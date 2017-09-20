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Все про:армия РФ (6840) призыв (441) Россия (72328) Минобороны РФ (448)

 "Без указания численности призываемых граждан": Минобороны РФ подготовило законопроект о порядке призыва во время войны

армия рф

Минобороны РФ предложило внести ряд изменений в федеральные законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе" в части, касающейся призыва россиян в армию в военное время.

Проект соответствующего закона опубликован на российском портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ранее аппарат правительства Российской Федерации вынес заключение об отсутствии правовых оснований для подготовки проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения воинской обязанности граждан России в военное время, в том числе призыв граждан в военное время.

Отмечается, что нынешний законопроект подготовлен как акт военного времени.

Документ, в частности, определяет, что "призыв граждан на военную службу в военное время проводится на основании указа Президента Российской Федерации без указания численности призываемых граждан Российской Федерации и их распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами".

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В нем также определено, что "численность граждан, призываемых на военную службу в военное время, и сроки их призыва определяются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации исходя из фактической потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований".
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Свинособакских унтерменшей на убой готовят
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Россия - идейный вдохновитель, старший брат, идеолог и зачинатель религиозных движений таких как, например: ИГИЛ.
Россия после опыта Первой и Второй Мировой Войны поняла, что она не готова к открытому военному противостоянию с миром, ни с экономической точки зрения ни с политической, и ей надо искать другой способ войны с ним, лучше всего такой, который будет не свойственен ей.
Такой способ, доказать причастность к которому России, будет крайне сложно.
Именно поэтому Россия стала главным спонсором радикальных исламистов.
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И россия также спонсор православного терроризма...
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але ж старіюче пуйло цілком може перед смертю влаштувати криваву лазню всьому світу інакше навіщо йому ці укази штампувати, адже на кремль ніхто першим нападати не збирається.
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Это понты. Пустые голимые понты. ты думаешь те кто его окружает реально готовы умереть?
да они скорее его замочат . чем пожертвуют своим благосостоянием.
Никакой войны не будет. Групка товарищей договорится с США и в обмен на личную неприкосновенность сдаст Пуйла вместе с чемоданчиком
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це вагомий аргумент пане, але як кажуть мудрі люди готуйся до гіршого та надійся на краще, нехай все буде Україна
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Я не думаю про те, чи готовий хтось померти за пуйло, я думаю про те, що можуть померти ті, хто не готовий за нього вмирати взагалі.
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Та нічого він не може. Його йобнуть свої ж раніше аніж думка така в ту ботоксну дупу прийде. Кацапські понти.
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Призываю всех патриотов запутина сложить свои головы в песках Сирии. За путина, асада, за веру роттенбергскую !!!
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Готовьтесь, дебилы, скоро отдыхать летать в Сирию будете)))
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а када у них начало повального шизопризыва?
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Мне пох.
Лично убью каждую рашистскую гниду на территории моей Родины.
Эспэшэли для тупорылых винторогих свинособак: Границы Украины вы, обдолбанное стадо дебильных винторогих свинособак, с легкостью, сможете найти на любой карте изданной до 2014 года.
...
Че?!?!?!
Да мне пох, че там ваша альфа-собака проскулила!!! Морды в карту и готовь бабки на гроб - на рашке тебя просто зароют на халяву, а вот памятнк - это уж твои проблемы, крыса ты убогая!!!
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очень удобно-сколько призвали-засекречено,сколько задвухсотилось тоже секрет,"и никто не узнает каков танкиста был конец" и где....
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Ватник, нечем платить за ипотеку, уволили с работы, голодают дети, пилит жена. Записывайся в военкомат. 21 тыс руб + еда и форма
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Хотят ли русские войны? Уже это не важно, нужно быть готовым к любыми преступлениям со стороны их руководства и в который раз заставить их страдать на развалинах своих деревень.
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цистерна спирта и можно брать голыми руками
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Россия спонсор не только всего мирового терроризма, но и достаточно успешный селекционер доморощенных фашистов, религиозных фанатиков, воинствующих коммунистов и других радикальных организаций.
Так известно, что только организаций правого толка - фашистов в России 53!
53 организаций большая часть, из которых, православные нацисты, черносотенцы и другие, ненавидящие все «нерусское» «неправославное» или как они говорят русофобское
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ГУЛАГ для кацаПсинов не враг,а вечный братан
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Могилизация русских без учёта трупов. Пенсию родственникам подохших кацапов платить не придётся. Очередной бизнес-план Хуйла
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Значит все таки готовятся к полномасштабной войне. На самом деле это серьёзно, ведь в этом случае они тоже много убьют. Но такую войну они проиграют, ведь удержать большую территорию с враждебным населением они не смогут. Это они себе такой конец готовят.
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Специально не будут говоричть численность призываемых чтобы потом никто не узнал сколько их засекретилось в груз 200 и стало ихтамнетами.
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Победил унтер гусей. Вот это победа достойная дидоф
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А накуя рашисько-дибильний фарш рахувати...???... "баби єщє наражают"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Без указания численности призываемых граждан": Минобороны РФ подготовило законопроект о порядке призыва во время войны
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