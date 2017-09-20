"Главы МИД Украины и Финляндии обсудили в Нью-Йорке вопросы противодействия агрессии РФ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Сообщается, что в ходе встречи собеседники обсудили вопросы противодействия агрессии России против Украины и соблюдение режима европейских санкций против РФ.
"Особое внимание было уделено путям урегулирования российско-украинского конфликта. В этой связи обсуждались модальности возможного развертывания миротворческой операции ООН во всех оккупированных районах Донбасса, ее потенциальной роли в поддержке имплементации Минских договоренностей", - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, обсуждался вопрос реагирования на создаваемые Россией гибридные угрозы для европейской безопасности, в том числе в энергетической сфере, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
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Щасти!!!
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Каналізація! Ти прощо? Де ? В росії! Немає там такого в деревнях! Там повна жопа!
Я там був і не кажи ,що це брехня! Це правда!
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Путин, насилует Россию. Мультфильм.
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А не хотят ли горячие финские снайперы потренироваться на орках в Украине?
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