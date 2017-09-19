 В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), это произошло после того, как ЦПК пожаловался комиссии на работу руководителя САП, бездействие которого помогло экс-министру экологии Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими недрами.
По информации Центра, Холодницкий просрочил подачу административного иска в Минэкологии и Госгеонедр, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями.
Как сообщает ЦПК, в ходе следствия в январе 2016 года САП стало известно, что разрешения на пользование украинскими недрами компании Злочевского получили с нарушением процедуры - без согласования со стороны соответствующих областных советов. Поэтому решение могло быть отменено, а недра - возвращены государству. "Таким образом, подав иск на 2 месяца позже отведенного законом времени, САП позволила "забетонировать" неправомерное пользование украинскими природными ресурсами компанией Burisma Group", - пояснили в организации.
Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции, рассказала: "Согласно закону, САП имела 6 месяцев, чтобы подготовить иск против Министерства экологии и добиться возвращения недр в государственную собственность. Впрочем, ее руководитель Назар Холодницкий не сделал этого вовремя, а обратился в суд только через 8 месяцев. Отныне шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, вместо того они и в дальнейшем успешно будут использоваться для обогащения бывшего министра экологии".
Согласно закону, производство по Холодницкому должно продолжаться два месяца и может быть продлено до трех.
Владельцем Burisma Group является экс-министр правительства Николая Азарова Николай Злочевский. В 2014-2015 годах Великобритания наложила арест на его активы. Лицензии на добычу газа в Западной Украине компания Burisma Group получила в то время, когда Злочевский занимал должность министра.
Журналисты программы "Схемы" нашли имение экс-министра. На 4,5 гектарах возле Киевского водохранилища Злочевский выстроил две "крепости" с фонтанами, гаражом, баней. Как говорилось в расследовании, земельный участок принадлежит компании "Большие ключи", соучредителем которой с наибольшим вкладом в уставный фонд является экс-министр экологии.
(Скан-копии с сайта ЦПК)
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остальное - на лапу, и - свободен далее грабить страну: подельнику Януковича вернули все его скважины. Холодницкий, выполняя согласованное с Банковой решение, в накладе, полагаю, тоже не остался
Осточертела эта насквозь коррумпированная власть...
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Похоже очччччень честный и принципиальный прокуроришка.
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Двенадцать стульев
Голубой воришка
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.
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