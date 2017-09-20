 Адвокат Трампа отрицает его сговор с Кремлем

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Комитет по разведке Сената США отменил закрытую встречу с Коэном. Его вызовут на открытые слушания в ближайшее время.
В августе стало известно, что Коэн обращался к пресс-секретарю президента России с просьбой помочь в строительстве в Москве небоскреба Trump Tower. Письмо было отправлено Дмитрию Пескову по электронной почте в январе 2016 года, но осталось без ответа. Об этом стало известно из документов, поступивших в Конгресс. Там расследуют возможный сговор предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.
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