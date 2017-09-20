 "Без указания численности призываемых граждан": Минобороны РФ подготовило законопроект о порядке призыва во время войны

Проект соответствующего закона опубликован на российском портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ранее аппарат правительства Российской Федерации вынес заключение об отсутствии правовых оснований для подготовки проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения воинской обязанности граждан России в военное время, в том числе призыв граждан в военное время.
Отмечается, что нынешний законопроект подготовлен как акт военного времени.
Документ, в частности, определяет, что "призыв граждан на военную службу в военное время проводится на основании указа Президента Российской Федерации без указания численности призываемых граждан Российской Федерации и их распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами".
В нем также определено, что "численность граждан, призываемых на военную службу в военное время, и сроки их призыва определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации исходя из фактической потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований".
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Россия после опыта Первой и Второй Мировой Войны поняла, что она не готова к открытому военному противостоянию с миром, ни с экономической точки зрения ни с политической, и ей надо искать другой способ войны с ним, лучше всего такой, который будет не свойственен ей.
Такой способ, доказать причастность к которому России, будет крайне сложно.
Именно поэтому Россия стала главным спонсором радикальных исламистов.
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да они скорее его замочат . чем пожертвуют своим благосостоянием.
Никакой войны не будет. Групка товарищей договорится с США и в обмен на личную неприкосновенность сдаст Пуйла вместе с чемоданчиком
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шизопризыва?
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Лично убью каждую рашистскую гниду на территории моей Родины.
Эспэшэли для тупорылых винторогих свинособак: Границы Украины вы, обдолбанное стадо дебильных винторогих свинособак, с легкостью, сможете найти на любой карте изданной до 2014 года.
...
Че?!?!?!
Да мне пох, че там ваша альфа-собака проскулила!!! Морды в карту и готовь бабки на гроб - на рашке тебя просто зароют на халяву, а вот памятнк - это уж твои проблемы, крыса ты убогая!!!
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Так известно, что только организаций правого толка - фашистов в России 53!
53 организаций большая часть, из которых, православные нацисты, черносотенцы и другие, ненавидящие все «нерусское» «неправославное» или как они говорят русофобское
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