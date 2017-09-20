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 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

19 сентября обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы позиций украинской армии, одиночно используя минометы различных калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по опорным пунктам сил АТО из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под вражеский обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского. А около 20 часов противник выпустил 10 мин калибром 120 миллиметров и применил вооружение БМП у Песков.

На луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов опорные пункты украинских сил в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники применили артиллерию калибром 152 мм и минометы 120 мм по нашим позициям под Новотошковским, - штаб АТО

На приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб 01

Напомним, 18 сентября российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.


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А скільки років дають нашим хлопцям за "атвєтку" ?
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35 тыщ штрафу. Для начала. Насколько я слышала.
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Так за 23 раза ни разу и не попали??? Какой то стремный враг....
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Наші хлопці не мішені,не надто в них постріляєш,тому і не попали.
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Все просто. Сводка идет по ВСУ. А добробаты и ПС никто не считает. Их "какбытамнет".
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То есть, четыре прилета вчера, крупного калибра- мне померещились. Так и запишем...
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А я и не знаю- шо сказать??? Котов ведь, перепуганных, в свидетели не призвать.
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Смерть расіянсько-фашисько-педафільним окупантам! ! ! ! Шоб їм іродам клятим повилазило !!
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Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. -- Если запрета на ответку нет,то почему ответка была только в половине случаев обстрелов?ВСУ не хотят?Саботируют?Или просто нечем?
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низзя. Там более,вчера с сепарской стороны целый день на развязке кацапские журнашлюхи сидели. А перед этим ,с нашей - наблюдатели все этим полуслепые.
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да насыпают наши не херово че вы паникуете.щас вам взяли и все рассказали*перемирие*у нас))
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На Луганском направлении потерь нет с 26 августа. США, дайте летальну зброю, а то скукотища, без трупов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб
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