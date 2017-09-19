 Климкин готов встретиться с парламентариями Венгрии, осудившими закон об образовании

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Был бы рад встретиться с венгерскими парламентариями для обсуждения закона об образовании и поддержки как для венгров, так и для украинцев", - написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, парламент Венгрии принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, посчитав, что он ущемляет права венгров, проживающих на Закарпатье.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон об образовании, - Magyar Nemzet
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
15 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что надеются на смену риторики главы МИД Венгрии Пейтера Сийярто в вопросе "языковой статьи" закона "Об образовании Украины" после встречи представителей украинского правительства с дипломатами.
19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.
177 10
Хорватия продолжит оказывать помощь в реабилитации пострадавших во время АТО на Донбассе(8)
Порошенко обсудит с Трампом сотрудничество в сфере безопасности, ситуацию на Донбассе и реформы, - Климкин(72)
После похищения Гриба МИД считает поездки в Беларусь небезопасными, - Климкин(56)
Климкин о "плане Маршалла" для Украины: "Это однозначно не будет чем-то вроде манны небесной"(44)
Як зустріч Клімкіна з Трампом перетворили на "Битву екстрасенсів"(0)
Климкин об учениях "Запад-2017": МИД с партнерами моделирует ответы на возможные угрозы(28)
Гройсман поручил Гриневич и Климкину проконсультировать послов ЕС о нормах закона об образовании: "Думаю, вопрос будет урегулирован"(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Весь діалог України з сателітами московії це як розмова глухого з німим. Простіше просто плюнути на весь цей лемент і діяти в інтересах українців.
Ответить
Ответить
Ответить