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 Политика Украины
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 Россия нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине, - президент Польши Дуда

польша президент анджей дуда

Действия России в Грузии в 2008 году и в Украине с 2014-го являются нарушением фундаментальных принципов ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Польша решительно призывает международное сообщество не признавать фактического состояния, возникшего в результате агрессивной политики (России. - ред.). Польша хочет присоединиться к формированию международного порядка, который будет опираться на принципы политической суверенности и территориальной целостности", - сказал он.

По его словам, на протяжении 10 лет в Грузии и 3 лет в Украине мир является свидетелем нарушения фундаментальных принципов ООН, в частности, "неприкосновенности границ, уважения к суверенитету и отказа от военной силы для решения конфликтов".

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"По нашему мнению, безусловное уважение к международному праву является абсолютной основой для стабильного, предсказуемого, мирного формирования отношений между странами и обеспечения уравновешенного развития", - подчеркнул президент.

Дуда заверил, что Польша как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах будет настаивать, чтобы все споры и конфликты решались по принципу "мирного решения". "Мы идем в Совбез с ценностями, которые для моего народа особенно важны. Прежде всего, речь идет об уважении к незыблемому праву каждого народа на суверенность и свободу. Мы идем в Совбез с убеждением, что международное право является единственным эффективным механизмом сохранения мирных отношений между народами. Свобода является синонимом мира, а порабощение - источником войны", - подчеркнул польский лидер.
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Гулял я по просторам интернета, и попал на сайт /kurkul.com, и я в шоке ! Объясни мне граждане Украины, как такое возможно: Екс-полковник із Туреччини вирощує вівці на Рівненщині. Полковник у відставці 63-річний Сабрі Сіпахіоглу приїхав із Туреччини у с. Деражне Рівненської області займатися тваринництвом, пише «Волинь».Для цього іноземець придбав породистих овець, викупив у селищі занедбану ферму та найняв 20 працівників.За рік поголів'я зросло до 2 тис. овець. Тут розводять дві породи - романівську та мериносів.«Вівцеферма турка Сабрі у Деражному -це перша в Костопільському районі спроба за рахунок іноземних інвестицій відродити тваринництво», - сказав селищний голова Олександр Пустовіт.Нагадаємо, в Україні за чверть століття поголів'я овець скоротилося майже в 20 разів ― з 900 тис. до 48 тис. голів. За словами селекціонерів, щоб вівчарство взагалі не припинило існувати, потрібна допомога держави. Как ? Как старий человек может приехать в Украину и ещё дать роботать 20 людям, а где же вы украинцы ? Где ? Почему старий человек может в Украине что-то организовать, а вы нет ? Почему??
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Это турок и мифы про то, что турки не работают лживы. У меня родственники работают минимум по 12 часов в день. А в сельском хозяйстве именно так и нужно работать, не насчитывая на сверх прибыли. Я лишь боюсь зависти и ненависти местных жителей, которой может быть к нему в избытке. Объяснила мне теперь Вы: откуда будет такая зависть?
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А че им завидовать? Надо было брать ферму и разводить эти овцы . Так им не завидовать надо , а радоваться что роботать есть где , и зарплата будет
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Видимо Вы не понимаете наших реалий. Обычное дело это подметить или избить соседа за более эффективное хозяйство.
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Вечное ожидание халявы. Посмотрите на украинский интернет, все всё время ждут когда кто-нибудь им поможет или даст денег. Такая психология, она ведет к ничегонеделению. Работать это долго и скучно, вот помаршировать, кому-нибудь морду набить за лучшую жизнь, это всегда пожалуйста. А работать? Увольте.
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Не согласен категорически. У нас сегодня в сельском хозяйстве 70-80% в тени. Пашут как папа Карло. Уже выросло поколение у которого никогда не было и не будет трудовой книжки. При этом считают своим долгом ободрать государство где только могут - регистрируются как безработные, покупают инвалидность и т.п. Законы такие! Источником богатства у нас не труд, а власть. Ну и налоги + поборы - стоит что то "засветить" и уже очередь чинуш с протянутым загребайлом у твоих ворот.... Народ к этому просто приспособился. Власть у нас более 300 лет чужая! И все на самом деле просто - они наебывают нас, а мы, в свою очередь, наебываем их. ... За три месяца безвиза Европу посетили 5,6 миллиона "нищих" , "ленивых" украинцев...
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очень хорошо сказал Дуда , мир и порядок - это главное
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Все правильно сказано, но почему остальные забыли об оккупации Грузии и санкции введены лишь по Крыму? Пора вводить санкции за Грузию и они должны быть сильнее крымских.
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З української Вікі

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(2008)


Заяви учасників конфлікту Россия нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине, - президент Польши Дуда - Цензор.НЕТ 4504 Грузія - У інтерв'ю Бі-Бі-Сі президент Грузії Саакашвілі заявив, що Росія почала агресію проти його країни і закликав міжнародну спільноту втрутитися. На його думку Росія проводить заплановану політику агресії проти Грузії і що Росія має намір захопити цілу територію Грузії. Він також запропонував припинення вогню та початок переговорів між усіма сторонами конфлікту.

Сподівання Грузії на підтримку Заходу справдилися лише частково. Захід своїм дипломатичним втручанням справді зупинив розгортання військової операції за найгіршим для грузинів сценарієм і офіційно засудив надмірне використання сили Росією. Але водночас західні країни в умовах поглиблення світової фінансової кризи утрималися від введення прямих економічних чи інших санкцій проти Росії, хоча такі заклики лунали. Рішучішими тут були країни «нової Європи», які на собі знають, що таке російська агресія, і США. НАТО на півроку зупинило співпрацю з Росією і одразу по війні провело символічну виїзну Раду НАТО у Стриманішу позицію зайняли важковаговики ЄС Франція, Німеччина, Італія з огляду на важливість значного експорту цих країн до Росії.

Торгівля Грузії з Росією Внаслідок війни 2,5 роки падав об'єм торгівлі Грузії з Росією. На третій рік об'єм торгівлі почав зростати

Рік Експорт $ млн. Імпорт $ млн.
2007 45 574
2008 30 423
2009 21 291
2010 35 290
2011 37 388

2012 47 477
2013 191 584

20 травня 2010 Європарламент підтримав[95] висновки доповіді[96] міжнародної незалежної комісії Євросоюзу на чолі з Гайді Тальявіні з розслідування обставин конфлікту в Південній Осетії. Згідно з цим документом, війну в серпні 2008 року розв'язала Грузія, але Росія її провокувала на це, а у відповідь дії російських Збройних сил були непропорційними. У резолюції особливо підкреслюється «підтримка ЄС територіальної цілісності і недоторканності міжнародно визнаних кордонів Грузії» і вказується, що «ізоляція Абхазії і Південної Осетії є контрпродуктивною для пошуку виходу з ситуації, що склалася».

P.S. Про Саакашвілі і його роль можна було б поговорити, але не хочу.

Зараз читала ту статтю і проводила паралелі з нами.
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Не дуже вірю висновкам цієї комісії. Грузія кордони росії не переходила.
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- РФ должна быть исключена из членов совета Безопасности ООН (ввиду нарушения принципов ООН)
- права Китая и Японии на утраченные ими территории должны быть возобновлены.
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