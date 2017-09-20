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 Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ

мид

В Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим финским коллегой Тимо Сойни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники обсудили вопросы противодействия агрессии России против Украины и соблюдение режима европейских санкций против РФ.

"Особое внимание было уделено путям урегулирования российско-украинского конфликта. В этой связи обсуждались модальности возможного развертывания миротворческой операции ООН во всех оккупированных районах Донбасса, ее потенциальной роли в поддержке имплементации Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Ниинисте обсудили пути усиления украинско-финского двустороннего взаимодействия

Кроме того, по данным ведомства, обсуждался вопрос реагирования на создаваемые Россией гибридные угрозы для европейской безопасности, в том числе в энергетической сфере, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
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Йдуть активні перемовини по створенню клубу друзів України та проти хУЙЛА.
Щасти!!!
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Це точно! Був росії! Там не то що газу,там навіть вугілля немає! Дрова,дрова,дрова!
Каналізація! Ти прощо? Де ? В росії! Немає там такого в деревнях! Там повна жопа!
Я там був і не кажи ,що це брехня! Це правда!
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Сказал рос бомж, трущийся на укр сайтах с протянутой клешней за миску щей, умора с вас вяликих
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это ты верно про раззейскую педерацию бомжара ватная
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Ватанів,як оце шахін,дуже багато! Але ж не хочуть чомусь їхати в вялікую расію та в прєкрасний лугандон! Чому? Я не розумію! Там же всє так прекрасно!
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Як це так! Фіни розмовляють з бандеровцями про протидію росії,яка скрєпна та вялікая духовная! Фіни теж нацисти? Щось я не розукмію!
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Фины хорошо знают какие росиянцы подлые гандоны.
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Пусть проявят инициативу по санкциям - Не пускать руцьких в гости к Санта Клаусу.
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"Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ"

А не хотят ли горячие финские снайперы потренироваться на орках в Украине?
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Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ - юмористическая программа?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ
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