (с)...


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Такое впечатление, что ворюг от кормушки никогда не отогнать...За что только гибнут люди, за всю эту сволоту?
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Все кто у корыта власти думают вот я сейчас украду, а тек кто придут поле меня пусть не воруют, ведь что ли даром или за государственную зарплату, я скарку рвал, чтоб добраться до этой кормушки..., но все остальные тоже только и жду и рвут сраки, чтоб туда попасть...
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Какие в жопу "рэхвормы"??? Все финансовые потоки взяты под контроль. Всё, жопа реформам. Реформы остались в телевизоре, как жвачка однотуровым.
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Реформы все связаны с псевдо-борьбой с коррупцией, но никто не реформирует налоговую или финансовый сектор, что у чиновника не было маневра для получение, неправомерной выгоды..., а именно это первое что сделал Саакшвилли в грузии...
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КЛАНИ НЕДАЮТ все приватних руках, схеми 26 лет построени и чесний человек уходит с гам..а. Смотри ВР клани олихаргов сидят и блокируют, бо кормушки закриваются....................
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Пока мы не станем сплоченными,умными и злыми и не доводя до революций выкидывать всякую наглую коррумпированную мразь,влезшую во власть в стране это колесо будет и далее.Пора спрашивать так что б этот чиновничий"бизнес" стал кошмаром для всех кто в нем участвует,что б они теряли все а иногда и шкуру за такие действия.Иэто было неотвратимо
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Как кулявлоб орал что украинский газ должен быть по себестоимости для народа! Посмотрите архивчик. Только стал премьером и понеслось......рыночные цены, бля.
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"Необходимо правильное, прозрачное, и институционально сильное корпоративное управление такими предприятие, чтобы они работали на налогоплательщиков и граждан Украины, а не на обогащение или обслуживание политических кампаний отдельных людей. Отставка членов наблюдательного совета - это сигнал рынку и обществу, что есть очень серьезные риски", - добавил Милованов, отметив, что сегодня состоится брифинг руководства группы "Нафтогаз" относительно решения членов набсовета."

Порохосмоктуни, шотама в методичках, ась???😀
ПРосвітіть....
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Ща порохоботы подтянутся 🐓💨🍫💨🍫💨🍫

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В Украине вырос оборот розничной торговли

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-августе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 - на 9,8%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017 г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.http://biz.nv.ua/markets/v-ukraine-vyros-oborot-roznichnoj-torgovli-1881837.html
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офшорний пiдсвинок тормозит реформы в Украине и подыгрывает агрессору
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Это в кго мирке и его подельников. Там реально Жыты па Новаму!
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Порохоригам головне встигнути віджати Нафтогаз до рішення Стокгольмсього суду, щоб нє зліть своїх кремльовських хазяєв
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Это даже не сигнал, а сигналище Украине! Беда в том, что ни политическое руководство страны, ни руководство таких гигантов, как "Нефтегаз", "Укрзализныця" не умеют работать в рыночных условиях. Ну просто не умеют, их никто не научил, а сами они учится не желают, да и, наверное, не смогут (бо тупые изначально). Им это ни к чему! Они просто воруют бюджетные деньги, т.е. наши деньги. Ну как может бывший директор рынка руководить правительством? Он даже предпринимателем в чистом виде не был. Для этого надо было и головой и ногами работать. Ну и так далее. Порошенко - кондитерская фабрика им.К.Маркса. Нет созидателей. Одни "руководители".
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парубий вообще со справкой, а руководит Радой......И заявление Гройсмана что не надо Украине столько людей с Высшим образованием, это при том что чел за 2 года закончил техникум МАУП за взятки сидя на базаре у папы в Виннице!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНезависимые члены набсовета "Нафтогаза" Уорвик и Ричардс подали в отставку из-за свертывания реформ в компании
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