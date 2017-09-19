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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с Туском ситуацию на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма

порошенко туск

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Порошенко призвал президента Австрии активнее использовать председательство этой страны в ОБСЕ для деоккупации Донбасса

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позиции относительно украинской инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на оккупированной части Донбасса. Президент Украины поблагодарил за решение о продлении санкций против России.

Отдельное внимание Петр Порошенко и Дональд Туск уделили вопросу деоккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в ООН предложит странам, не поддерживающим аннексию Крыма, создать группу по деоккупации полуострова, - Ирина Луценко

Собеседники также обсудили подготовку к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в Брюсселе в ноябре.
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ооо, чувствуется, человек заступил на смену
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Когда Трамп его будет встречать? Трамп , как великий застройщик, мог бы и в Украине что то построить
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може Трамп собачі будки будувати не вміє, тому не потрапляє у генеральний план забудови розроблений панамським безальтернатівцем.
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Ой, да трамп настроил бы если бы его Конгресс не держал плоскогубцами за яйца
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Почав би з великої мексиканської стіни та закінчив би її на близькому сході.
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Стена отменяется. Произошло непредвиденное. Мексиканцы не хотят ее на свои деньги строить.
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Трамп, щоб знайти спільну мову з шоколадником, зараз намагається навчитися
будувати будки....така херня, малятка!
😀😀😀
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ну конечно. ведь в грузии батуми трамп при одном реформаторе уже скупил на корню и построил
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все цапики - а вы писали и писали шо нет )) - Сенат США схвалив збільшення оборонної допомоги Україні. Відео https://ukrainian.voanews.com/a/senat-ssha-oboronna-dopomoha-ukraini/4035636.html
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Valentyn Nalyvaichenko
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СБУ відновила контакти та співпрацю зі спецслужбами країни-агресора - ФСБ РФ!
Оприлюднюю документ, який підтверджує факт співпраці СБУ із ФСБ РФ, зокрема, у справі мого переслідування.
Чому заступник голови СБУ Фролов, якого призначив президент Порошенко, ставить підписи і офіційно звертається до ФСБ, до Російської Федерації, до країни-агресора в 2016 році?!

І це при тому, що в 2014 році СБУ в односторонньому порядку денонсувала ряд Угод про співпрацю та взаємодію між Службою безпеки України та Міністерством безпеки РФ, Федеральним агентством урядового зв'язку та інформації при президенті Росії. Тоді ми також розірвали Угоду між Україною і Росією про співпрацю СБУ та Служби зовнішньої розвідки РФ в розвідувальній діяльності.
Вимагаю від Генеральної прокуратури України негайного розслідувати і притягнути до відповідальності заступника голови СБУ нинішнє керівництво СБУ не просто в прямому ефірі слізно звертається до керівництва ФСБ, а радник голови ще й, не моргнувши оком, називає ворогів «честными офицерами ФСБ»
Нагадаю, що в 2014 році Служба Безпеки ініціювала перед МЗС України питання щодо денонсації Угоди між Кабміном України та Урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 1998 року, згідно з яким в Україні при Посольстві РФ в Україні, а також Генеральних консульствах Росії в Харкові, Одесі та Львові діють представництва Російського центру міжнародного наукового і культурного співробітництва.
Тоді ж ми як Служба безпеки запропонували денонсувати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами від 1997 року.
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