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 Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, - кандидат в послы США в РФ Хантсман

хантсман

В Сенате США прошли слушания по кандидатуре нового посла США в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, перед законодателями выступил бывший губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсман-младший. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп.

Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств.

Хантсман заявил, что Москва "несомненно вмешивалась" в президентские выборы в США в 2016 году. Он подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями.

При этом, по мнению политика, Соединенным Штатам необходимо выстраивать отношения с Россией как с ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН по ряду глобальных вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия России является угрозой для всех стран-членов ОБСЕ, - посол США Козак

Ожидается, что в ближайшее время посол США в России Джон Теффт покинет Москву.
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Ну товарищ жириновский выпей за Трампа шампанское.
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Вот это песни Вот это на самом деле культура моокшей а ведь я в Ёлку верил. cмотрите. что делает хутин животвортврящий -
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рекомендую слушать сначала, реакция - пиздец
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, - кандидат в послы США в РФ Хантсман
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