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 Политика Украины
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 В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили

саакашвили

Михеил Саакашвили утверждает, что на первом этаже Администрации Президента расположен склад налички.

Об этом он сказал на брифинге под АП во вторник, 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"У них там целый склад на первом этаже. Целый склад налички", - заявил он, показывая на здание АП.

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"Там хранят деньги для подкупа депутатов", - уверен Саакашвили.

При этом он заверил, что у него нет личного конфликта с Петром Порошенко.

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"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Порошенко является лишь частью системы, но главная проблема - и с ним, и с олигархами, которые убивают страну", - сказал Саакашвили.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями.


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В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7359Olena Ksantopulos
6 год. ·

Народ, это феерично! Гарант слюной брызгает, что инвесторы в очереди стоят. Забыл только, что инвесторы инвестируют, а не одалживают. Его Ложкин, который подвязался инвестиции в Украину привести, сначала написал на своей страничке ФБ про 10 млрд., потом исправил на 6,5 млрд. Сначала написал, что МВФ нам что-то даст под пенсионную реформу и борьбу с коррупцией, потом и это убрал. Радуются оба, что кредитная ставка снижена с 7% с чем-то до 7% с чем-то. Незаметно, но для них праздник. Они получат, мы отдадим. Чем не счастье? Помните, Янукович получил 3 млрд. от Путина накануне побега? И эти одолжились тремя миллиардами. Все повторяется. Будем надеяться, что обойдется фарсом. Трагедий уже было достаточно. Размягчение мозга на Банковой уже наблюдается.
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личная неприязнь. не более. любой гарант брал бы кредиты в МВФ.
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Складом налички банкомат ещё никто не называл.)))))))))))))
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Что- то все уже замолчали про архивы партии регионов. Где красовались аутентичные подписи многих теперешних 'честных ' политиков, в том числе и одного орденоносца. То что существует такая касса ни разу не удивляюсь. Так как ничего не изменилось. Даже рожи все те же. Про Саакашвили можно сказать следующее. Например, в Одессе есть разные 'общества' если их так можно назвать, в том же обл совете - по интересам. Интересы у всех может и разные с одинаковым конечным результатом - очень много бабла. И тут такой Саакашвили - со своими предложениями о ' прекращении грабить страну или город в чатности' Так , конечно, они его реально будут считать двинутым. А ведь он прав на все сто! Ведь если изменить систему , то это приведет к улучшению инвестиционного климата, и предприниматели те же, крупные в том числе, увеличат свою капитализацию в разы. А народ то, что должно было идти на взятки будет тратить , например, на образование своих детей.
Это , конечно, очень толсто, но есть человек уже с положительным опытом реформ- нельзя идти на поводу у кучки брехунов . У нас нет оснований не верить Михаилу. И есть вагон и тележка оснований не верить нашим толстосумам- которым все мало.
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Я не переношу эту барыжную шоблу, но читая лозунги мишико, начинаю понимать, почему ему что то удалось сделать в грузии. Просто грузины куда больше, чем украинцы подвержены воздействию фантастики. Реинкарнация Станислава Лема....
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тото мусара и охраняют ап - там воровской общак
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Наверное, Михо был на том складе, получал деньги и расписывался в получении, иначе откуда он может знать.
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НАВІЩО! САКАШВІЛІ ПОЗОРИТИСЯ САМОМУ І РОБИТЬ КАРТИНКИ КРЕМЛЮ І ЦИРК . ЧОЛОВІК БУВ З СВІТОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ І САМ СЕБЕ ПОЗОРИТЬ ЦИРКОМ ЯКИЙ ТОЖЕ ПРОПЛАЧЕНИЙ .
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Мне вот интересно, зачем он так подставляется? Ладно, допустим, что всё именно так и есть. Он это сможет доказать? Та ни в жисть! Вот зачем такая самоподстава? К нам, кстати, в последнее время- Цирки прекратили заезжать, отчего-то... Я- подозреваю причину: любой Цирк- заведомо проигрывает нашему политикуму. А клоуны в нем- так просто плачут...
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В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2505Вiльний‏ @NoFated 11 ч.11 часов назад
Поступило предложение, пока Петро на ковре у Трампа в коленно-локтевой позиции, лишить его Гражданства Украины кхуям!

В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 823
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"В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов"

- И кто то верит в подобный бред?
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Да с депутатами решили с помошью шантажа и уголовных дел договариваться, Югык рулит. Жадный порошенко выработал схемку чтобы не платить.
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К сожалению, счас в нашей стране это неизбежно
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У порохоботов и ольгинцев «подгорает». Всего за неделю Саакашвили сумел разогреть политический «анус» гаранта нации до критической величины. Тут надо отдать ему должное. За семь дней Миша возбудил пять городов нации: Львов, Черновцы, Херсон, Ивано-Франковск и Винницу. Особо отличился он в Виннице, которая считается «колыбелью» нынешней власти. Это, так сказать, оплот премьера Гройсмана и президента Порошенко. Саакашвили расшевелил винничан, которые дружно орали «Петя - барыга!». Не важно, сколько людей собирает в городах грузин: пятьсот, тысячу, три тысячи. Главное другое: он ломает традиционный политический дискурс, снимает табуированные темы. За три года президент зажал медиа, которые совсем перестали критиковать «гаранта нации». Гройсман вообще стал скупать телеканалы, размещая заказные сюжеты о себе, любимом, великом реформаторе. Все ресурсы брошены на проект «второй срок гениального верховного главнокомандующего». А Саакашвили сломал всю эту пропагандистскую машину, которая в один момент стала беспомощной и неповоротливой. Только-только «раздуплились» по поводу того, что в Херсоне «Саакашвили в одиночку бродил по улицам, никто к нему не пришел», как Михо отжег в Виннице, практически плюнув в ранимую душу Гройсмана. Хотя коммунальщики содрали все объявления о гастролях грузина, к нему подвалила нехилая такая толпа. Плюс Саакашвили не стесняется использовать в своих спичах трагические события, а именно гибель трех девочек в одесском лагере «Виктория». Он на ходу формирует информационное поле, которое накрывает Порошенко плотной негативной «сеткой». «Этот барыга открывал сгоревший лагерь, перерезал ленточку, а там все деньги своровали, на противопожарную сигнализацию выделили 11 миллионов, но даже гидранта не было!». Бессвязная речь Михо отлично усваивается его активом. Один визит - и резкое расширение актива «Руха новых сил». Все действительно просто: надо соблюдать определенную последовательность действий, и вся выстроенная Порошенко система личной власти рассыпается.
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Пора щтурмом брать! А если серьёзно, то есть новый склад, Новая чёрная амбарная книга...Там и политики, и политологи, и лживые ручные журнашлюхи, и чиновники любых мастей.....Всё по схеме папередников Януковичей....
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я не поняв)
Миха намекает шо это призовые?
псы. без меня не начинайте, подождите до понедельника)
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Гастролюючий цирк з контрабандним клоуном продовжує розважати.
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Михо Саакашвили: И я там был,мэд пиво пил,по усах текло,а в рот не попадало.
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Это он наводку дает активистам следующего Майдана?
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твоя задача на каждой ветке эту фразу копипастить?
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Не тупи. Это вы серите на каждой теме о всех не согласных с режимом барыги и блока подельников порошенко. И ветки проверь, заодно и голову проветри...и бегом за карамелькой номерной бот.
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Самое удивительное в этой теме то,что соевые стецькы спелись с путенскими ольгинцами...
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хай краще розкаже, де склад кокаїну з якого він натхнення черпає)))))))))
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Была в совке замечательная передача - "На добранич диты" з Дидом Панасом и тётей Катей.....вот нужно её возобновить,только с дядей Михо и бабой с Бубликом.....ну а конце обязательно - Ось така фуйня,малята...
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Порошенко с командой морально ушли на такой уровень, что можно безнаказанно (в эмоциональном плане) обвинять их в чем угодно. В хранении тонн налички со следами мучений ангелочков из одесского лагеря, в хранении детского порно и так далее до дна. Одни говорят "брехня", другие - "может быть". Вот про Белый Дом такого не скажешь - упекут в дурку. А кто виноват? Проводница из электрички? Пожарный инспектор из Одессы? И они тоже, но главная ответственность на Администрации Президента как квазиживом субъекте с полным отсутствием связи с реальностью. Ну и начальник ихний Порошенко вне конкуренции.
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це він так натовп до штурму підбурює? чи просто дєбіл?
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михе конеш мало - вот он про склад денег помечтал и под Черкасы умотал
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зачем печатать только слова этого клоуна без фактов. На Фейсе комменты по Черкассам говорят о том, что проект Саакашвили с его комедией от ума пора закрыть. Считают клоуном и мер от Батькивщины его там не защитит. Кстати, Свобода там тоже не у края
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))) Саакашвіл пургу всяку несе забираючи електорат у опозициї, що вельми шановному Порошенку і потрібно. І так ссакофіли питання першого класу третьої четверті - на кого працює ссакошвіл?
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всё это хорошо. дай бог свалить гнойную барыгу. но почему возле саака опять подонки крутяся - на лещенке же пробы ставить негде. ну сучку машугайдар барыга к себе в офшор переманил, чекиста сашуборовик наконец вышибли, так что ну никак без подонков не обойтись. чистить украину должны чистые люди. лещенку гэть.
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Гибридная война Михо против ЦЫНИЧНЫХ БАРЫГ!
Пусть теперь "доказывают обратное" - срочно перепрятывают содержимое склада, собирают брифинги, приглашают журнашлюх на осмотр указанных помещений АП!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили
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