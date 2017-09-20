 В АП на первом этаже есть склад налички для подкупа депутатов, - Саакашвили

Об этом он сказал на брифинге под АП во вторник, 19 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"У них там целый склад на первом этаже. Целый склад налички", - заявил он, показывая на здание АП.
"Там хранят деньги для подкупа депутатов", - уверен Саакашвили.
При этом он заверил, что у него нет личного конфликта с Петром Порошенко.
"У меня нет личного конфликта с Порошенко. Порошенко является лишь частью системы, но главная проблема - и с ним, и с олигархами, которые убивают страну", - сказал Саакашвили.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями.
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6 год. ·
Народ, это феерично! Гарант слюной брызгает, что инвесторы в очереди стоят. Забыл только, что инвесторы инвестируют, а не одалживают. Его Ложкин, который подвязался инвестиции в Украину привести, сначала написал на своей страничке ФБ про 10 млрд., потом исправил на 6,5 млрд. Сначала написал, что МВФ нам что-то даст под пенсионную реформу и борьбу с коррупцией, потом и это убрал. Радуются оба, что кредитная ставка снижена с 7% с чем-то до 7% с чем-то. Незаметно, но для них праздник. Они получат, мы отдадим. Чем не счастье? Помните, Янукович получил 3 млрд. от Путина накануне побега? И эти одолжились тремя миллиардами. Все повторяется. Будем надеяться, что обойдется фарсом. Трагедий уже было достаточно. Размягчение мозга на Банковой уже наблюдается.
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Это , конечно, очень толсто, но есть человек уже с положительным опытом реформ- нельзя идти на поводу у кучки брехунов . У нас нет оснований не верить Михаилу. И есть вагон и тележка оснований не верить нашим толстосумам- которым все мало.
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Поступило предложение, пока Петро на ковре у Трампа в коленно-локтевой позиции, лишить его Гражданства Украины кхуям!
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- И кто то верит в подобный бред?
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я не поняв)
Миха намекает шо это призовые?
псы. без меня не начинайте, подождите до понедельника)
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Пусть теперь "доказывают обратное" - срочно перепрятывают содержимое склада, собирают брифинги, приглашают журнашлюх на осмотр указанных помещений АП!
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