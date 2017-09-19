 Во время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил директор предприятия Муса Магомедов.
По его словам, обстреливая территорию предприятия, повреждая магистральные линии электропередач, а также блокируя деятельность Донецкой фильтровальной станции, террористы пытались лишить предприятие воды и электричества, а значит, заставить остановить завод-гигант и повлечь убытки украинской экономике.
"Из-за обстрелов боевиков погибли 12 и ранены 60 работников предприятия. Это большая трагедия для всего коллектива завода. Но даже в самые тяжелые дни мы не прекращали работу. Было время, когда в городе оставались только военные и работники завода. Во время обстрелов более 2 тыс. работников завода были вынуждены скрываться в укрытиях, ведь от этих людей зависел бесперебойный производственный процесс", - рассказал Магомедов.
Как отметил директор завода, в производственном процессе на коксохиме задействованы девять печей. Во время зимнего обострения персонал предприятия был вынужден перевести несколько печей в аварийный режим из-за нехватки электроэнергии и воды, которая является одним из основных элементов в производственном процессе. Производственные мощности позволяют выпускать до 9 тыс. тонн коксующегося угля в сутки. Когда завод вынужденно уменьшил объемы производства, цена на основную продукцию предприятия возросла на 20%. Кроме того, из-за обстрелов территории завода возникал риск экологической опасности.
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