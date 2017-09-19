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 Политика Украины
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 В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции. ДОКУМЕНТ

холодницкий

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции (ЦПК), это произошло после того, как ЦПК пожаловался комиссии на работу руководителя САП, бездействие которого помогло экс-министру экологии Николаю Злочевскому сохранить контроль над украинскими недрами.

По информации Центра, Холодницкий просрочил подачу административного иска в Минэкологии и Госгеонедр, чем помог бенефициарному собственнику частной газодобывающей компании Burisma Group Злочевскому сохранить контроль над украинскими месторождениями.

Как сообщает ЦПК, в ходе следствия в январе 2016 года САП стало известно, что разрешения на пользование украинскими недрами компании Злочевского получили с нарушением процедуры - без согласования со стороны соответствующих областных советов. Поэтому решение могло быть отменено, а недра - возвращены государству. "Таким образом, подав иск на 2 месяца позже отведенного законом времени, САП позволила "забетонировать" неправомерное пользование украинскими природными ресурсами компанией Burisma Group", - пояснили в организации.

Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции, рассказала: "Согласно закону, САП имела 6 месяцев, чтобы подготовить иск против Министерства экологии и добиться возвращения недр в государственную собственность. Впрочем, ее руководитель Назар Холодницкий не сделал этого вовремя, а обратился в суд только через 8 месяцев. Отныне шансы вернуть эти месторождения государству в ближайшее время фактически нулевые, вместо того они и в дальнейшем успешно будут использоваться для обогащения бывшего министра экологии".

Согласно закону, производство по Холодницкому должно продолжаться два месяца и может быть продлено до трех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий о суде по отмене 5 спецразрешений на добычу газа для фирм экс-министра Злочевского: Пока у нас не было информации от Госгеонедр, мы не могли подавать иск

Владельцем Burisma Group является экс-министр правительства Николая Азарова Николай Злочевский. В 2014-2015 годах Великобритания наложила арест на его активы. Лицензии на добычу газа в Западной Украине компания Burisma Group получила в то время, когда Злочевский занимал должность министра.

Журналисты программы "Схемы" нашли имение экс-министра. На 4,5 гектарах возле Киевского водохранилища Злочевский выстроил две "крепости" с фонтанами, гаражом, баней. Как говорилось в расследовании, земельный участок принадлежит компании "Большие ключи", соучредителем которой с наибольшим вкладом в уставный фонд является экс-министр экологии.


В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции 01В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции 02В отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции 03

(Скан-копии с сайта ЦПК)
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Это не тот ли Злочевский, который встречался с Кононенко в Вене в ресторане?
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Именно в ходе этой встречи все и "перетерли": заплатил для вида в бюджет 100 лимонов грн,
остальное - на лапу, и - свободен далее грабить страну: подельнику Януковича вернули все его скважины. Холодницкий, выполняя согласованное с Банковой решение, в накладе, полагаю, тоже не остался
Осточертела эта насквозь коррумпированная власть...
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Так национализируйте!!! Как Народ грабить , так вперди Европы всей...
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А карати як будуть? 5 діб карцеру, 10 ударів бамбуковою палицею по п'ятах, 30 ударів різками у шоколадного стовпа тортур, або з'їсти п'ять тортів та нічим не запивати? .
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Ничего этого не будет, но осадочек останется...
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Этот тот самый Холодницкий, который говорил, что доказательств против Манафорта в черной бухгалтерии Регионов нет? А Манафорт все- таки предпочел сознаться.
Похоже очччччень честный и принципиальный прокуроришка.
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Вечный румянец на щеках Холодницкого , как у героя романа Ильфа и Петрова...

Двенадцать стульев
Голубой воришка
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его-Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.



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Назарка, прекрати ходить на Банкову, и не поднимай телефон, когда звонит Кононенко. Банкова тебе точно до цугундера доведе.
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Что значит "нулевые шансы государства вернуть краденое" - государством руководят воры...
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Правильно. Не можешь справиться с коррупцией, возглавь ее!
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Интересно, где окажется этот розовощекий хлопец этак... годика через два...В каких дальних краях проживать на " честно заработанные непосильным трудом в одной отсталой стране" миллионы....)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении Холодницкого открыто дисциплинарное производство за бездействие по делу экс-министра Злочевского, - Центр противодействия коррупции. ДОКУМЕНТ
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