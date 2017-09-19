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 Политика Украины
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Все про:Канада (985) поддержка (391) Трюдо Джастин (67)

 "Канада будет продолжать тесно работать с Украиной", - Трюдо

трюдо

Канада и в дальнейшем будет поддерживать украинцев и Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада будет продолжать тесно работать с Украиной, чтобы принести ее народу большую безопасность, процветание и экономическую независимость", - сказал он. "Канада и Украина наслаждаются исторической дружбой, закрепленной поколениями общих ценностей и крепких отношений", - добавил премьер-министр.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября.


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тесно это значит,шо тютюн врозь
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Что то в глазах у Трюдо знакомое - это взгляд истинного бендеровца. Наверно гены с Украины
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Канада будет продолжать тесно работать с Украиной", - Трюдо
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