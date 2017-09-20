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 Адвокат Трампа отрицает его сговор с Кремлем

коэн

Майкл Коэн, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что ни он, ни Трамп не вступали в сговор с Москвой во время президентских выборов 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Комитет по разведке Сената США отменил закрытую встречу с Коэном. Его вызовут на открытые слушания в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом

В августе стало известно, что Коэн обращался к пресс-секретарю президента России с просьбой помочь в строительстве в Москве небоскреба Trump Tower. Письмо было отправлено Дмитрию Пескову по электронной почте в январе 2016 года, но осталось без ответа. Об этом стало известно из документов, поступивших в Конгресс. Там расследуют возможный сговор предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.
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Трамп вынужден оправдываться, а чтобы быть более убедительным - хлестать ввп по правой щеке, а тот, как положено, вынужден подставлять левую. Вопрос в том, когда исчезнет грань между игрой и реальностью.
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когда исчезнет грань между игрой и реальностью. никогда Весь мир театр и люди в нем актеры..
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Трампуша, а ты йопны по кремблядям..тоді й повіримо, що ти "чистенький"...
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а що ще може сказати адвокат? Тільки виправдувальні слова, інакше він відразу ж стає прокурором.
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Не уявляю як адвокат сказав би що його підзахисний мав зв"язки з кремблем. Бгггг.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАдвокат Трампа отрицает его сговор с Кремлем
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