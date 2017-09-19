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Все про:граница (3274) Польша (4095) пункт пропуска (362)

 Замглавы МИД Польши Чихоцкий: Прежде чем открывать новые пункты пропуска на границе, нужно наладить работу существующих

украина польша

На границе Украины с Польшей новых пунктов пропуска открывать не будут, пока не будет налажена работа существующих пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.

"Перед тем как открывать новые пункты пропуска, предлагаю сориентироваться на том, чтобы пункты, которые сейчас существуют, начали работать цивилизованным способом. Украинская сторона прекрасно знает, что нужно сделать для того, чтобы эти пункты начали работать удовлетворительно. Только тогда, когда это удастся, будем разговаривать о следующих пунктах пропуска", - сказал он.

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Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что в следующем году планируют открыть четыре новых пропускных пункта на границе с Польшей: два на Львовщине, один на Волыни и один на Закарпатье.
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Украинская сторона прекрасно знает,как грабить свой народ !
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"интер-сити" блокировать...пункты пропуска-минировать, и времья от времени национальной гвардией проходы закрывать- это украинская власть выполняет четко....
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Когда проезжаешь границу ЕС практически сразу и застреваешь на нейтральной полосе на час- два, и непонятно какого зера наши таможенники и пограничники не спешат пропускать машины. ПОЛЯКИ ПРАВЫ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗамглавы МИД Польши Чихоцкий: Прежде чем открывать новые пункты пропуска на границе, нужно наладить работу существующих
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