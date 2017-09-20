 За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на донецком направлении активность врага сохранялась в районе Авдеевской промзоны. Здесь после 18 часов боевики трижды били по опорным пунктам сил АТО из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под вражеский обстрелы попали укрепления сил АТО вблизи Майорска, Верхнеторецкого и Невельского. А около 20 часов противник выпустил 10 мин калибром 120 миллиметров и применил вооружение БМП у Песков.
На луганском направлении оккупанты ночью обстреляли из гранатометов опорные пункты украинских сил в окрестностях Станицы Луганской, а из минометов били вблизи Новозвановки.
На приморском направлении под вражеский огонь крупнокалиберных пулеметов трижды попали украинские защитники Водяного.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие. Почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 18 сентября российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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