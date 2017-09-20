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 500 домов в Авдеевке нуждаются в ремонте, - Жебривский

жебривский

В Авдеевке (Донецкая область) вследствие обстрелов со стороны террористов было повреждено более 500 зданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Во время активизации боевых действий пророссийские боевики преследовали цель заставить нас осуществить эвакуацию жителей города и войти в опустевшую Авдеевку, как они это сделали с Дебальцево. Но город выстоял, и сейчас идет процесс активного восстановления инфраструктуры города", - сказал чиновник.

"В целом в городе нуждаются в восстановлении около 500 домов. Это и центральная часть Авдеевки, и частный сектор. Сейчас мы активно пытаемся восстановить дома и объекты гражданской инфраструктуры к началу отопительного периода. В частности, строим газопровод, планируем до начала октября построить около 10 бюветов для обеспечения населения водой. Кроме того, с помощью государства и неправительственных организаций проводим обеспечение населения строительными материалами", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов

Жебривский отметил, что проблемным аспектом в восстановлении поврежденных зданий и коммуникаций Авдеевки является привлечение строительных предприятий. Согласно существующей проектно-сметной документации, стоимость выполнения работ на территории Авдеевки такая же, как и в других, не приближенных к линии боевых действий, населенных пунктах. Поэтому коммерческие строительные фирмы не желают работать в зоне повышенного риска. На данный момент ремонтно-восстановительные работы выполняются специализированными бригадами ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта.
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Ух ти, як він руки на фото розташував. Та у ці руки не один десяток міліонів можна покласти.
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Руки справжнісінького жида! Ви ще не бачили "манікюр" його сестрички Філі!
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А що якщо відремонтувати 500 будинків обстріли припиняться?
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Мій любий друже! Фокус в тому й полягає щоб будувати все під артобстрілом! Під це "списати" можна все що хочеш у кількості неміряній! Жиди...
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Это называется- мазохизм. Орки крошат, а жибривский строит. И так без конца и края. И вода оркам на шару за счет украинцев, что бы от засухи не сдохли. Нет в команде барыги ни одного порядочного украинца, такие же временщики переодетые в вышиванки, как и сам офшорник...
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откуда среди щирых украинских реформаторов могут взяться украинцы?
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Восстанавливать стоит, но только тем, кто придет и попросит. Пусть жители обьяснят за кого они, ведь сепарам восстанавливать дома нет смысла.
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да даунбасцы не гордые придут все просить так как сейчас пенсиии украинские просят. Только от етого Украину они больше любить не станут. Пускай х*** сосут без соли.
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Ну есть ещё и политика делать граждан Украины из таких. Часть при этом будет ненавидеть, а часть станет гражданами. Откровенные и засветившиеся Самары не пройдут...
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и что этим хотел сказать жаберман?
типа дай денег , чтобы помочь дасмасянам? Может ему к мордве обратиться ведь это они авдиевку расхерачили? Может они этому хитрожопому восстановителю - ремонтнику ссуду дадут?
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да как то пох. Пускай асвабадители от биндер отстраивают или Гудок с Ефремовым и Вилкулом из своих кровных...
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А не пошли бы эти жители Авдеевки вместе со своими разрушенными домами и Жебривским бродить легкой трусцой в сад?!... я знаю какие там "мирные жители" живут.. насмотрелся бля - там через одного прикладом по зубам бей и есть за что...Там ни городок - а сепарское кодло!
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Ив документе о реинтеграции лугандона в Украину все затраты берет на себя Украина,сегодня говоили на ,Эспрессо,,
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Гулял я по просторам интернета, и попал на сайт /kurkul.com, и я в шоке ! Объясни мне граждане Украины, как такое возможно: Екс-полковник із Туреччини вирощує вівці на Рівненщині. Полковник у відставці 63-річний Сабрі Сіпахіоглу приїхав із Туреччини у с. Деражне Рівненської області займатися тваринництвом, пише «Волинь».Для цього іноземець придбав породистих овець, викупив у селищі занедбану ферму та найняв 20 працівників.За рік поголів'я зросло до 2 тис. овець. Тут розводять дві породи - романівську та мериносів.«Вівцеферма турка Сабрі у Деражному -це перша в Костопільському районі спроба за рахунок іноземних інвестицій відродити тваринництво», - сказав селищний голова Олександр Пустовіт.Нагадаємо, в Україні за чверть століття поголів'я овець скоротилося майже в 20 разів ― з 900 тис. до 48 тис. голів. За словами селекціонерів, щоб вівчарство взагалі не припинило існувати, потрібна допомога держави. Как ? Как старий человек может приехать в Украину и ещё дать роботать 20 людям, а где же вы украинцы ? Где ? Почему старий человек может в Украине что-то организовать, а вы нет ? Почему?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество500 домов в Авдеевке нуждаются в ремонте, - Жебривский
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