EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Происшествия
  842  9
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3505) ОБСЕ (2835)

 ОБСЕ зафиксировала отсутствие 25 танков и 11 РСЗО "Град" в постоянных местах хранения вооружения террористов

обсе

ОБСЕ на территории временно-оккупированного Донбасса зафиксировала отсутствие в местах хранения вооружения боевиков 25 танков и 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"СММ еще раз посетила постоянные места хранения вооружения, расположение которых не нарушает соответствующих линий отвода. На двух местах в Донецкой области наблюдатели отметили, что там до сих пор отсутствуют 25 танков (двадцать Т-64 и пять Т-72. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.

Также патруль миссии за соответствующими линиями отвода видел пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм. - Ред.) и отметила, что по-прежнему отсутствуют 11 реактивных систем залпового огня и две самоходные гаубицы 2С1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ планирует увеличить количество наблюдателей на Донбассе до 800 человек, - Хуг

"Наблюдатели также впервые заметили, что одно такое место не используется, и там отсутствуют девять самоходных гаубиц (2С1) и две противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм. - Ред.)", - уточнили в пресс-службе.

15 cентября ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие 175 танков.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так они "поехали на учения в Белорусь". Поэтому и отсутствуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
неслабые такие залежи вооружения в шахтах Донбасса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
щас прилетит порохоблядь с позывным "стрелок" и нам всем расскажет, что эту технику вывели на россию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дураша та сепари - це двоголові сіамські близнюки!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ зафиксировала отсутствие 25 танков и 11 РСЗО "Град" в постоянных местах хранения вооружения террористов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти