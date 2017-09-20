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 ЕСПЧ отказался пересматривать решение по теракту в Беслане и обязал Россию выплатить более 3 млн евро

беслан

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался пересматривать решение по делу о теракте в Беслане в 2004 году. Россия обязана выплатить компенсацию истцам, которые посчитали, что власти страны неэффективно провели расследование теракта.

"Отказать в отправке в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", - сказано в сообщении суда, которое цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Теперь Москва должна выплатить комитету "Матери Беслана" 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

В апреле ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию по делу о теракте в Беслане. Истцы утверждали, что государство не выполнило своих обязательств, чтобы защитить людей и что расследование событий было неполным. Некоторые заявители считают, что операция по освобождению заложников была "недостаточно проработана".

В решении суда говорится, что у власти была "достаточно конкретная информация о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения". "Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе", - постановил ЕСПЧ.

В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ по этому делу.

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Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане (Северная Осетия). ФСБ предприняла штурм здания. В результате погибли 28 террористов и 314 заложников.
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---власти страны неэффективно провели расследование теракта---
Вообще-то власти его и организовали
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Ну хорошо, захватившие шкоу это террористы. А бомбившие дома и убившие их родственников кто? Не было ли причин у этих террористов?
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