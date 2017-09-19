 "Канада будет продолжать тесно работать с Украиной", - Трюдо

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада будет продолжать тесно работать с Украиной, чтобы принести ее народу большую безопасность, процветание и экономическую независимость", - сказал он. "Канада и Украина наслаждаются исторической дружбой, закрепленной поколениями общих ценностей и крепких отношений", - добавил премьер-министр.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко совершит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября.
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