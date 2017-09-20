 ОБСЕ зафиксировала отсутствие 25 танков и 11 РСЗО "Град" в постоянных местах хранения вооружения террористов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"СММ еще раз посетила постоянные места хранения вооружения, расположение которых не нарушает соответствующих линий отвода. На двух местах в Донецкой области наблюдатели отметили, что там до сих пор отсутствуют 25 танков (двадцать Т-64 и пять Т-72. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.
Также патруль миссии за соответствующими линиями отвода видел пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм. - Ред.) и отметила, что по-прежнему отсутствуют 11 реактивных систем залпового огня и две самоходные гаубицы 2С1.
"Наблюдатели также впервые заметили, что одно такое место не используется, и там отсутствуют девять самоходных гаубиц (2С1) и две противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм. - Ред.)", - уточнили в пресс-службе.
15 cентября ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие 175 танков.
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Кацапи валять ,ци що?
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