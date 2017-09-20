 Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", - сказала с трибуны Грибаускайте.
По ее мнению, Москва "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".
Она считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также "распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда".
Напомним, в Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Перед выступлением Грибаускайте российская делегация покинула зал.
4210 42
Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте(136)
"Это неправда", - Песков отрицает слова президента Литвы о требованиях Путина(88)
С самой первой встречи с Путиным я получила список требований, сводившийся к тому, что либо ты становишься на колени, либо являешься врагом, - Грибаускайте(155)
В АП опровергли информацию о срыве встречи Порошенко с Грибаускайте из-за Саакашвили(479)
Европа недовольна темпами борьбы с коррупцией в Украине – Корчилава(0)
Президент Литвы Грибаускайте о санкциях США против РФ: Попустительства энергетическим проектам Кремля не будет(96)
Грибаускайте призвала увеличить инвестиции в оборону Евросоюза(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Больная, да, лишнехромосомный?
Ответить
Официально учения объявлены оборонительными, и легенде учений "враг (НАТО) напал на дружественное государство, они отразили атаку и перешли в контрнаступление". Однако стоить обратить ваше внимание, что у них всегда именно такая легенда учений, но они НИ РАЗУ не отрабатывали собственно отражение атаки (ОБОРОНУ), а только "КОНТР"НАСТУПЛЕНИЕ. Т.е. оборона, их не интересует в принципе!
Вот и делайте выводы если у вас есть голова на плечах!!!
Ответить
Ответить
А також те,що будується коаліція зла.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.
Ответить
Ответить
Ответить
5 ч ·
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ
>СМИ назвали легкоатлета Иванова зачинщиком потасовки со своим убийцей
>Российский ходок Николай Иванов был зачинщиком потасовки, в результате которой он получил смертельное ранение. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Московский комсомолец».
>По информации издания, во время первого допроса в Следственном комитете уроженец Чеченской Республики Сулунбек Джабаев, подозреваемый в убийстве спортсмена, признался в содеянном и заявил, что Иванов первый толкнул его плечом. Это оскорбило Джабаева, и он пригрозил обидчику ножом. Легкоатлет полез драться, после чего получил смертельное ранение.
>Орудие убийства подозреваемый выбросил в пруд. Отмечается, что две девушки, которых якобы хотел защитить Иванов, сопровождали Джабаева, а во время потасовки «замерли от испуга».
>Как рассказал дядя Джабаева, его племянник проживает в Москве два года. В Чечне у него остались жена и двое детей.
>Ранее во вторник сообщалось, что легкоатлет получил смертельное ранение ножом после того, как на улице Генерала Кузнецова в Москве вступился за девушек, к которым пристал хулиган. Инцидент произошел ночью 15 сентября, спортсмена экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Ответить
Об инциденте стало известно накануне. Сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru сообщил, что во время учений "Запад-2017" 17 или 18 сентября на полигоне Лужский вертолет Ка-52 из-за сбоя в управлении ударил ракетой по зрителям, и опубликовал видео. Отмечалось, что "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы". Издание предположило, что речь идет о пострадавших журналистах.
В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) "Коммерсанту" сообщили, что никаких происшествий, связанных с армейской авиацией, 18 сентября не зафиксировано. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявил представитель ЗВО.
http://txt.newsru.com/russia/20sep2017/udar.html
Россия должна быть уничтожена !! Страна в которой вертолет решает сам когда стрелять опасна для планеты !
А что если завтра МБР решит что ей пора бы и полетать?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить