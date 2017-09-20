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Все про:Польша (4098) Россия (72336) учения (2092) Мацеревич (46)

 Мацеревич об учениях "Запад-2017": Они продолжатся и после 20 сентября. На этот раз с применением ядерного оружия

мацеревич

Во время совместных российско-белорусских учений Запад-2017 будет отработано РФ применение ядерного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет TVP Info.

"Учения продлятся (после 20 сентября. - Ред.), на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", - сказал Мацеревич.

По его словам, военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

Мацеревич подчеркнул, что "Запад-2017" являются самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте

Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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От звідки він це взяв?
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Що мені він нагадує чоловіка, що відлякує крокодилів у річці.
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І в декотрих в голові теж.
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У Mары не крокодилы, а тараканы путинского агитпропа водятся.
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но стоит ли путинских тараканов раздувать до размеров крокодилов.
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путін дуже хоче застосувати проти когось ядерну зброю і є висока ймовірність що ядерну зброю застосують проти України в ході російсько-української війни. Нам потрібно готуватись до цього і модернізовувати танки та бронетехніку до необхідного рівня захисту, закуповувати в війська дозиметри та захисні костюми, респіратори, фільтри очищення повітря для наметів, герметичні надувні намети. путін хоче щоб його всі боялись, він не може будувати відносини на рівних! Саме для того щоб всіх залякати і відбуваються всі ці війни в Грузії та Україні. Тепер путін підвищує ставки, бо його перестали боятись, тепер мова йде про ядерну зброю! Але не потрібно панікувати, потрібно готуватись до застосування ворогом ядерної зброї та будувати власну ядерну зброю, щоб відплатним ударом знищити Москву та головні міста РФ. Потрібно будувати флот який буде нести на собі ракети з ядерними боєголовками, щоб наносити відплатний удар не тільки з території України. Ворог має розуміти що відповідь буде настільки потужна, що думки про застосування ядерної зброї проти України потрібно викинути з дурної голови! А військовий бюджет на 2018 рік потрібно збільшити до 300 млрд грн за рахунок направлення відшкодування ПДВ, дотацій пенсійному фонду та допомоги аграріям на військові потреби.
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Ссышь кацап?
Правильно - на то он и министр обороны чтобы кацапы от одного его вида жидким поносом дрыстали...
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саша крест ты уже апределись кому лизать хуйлу вонючему или свинье шакаладной или обоим сразу
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Антоний что то знает. Интересно по кому пу жахнет, неужели по по...
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Не, там с-400 не дадут. Интересно если в торнадо над США пальнуть, он разрушится или усилится? Больно амеры страдают от них, помочь некому кроме пончика.
Странно что трамп от помощи отказывается, второй раз не предложат.
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а як же Оптический визирный луч во время нивелирования проходит по прямой, касательной к уровенной поверхности. Поэтому в точках отсчета по задней и передней рейке отметки по рейке не будут точно совпадать с истинными высотами этих точек. Учесть эти неточности можно с помощью внесения соответствующих поправок за кривизну Земли. Формула данной поправки: k = d2 / 2 R, где d - расстояние от нивелира до рейки в метрах, R - радиус Земли в км.
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русским прапорщикам и портянкам под канадскими прокси теорема пифагора на сфере неведома. Вот и отличненько.
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Ти це інженеру-будівельникумостів та тунелів розповідаєш.
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Лучше пусть расскажет про давление в надувных С400 под Воронежем.
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А вы о натовских танках, которые можно повредить при транспортировке? Тоже надувные, или пластмассовые?
Десять из 37 танков армии США получили повреждения при перевозке по железной дороге в Польше.
Как сообщает RMF FM, боевые машины перевозили на поезде из Гданьска.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в порт польского Гданьска прибыла военная техника для танковой бригады армии США.
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проксю эстонскую выдали? это хорошо. там как раз натовский центр по отлову путиноидных козней в интернете расположен.
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Не факт. Как вариант реально из Эстонии, но потомок "савецкага афицерья" или номенклатуры кпсс. Их приплод концентрируется в столице или Нарве и гадит, гадит, гадит ...
Кацапа или полукацапу милее нет как жить в Прибалтике [Германии, США, Канаде и т.д.] и обгаживать страну проживания, ее внешнюю политику, правительство. Теребят на путина, но ехать на историческую родину не хотят.
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возможно, но думаю, что большинство из них уже нейтрализовано в эстонии: кого облагородили, кто сам уехал (на заработки в евросоюзе), а кто понимает, что чем меньше гадишь где живешь, тем лучше спишь, а те, кто остался - не такие буйные, как нативные запутинцы из российского мейнлэнда.
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т. е. определения разности высот между несколькими точками земной поверхности.)))
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А в Сирии, когда томагавки летали, они что, нивелир вверх тормашками держали?
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ну ... Африку, Азию, Южную Америку и Австралию он не шантажирует точно
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Казах,а Сирия где находится?Географ ты наш азиатский))
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Mara - это просто кремлебот сливной, а нe казах. Россия не может без вранья, по-этому всеми каналами и под любыми масками рвется туда, где еще не всё загажено кремлевским агитпропом, в частности, на цензор.
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Это не гнида, это уже матерая с монголоидной мордой вошь
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Как я и предупреждал западных коллег в 1999-2000 - через 15 лет путинский чекистский рейх заматереет и офашистится так, что будет угрожать миру на земле. а они всё про бизнес аз ужуал в гебятиной ворковали.
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Он шизофреник ,сам себя шантажирует, мир узнает все лучше и лучше ,что кацапи фашисти ,а то все время подлостю, сподтешка ,делали капости били подлие пушистие зайчики.СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!
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Возможно, в открытии глаз Западному миру на Россию и заключается великая заслуга Украины.
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один пирожок с дустом решил бы эту проблему.Болезнь запущена настолько что другому лечению не подлежит
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жуйте дальше сопли европейские зажравшиеся пидарасы вместе с трампушкой
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_Вся душа у Русни испохаблена_
_пол-страны - видит Бог - жаждет Сталина._
Сапоги уж стоят - не носятся,_
_ждёт Орда, на кого б наброситься._

_Кровью нАлиты зенки бЫчины,_
_понукаемой плетью опричнины._
_Всё не терпится ей насытиться -_
_жаждет бЫчина человечины._

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т. е. определения разности высот между несколькими точками земной поверхности.)))
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Мацеревич має на увазі імітацію ядерного удару. Хуйло приховав козирний туз в рукаві, бо то вєлічіє вже шось зовсім обвисло.)))
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Вити, Саши и пр. умники. Мачаревич сказал чистую правду, в "легенду" учений входит применение тактического ядерного оружия, естественно, виртуальное. По работе на учениях войск РХБЗ, можно будет подтвердить слова министра обороны Польши.
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Мачаревич говорил не для ботов, которые за леденец и к столбу пристебутся. Ферштейн?
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применение тактического ядерного оружия, естественно, виртуальное

А если что-то коротнет, как на вертолете?
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Фамилия польского министра обороны читается как МаЧеревич
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Тут либо что-то с переводом, либо у кого-то крышу сорвало.
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Учения «Запад-2017»:
- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник
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Тю, а що всі слова сприйняли буквально - ніби там дійсно атомну бомбу рвануть??

Ну у багатьох навчаннях по усьому світу відпрацьовуються дії після ядерного вибуху. Бігатимуть там солдати в костюмах хімзахисту і тд .

Інше питання, що це наштовхує на думку, що кацапи розглядають використання ядерної зброї... Хоча, якщо у них за навчання 2 літаки впало, а вертольот не туди ракетами жахнув, то в першу чергу треба боятися самим кацапам)
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Темная ночь. Тут раздается хнычущий голосок мальчика:
- Папа, покажи мне слоников.
- Не выдумывай, сынок, уже поздно, слоники давно спят, за целый день они очень устали.
- Ну пап, покажи слоников...
- А ну быстро спать. Никаких слоников.
Сын в истерике:
- Папа, хочу слоооникааав!!!
- Ну ладно, только в последний раз.
Врубается свет. Огромная казарма. Отец кричит:
- Рррота, подъем! Газы!
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Индюшачья угроза плешивого. Индюк тоже и надувается, и клокочет, и угрожающие позы, но все это напрасно, как был индюк ,им и остался. Львом ему не быть. Так и плешивая мразь,--увидел ,что учений никто не испугался, давай не предусмотренным планом учений, ядерной дубинкой помахать. Но и опять же, как и в случае с индюком--как был ху..ло, так им и останется--мировым посмешищем.
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этот поляк сломался, слишком усердно выполнял задание штатов
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Не сломайся, слишком усердно гадя российской пропагандой.

Ее вонь - она и под украинским прокси вонь.
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Этот кацап спалилися, слишком усердно зарабытывал на пайку на Савушкина.
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По духовству почти каждый день вспышка слева, вспышка справа отрабатывали, озк лежа одевали, а ни одна ядрена бомба так и не взорвалась. Слава богу.
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походу орки неслабо приплыли
раз начали заниматься такой откровенной хернёй в духе северной кореи
БОЛЬШЕ САНКЦИЙ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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в духе присной памяти Совка. Сев Корея - это лишь театр абсурда на тему Совдепа.
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Добавитись ви превентивними ударами, що не то що до військкомату не добіжете, а й до виходка. Гопота...
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это - зараза, на которую человечеству не хватило ни иммунитета ни дезинфектанта, на пути которой встала Украина.
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«Предполагалось, что во время финальной части учений президенты Российской Федерации и Республики Беларусь совместно посетят один из полигонов на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к гражданам Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за учениями исключительно на полигоне в Беларуси», - говорится в сообщении.

Держииииись!!! батя, мы тебе давно говорили. Ты еще не знаешь во что ты вляпался.
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лишь бы не против нас. А против всяких озабоченно-нейтральных пусть применяют
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Против нас, против нас.....
...Я настаиваю на рассмотрении варианта применения ядерного оружия...... Где Герасимов???
Да.....Вавулька в жопу тебе сосулька.
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Точно-точно! Непременно применит. Я думал- тока я на похмелюге, после вчерашнего снятия стресса. Оказалось- не только! Есть ещё люди. При этом- не какие-то посетители Цензора, типо меня, а серьезные политики. Мацеревичи. Блин, за что мне ЭТО???
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Тока на ЭТО и уповаю. Хотя... я вчера был редким умницей. Даже никого не убил. В отличие от иных водителей.
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При получении военного образования, а выпускались мы в качестве командиров взвода химической защиты, ВСЕ занятия по тактике проводились исключительно на подробных картах ФРГ, где мы прокладывали безопасные маршруты для танковых и мотострелковых частей СА, для преодоления зон радиоактивного и химического заражения в ходе наступательной операции с применением ОМП. Подразумевалось, что применяет это оружие наступающая сторона.
Это к "легенде" учений.
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Специально по Польше будет применена ракета с галоперидолом и феназепамом.
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Бедный россиянский народ - кремлевская власть всегда самое нужное ему отдает другим.
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Недоимперцы пшеки, ненавидящие Бандеру, тайно желающие вернуть Львов,могут только вякать что хозяин в Вашингтоне сказал.
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Що пшекам, що вам,кацапам,ніякий Львів не світить...
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Что ты для этого сделала, чтобы защитить Львов и страну? Пение гимна не в счет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМацеревич об учениях "Запад-2017": Они продолжатся и после 20 сентября. На этот раз с применением ядерного оружия
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