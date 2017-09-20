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 Апелляционный суд Киева разрешил задержать экс-судью Киреева, рассматривавшего дело Тимошенко

киреев

Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Киева Родиона Киреева с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Киреева с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам рассмотрения коллегия судей постановила:
- апелляционную жалобу, поданную прокурором, удовлетворить;
- определение следственного судьи Деснянского районного суда Киева от 5 июля отменить;
- принять новое решение, которым удовлетворить указанное ходатайство о предоставлении разрешения на задержание Киреева;
- дать разрешение на задержание подозреваемого Киреева.

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Напомним, в 2011 году Родион Киреев, будучи судьей Печерского районного суда Киева, рассматривал дело Юлии Тимошенко и вынес ей обвинительный приговор. В 2014 году он был объявлен в розыск за вынесение заведомо неправосудного решения.
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да ему пх
ларек купил уже давно доходный)))
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Киреев еще та продажная сволочь, но где теперь он?
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Клонировался и теперь сидит в каждом суде Украины.
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Комитеты Линча на местах, думаю, могут решить проблему многоликих клонов.
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Ну и комитеты Линча возглавлял клоны Киреева и начнут с тех, кто такое предлагает
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Кстати это медицинский зажим, а не ножницы!
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я вообще-то не писал про ножницы. но можно и зажимом попробовать
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Скоро увидим. Порох наверняка его ищет, что бы судить Саакашвили.)
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НБ говорит, что полно клонов Киреева. Следовательно для суда над Саакашвили его искать не нужно. Вы уж договорилась между собой.
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А як же тепер Тимошенко в газових контрактах звинувачувати, якщо суддю під варту хочуть взяти? Це тепер велика проблема для шанувальників порошенко.
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Там ненависть в подсознании уже гнездо свела и потомство пустила,так шо киреевы до лампочки,а газ и воровка вечны, как завещал дорогой леонид данилыч
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Так он походу свалил из Украины уже давно, следом за "легетивным" на паРашку.
Ищите ветра в поле. Лучше бы разбирались с теми, кто до сих пор на местах сидят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд Киева разрешил задержать экс-судью Киреева, рассматривавшего дело Тимошенко
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