 Россия нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине, - президент Польши Дуда

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Польша решительно призывает международное сообщество не признавать фактического состояния, возникшего в результате агрессивной политики (России. - ред.). Польша хочет присоединиться к формированию международного порядка, который будет опираться на принципы политической суверенности и территориальной целостности", - сказал он.
По его словам, на протяжении 10 лет в Грузии и 3 лет в Украине мир является свидетелем нарушения фундаментальных принципов ООН, в частности, "неприкосновенности границ, уважения к суверенитету и отказа от военной силы для решения конфликтов".
"По нашему мнению, безусловное уважение к международному праву является абсолютной основой для стабильного, предсказуемого, мирного формирования отношений между странами и обеспечения уравновешенного развития", - подчеркнул президент.
Дуда заверил, что Польша как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах будет настаивать, чтобы все споры и конфликты решались по принципу "мирного решения". "Мы идем в Совбез с ценностями, которые для моего народа особенно важны. Прежде всего, речь идет об уважении к незыблемому праву каждого народа на суверенность и свободу. Мы идем в Совбез с убеждением, что международное право является единственным эффективным механизмом сохранения мирных отношений между народами. Свобода является синонимом мира, а порабощение - источником войны", - подчеркнул польский лидер.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)
Заяви учасників конфлікту Грузія - У інтерв'ю Бі-Бі-Сі президент Грузії Саакашвілі заявив, що Росія почала агресію проти його країни і закликав міжнародну спільноту втрутитися. На його думку Росія проводить заплановану політику агресії проти Грузії і що Росія має намір захопити цілу територію Грузії. Він також запропонував припинення вогню та початок переговорів між усіма сторонами конфлікту.
Сподівання Грузії на підтримку Заходу справдилися лише частково. Захід своїм дипломатичним втручанням справді зупинив розгортання військової операції за найгіршим для грузинів сценарієм і офіційно засудив надмірне використання сили Росією. Але водночас західні країни в умовах поглиблення світової фінансової кризи утрималися від введення прямих економічних чи інших санкцій проти Росії, хоча такі заклики лунали. Рішучішими тут були країни «нової Європи», які на собі знають, що таке російська агресія, і США. НАТО на півроку зупинило співпрацю з Росією і одразу по війні провело символічну виїзну Раду НАТО у Стриманішу позицію зайняли важковаговики ЄС Франція, Німеччина, Італія з огляду на важливість значного експорту цих країн до Росії.
Торгівля Грузії з Росією Внаслідок війни 2,5 роки падав об'єм торгівлі Грузії з Росією. На третій рік об'єм торгівлі почав зростати
Рік Експорт $ млн. Імпорт $ млн.
2007 45 574
2008 30 423
2009 21 291
2010 35 290
2011 37 388
2012 47 477
2013 191 584
20 травня 2010 Європарламент підтримав[95] висновки доповіді[96] міжнародної незалежної комісії Євросоюзу на чолі з Гайді Тальявіні з розслідування обставин конфлікту в Південній Осетії. Згідно з цим документом, війну в серпні 2008 року розв'язала Грузія, але Росія її провокувала на це, а у відповідь дії російських Збройних сил були непропорційними. У резолюції особливо підкреслюється «підтримка ЄС територіальної цілісності і недоторканності міжнародно визнаних кордонів Грузії» і вказується, що «ізоляція Абхазії і Південної Осетії є контрпродуктивною для пошуку виходу з ситуації, що склалася».
P.S. Про Саакашвілі і його роль можна було б поговорити, але не хочу.
Зараз читала ту статтю і проводила паралелі з нами.
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- права Китая и Японии на утраченные ими территории должны быть возобновлены.
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