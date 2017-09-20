 500 домов в Авдеевке нуждаются в ремонте, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Во время активизации боевых действий пророссийские боевики преследовали цель заставить нас осуществить эвакуацию жителей города и войти в опустевшую Авдеевку, как они это сделали с Дебальцево. Но город выстоял, и сейчас идет процесс активного восстановления инфраструктуры города", - сказал чиновник.
"В целом в городе нуждаются в восстановлении около 500 домов. Это и центральная часть Авдеевки, и частный сектор. Сейчас мы активно пытаемся восстановить дома и объекты гражданской инфраструктуры к началу отопительного периода. В частности, строим газопровод, планируем до начала октября построить около 10 бюветов для обеспечения населения водой. Кроме того, с помощью государства и неправительственных организаций проводим обеспечение населения строительными материалами", - рассказал он.
Жебривский отметил, что проблемным аспектом в восстановлении поврежденных зданий и коммуникаций Авдеевки является привлечение строительных предприятий. Согласно существующей проектно-сметной документации, стоимость выполнения работ на территории Авдеевки такая же, как и в других, не приближенных к линии боевых действий, населенных пунктах. Поэтому коммерческие строительные фирмы не желают работать в зоне повышенного риска. На данный момент ремонтно-восстановительные работы выполняются специализированными бригадами ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта.
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типа дай денег , чтобы помочь дасмасянам? Может ему к мордве обратиться ведь это они авдиевку расхерачили? Может они этому хитрожопому восстановителю - ремонтнику ссуду дадут?
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