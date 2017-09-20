 Мацеревич об учениях "Запад-2017": Они продолжатся и после 20 сентября. На этот раз с применением ядерного оружия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет TVP Info.
"Учения продлятся (после 20 сентября. - Ред.), на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в их программу", - сказал Мацеревич.
По его словам, военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.
Мацеревич подчеркнул, что "Запад-2017" являются самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет.
Напомним, "Запад-2017" - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
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РФ в ходе учений "Запад-2017" может применить ядерное оружие, - Мацеревич(1)
Учения "Запад-2017" несут серьезную угрозу. Они имеют вовсе не оборонный, а опасно агрессивный характер, - Мацеревич(34)
Только решительность и сила могут остановить агрессию РФ, - Мацеревич(18)
Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич(45)
НАТО вскоре примет решение, которое вынудит Путина убраться из Украины - министр обороны Польши(0)
Мацеревич о кибератаке в Украине: Не стоит исключать возможную причастность России(24)
Активность воздушных сил РФ вблизи восточного фланга НАТО очень высока, - Мацеревич(38)
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Правильно - на то он и министр обороны чтобы кацапы от одного его вида жидким поносом дрыстали...
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Странно что трамп от помощи отказывается, второй раз не предложат.
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Десять из 37 танков армии США получили повреждения при перевозке по железной дороге в Польше.
Как сообщает RMF FM, боевые машины перевозили на поезде из Гданьска.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в порт польского Гданьска прибыла военная техника для танковой бригады армии США.
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Кацапа или полукацапу милее нет как жить в Прибалтике [Германии, США, Канаде и т.д.] и обгаживать страну проживания, ее внешнюю политику, правительство. Теребят на путина, но ехать на историческую родину не хотят.
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_пол-страны - видит Бог - жаждет Сталина._
Сапоги уж стоят - не носятся,_
_ждёт Орда, на кого б наброситься._
_Кровью нАлиты зенки бЫчины,_
_понукаемой плетью опричнины._
_Всё не терпится ей насытиться -_
_жаждет бЫчина человечины._
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А если что-то коротнет, как на вертолете?
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Российским имперством.
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- Минус два самолета
- 3-200 от огня вертолета
- Командующий ВДВ сломал позвоночник
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Ну у багатьох навчаннях по усьому світу відпрацьовуються дії після ядерного вибуху. Бігатимуть там солдати в костюмах хімзахисту і тд .
Інше питання, що це наштовхує на думку, що кацапи розглядають використання ядерної зброї... Хоча, якщо у них за навчання 2 літаки впало, а вертольот не туди ракетами жахнув, то в першу чергу треба боятися самим кацапам)
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- Папа, покажи мне слоников.
- Не выдумывай, сынок, уже поздно, слоники давно спят, за целый день они очень устали.
- Ну пап, покажи слоников...
- А ну быстро спать. Никаких слоников.
Сын в истерике:
- Папа, хочу слоооникааав!!!
- Ну ладно, только в последний раз.
Врубается свет. Огромная казарма. Отец кричит:
- Рррота, подъем! Газы!
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Ее вонь - она и под украинским прокси вонь.
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раз начали заниматься такой откровенной хернёй в духе северной кореи
БОЛЬШЕ САНКЦИЙ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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Держииииись!!! батя, мы тебе давно говорили. Ты еще не знаешь во что ты вляпался.
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...Я настаиваю на рассмотрении варианта применения ядерного оружия...... Где Герасимов???
Да.....Вавулька в жопу тебе сосулька.
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Это к "легенде" учений.
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