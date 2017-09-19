 Замглавы МИД Польши Чихоцкий: Прежде чем открывать новые пункты пропуска на границе, нужно наладить работу существующих

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.
"Перед тем как открывать новые пункты пропуска, предлагаю сориентироваться на том, чтобы пункты, которые сейчас существуют, начали работать цивилизованным способом. Украинская сторона прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы эти пункты начали работать удовлетворительно. Только тогда, когда это удастся, будем разговаривать о следующих пунктах пропуска", - сказал он.
Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в следующем году планируют открыть четыре новых пропускных пункта на границе с Польшей: два на Львовщине, один на Волыни и один на Закарпатье.
588 7
Ехавший в Россию гражданин Украины задержан на границе с 1,2 кг марихуаны. ВИДЕО(11)
Суд перенес слушания по делу Саакашвили о незаконном пересечении госграницы Украины на 22 сентября(136)
Более 2000 хасидов уже прибыли в Украину, - ГПСУ(10)
Луценко: Саакашвили не экстрадируют из Украины и не арестуют из-за инцидента на ПП "Шегини"(446)
Польські прикордонники пропустили Саакашвілі в Україну(0)
Правоохранители вручили подозрение Сакварелидзе. ВИДЕО(266)
Во время обыска в квартире одного из участников событий на пункте "Шегини" обнаружены оружие и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж(179)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить