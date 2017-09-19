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 Во время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов

авдеевка

Во время обострения боевых действий в феврале-марте Авдеевский коксохимический завод был одной из приоритетных целей боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, об этом заявил директор предприятия Муса Магомедов.

По его словам, обстреливая территорию предприятия, повреждая магистральные линии электропередач, а также блокируя деятельность Донецкой фильтровальной станции, террористы пытались лишить предприятие воды и электричества, а значит, заставить остановить завод-гигант и повлечь убытки украинской экономике.

"Из-за обстрелов боевиков погибли 12 и ранены 60 работников предприятия. Это большая трагедия для всего коллектива завода. Но даже в самые тяжелые дни мы не прекращали работу. Было время, когда в городе оставались только военные и работники завода. Во время обстрелов более 2 тыс. работников завода были вынуждены скрываться в укрытиях, ведь от этих людей зависел бесперебойный производственный процесс", - рассказал Магомедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евродепутаты посетили Авдеевку: "Важно донести коллегам в Европарламенте, насколько эта часть Украины пострадала от российской агрессии". ФОТОрепортаж

Как отметил директор завода, в производственном процессе на коксохиме задействованы девять печей. Во время зимнего обострения персонал предприятия был вынужден перевести несколько печей в аварийный режим из-за нехватки электроэнергии и воды, которая является одним из основных элементов в производственном процессе. Производственные мощности позволяют выпускать до 9 тыс. тонн коксующегося угля в сутки. Когда завод вынужденно уменьшил объемы производства, цена на основную продукцию предприятия возросла на 20%. Кроме того, из-за обстрелов территории завода возникал риск экологической опасности.
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Магомедов, коксохим твой смердит уже за городом, поэтому обстреливать Авдеевку, имея целью завод, просто бессмысленро. Не кокетничай, если бы кому-то захотелось разбомбить завод, от него бы не было уже и воспоминания.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо время обстрелов Авдеевки главной целью террористов был коксохимический завод, - директор предприятия Магомедов
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