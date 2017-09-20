 Апелляционный суд Киева разрешил задержать экс-судью Киреева, рассматривавшего дело Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По результатам рассмотрения коллегия судей постановила:
- апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворить;
- определение следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля отменить;
- принять новое решение, которым удовлетворить указанное ходатайство о предоставлении разрешения на задержание Киреева;
- дать разрешение на задержание подозреваемого Киреева.
Напомним, в 2011 году Родион Киреев, будучи судьей Печерского районного суда Киева, рассматривал дело Юлии Тимошенко и вынес ей обвинительный приговор. В 2014 году он был объявлен в розыск за вынесение заведомо неправосудного решения.
334 15
Материалы по теме: Дело Тимошенко
"Это чистый политический пиар", - экс-министр Лавринович о расследовании ГПУ касательно него(36)
Суд отказался оправдать обвиняемых в избиении Тимошенко в Качановской колонии(65)
Европейский суд по правам человека закрыл дело Тимошенко(42)
Офицера СБУ подозревают в подделке дела Тимошенко(124)
Для суда по делу Корбана могут вернуть Родиона Киреева(2)
Сокамерницу Тимошенко заставляли оговаривать соседку и рыться в ее вещах. ВИДЕО(125)
На судью Тимошенко и Луценко "завели" дело(109)
ларек купил уже давно доходный)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ищите ветра в поле. Лучше бы разбирались с теми, кто до сих пор на местах сидят.
Ответить