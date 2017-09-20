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Все про:задолженность (178) зарплата (1760) медицина (1630) Розенко (519)

 Розенко о зарплате медиков: Проблема возникновения задолженности в конце года не нова

розенко

Вопрос оплаты труда медицинских работников требует системного решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Проблема возникновения задолженности по зарплате в конце года не нова. Она продолжается не менее 5-6 последних лет. И это говорит о том, что реформа в системе здравоохранения назрела и перезрела. Потому что без этого такие проблемы будут возникать постоянно. Безусловно, локально сейчас мы решим все вопросы по финансированию отрасли до конца года, но мы должны работать над внедрением механизмов привлечения дополнительного ресурса в систему здравоохранения", - сказал он.

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"Правительство берет на себя обязательства: все долги по выплате заработной платы будут погашены, и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме", - подчеркнул он.

В случае необходимости, по словам Розенко, правительство будет инициировать внесение изменений в госбюджет на 2017 год.

Напомним, по состоянию на 13 сентября задолженность по зарплатам медработников составляла 81,7 млн. грн.
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Эта новость должна обрадовать медиков. Проблема не нова))))))))))))))))))))))))))
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