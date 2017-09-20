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 Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте

грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на Генассамблее ООН, заявила, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Беларусь, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", - сказала с трибуны Грибаускайте.

По ее мнению, Москва "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

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Она считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также "распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда".

Напомним, в Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Перед выступлением Грибаускайте российская делегация покинула зал.
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Всяко. Прямым текстом называет х.йла х.йлом и показывает всю гнилую сущность кацапстана.
Больная, да, лишнехромосомный?
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А что разве она сказала неправду и все это ее больные фантазии?!

Официально учения объявлены оборонительными, и легенде учений "враг (НАТО) напал на дружественное государство, они отразили атаку и перешли в контрнаступление". Однако стоить обратить ваше внимание, что у них всегда именно такая легенда учений, но они НИ РАЗУ не отрабатывали собственно отражение атаки (ОБОРОНУ), а только "КОНТР"НАСТУПЛЕНИЕ. Т.е. оборона, их не интересует в принципе!

Вот и делайте выводы если у вас есть голова на плечах!!!
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Не помічати наміри росії вже просто неможливо.
А також те,що будується коаліція зла.
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Але ж Європа все ніяк не зрозуміє що є таке пуйло!Воно є гітлєр!
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Ну ты же умнее Европы, поэтому и живешь лучше, и Европа просится присоединиться к Украине.
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Я живу добре! Тобі раджу- вали в прєкрас ную расію! Навіть в лугандон! Там твоє місце!
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Біларусь, Вірменія, Куба, Венесуела, КНДР це головні країни цієї осі.
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Цікава буде Генасамблея... Особливо цікавим буде виступ рашки.
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А що рашка? Як завжди! Чи то блокують,чи то невєнаватаяя!
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Бо рашка в глухому кутку- будь-що сказане ними лише погіршує їх стан.
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Никогда не пробовал, загнать крысу в угол? А я- дважды. И- зарекся. На тральщике, в Севасе. Эта хрень, а размера- потрясного, сантиметров 25, без хвоста, сжалась в маленький комок и прыгнула. Как я среагировал- до сих пор не представляю. В сантиметрах от моей морды-лица пролетела. Я и не подозревал, что они так умеют.
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Пока нефть не подорожает - Раша будет в .опе.....Ничего другого там нет - только говно динозавров...
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Андрій Шумило‏ @andykrim65
Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Учения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 4031
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Кирилл Шрайбер
5 ч ·

АХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ
>СМИ назвали легкоатлета Иванова зачинщиком потасовки со своим убийцей
>Российский ходок Николай Иванов был зачинщиком потасовки, в результате которой он получил смертельное ранение. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

>По информации издания, во время первого допроса в Следственном комитете уроженец Чеченской Республики Сулунбек Джабаев, подозреваемый в убийстве спортсмена, признался в содеянном и заявил, что Иванов первый толкнул его плечом. Это оскорбило Джабаева, и он пригрозил обидчику ножом. Легкоатлет полез драться, после чего получил смертельное ранение.
>Орудие убийства подозреваемый выбросил в пруд. Отмечается, что две девушки, которых якобы хотел защитить Иванов, сопровождали Джабаева, а во время потасовки «замерли от испуга».
>Как рассказал дядя Джабаева, его племянник проживает в Москве два года. В Чечне у него остались жена и двое детей.
>Ранее во вторник сообщалось, что легкоатлет получил смертельное ранение ножом после того, как на улице Генерала Кузнецова в Москве вступился за девушек, к которым пристал хулиган. Инцидент произошел ночью 15 сентября, спортсмена экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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На полигоне Лужский в Ленинградской области во время учений "Запад-2017" пуск неуправляемой авиационной ракеты (НАР) с боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" произошел без команды пилота, сообщает газета "Коммерсант". По сведениям источников издания, одной из основных версий ЧП является сбой в системе управления вооружением вертолета.

Об инциденте стало известно накануне. Сайт городских новостей Екатеринбурга 66.ru сообщил, что во время учений "Запад-2017" 17 или 18 сентября на полигоне Лужский вертолет Ка-52 из-за сбоя в управлении ударил ракетой по зрителям, и опубликовал видео. Отмечалось, что "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы". Издание предположило, что речь идет о пострадавших журналистах.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) "Коммерсанту" сообщили, что никаких происшествий, связанных с армейской авиацией, 18 сентября не зафиксировано. "Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявил представитель ЗВО.
http://txt.newsru.com/russia/20sep2017/udar.html


Россия должна быть уничтожена !! Страна в которой вертолет решает сам когда стрелять опасна для планеты !

А что если завтра МБР решит что ей пора бы и полетать?
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Учения "Запад-2017" это демонстрация силы для запугивания, шантажа, учения для нападения на соседние государства. То есть это курс на агрессию, на нагнетание напряжения, но это не на установление добрососедских отношений с соседними государствами. Поэтому необходимо вводить новые разрушительные санкции против агрессора, оккупанта - РФ. Необходим график ввода новых санкции, его необходимо постоянно оговаривать, необходима блокада РФ.
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Санкции? Блокада? Расскажите это премьерке из солнечной българии
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Странные рассуждения! Женщине простительно, но мужики... Учения - это всегда подготовка к военным действиям. Их все (ВСЕ, ВСЕ) страны проводят. "Хочешь мира - готовься к войне" (Клаузевиц?) Торговля оружие, такой же бизнес как наркоторговля, а учения это реклама. Просто сейчас выгодный момент для повышения расходов на "оборону" и получение очередных прибылей!
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Пока лидеры западных стран будут выражать лишь озабоченность и обеспокоенность агрессией руSSко-фашистского рейха против соседей, кремлёвский карлик будет и дальше балансировать на грани войны со всем миром!
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и что предлагаешь? танковыми клиньями двинуться на Москву, Ростов, Петербург, Мурманск
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Все про рашку. А про Белоруссию " братскую"... Это чмо Лукашенко подосрет и не пикнет.
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если начнется большая заварушка я не хотел бы оказаться в Литве
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В Раше - уже конвульсии.. ДА - это опасно находиться близко...Но- СССР - уже давно нет,, и Раши - не будет... Невозможно сделать ПЕДЕРАЦИЮ - где бы кавказец искренне обнимал и целовал бурята...И наоборот...
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две страны баламутят весь мир.. это кацапы и узкоглазый пуйловский дебил - КОТОРЫХ НУЖНО ПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ !! НА САМОЕ БОЛЬШОЕ ЗЛО ЭТО РАША КОТОРАЯ ДОЛЖНА РАЗВАЛИТЬСЯ И ТОЛЬКО ТОГДА ОНА ВЯКАТЬ НЕ БУДЕТ !!!!
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Молодец Даля!Честно и правду-по-другому не можешь.Светлый человек!
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читаешь комментарии сколько у нас в стране идиотов, смотрите на путина и лукошенко,вы посмотрите какое чмо у нас.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчения "Запад-2017" являются репетицией агрессивных сценариев нападения на соседние государства, - Грибаускайте
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