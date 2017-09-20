 Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, - кандидат в послы США в РФ Хантсман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, перед законодателями выступил бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман-младший. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.
Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств.
Хантсман заявил, что Москва "несомненно вмешивалась" в президентские выборы в США в 2016 году. Он подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями.
При этом, по мнению политика, Соединенным Штатам необходимо выстраивать отношения с Россией как с ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН по ряду глобальных вопросов.
Ожидается, что в ближайшее время посол США в России Джон Теффт покинет Москву.
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