EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 Политика Украины
  1235  33
Материалы по теме:
Все про:Россия (72326) поддержка (390) Грибаускайте (155)

 Россия применяет в Украине методы шантажа, угроз и агрессии, - президент Литвы Грибаускайте в ООН

грибаускайте

Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем те, что происходят в Сирии и Северной Корее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Внимание мира в настоящее время приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО", - сказала она.

"Несмотря на особую ответственность России по поддержке мира в мире как постоянного члена Совета безопасности ООН, она нарушила Устав ООН, напав на Грузию, незаконно аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины", - подчеркнула президент Литвы.

Грибаускайте вспомнила и об энергетическом шантаже, который является "любимым оружием РФ". "В Беларуси, всего в 40 км от столицы Литвы, Россия строит опасную Островецкую АЭС, которая является геополитическим оружием, которое не отвечает базовым международным ядерным стандартам", - отметила она.

Президент Литвы призвала международное сообщество объединиться и дать отпор глобальным агрессорам. "Агрессия никого не может сделать сильнее. Она не может никому принести ни одной капли уважения. Единственное, что даст агрессия, - это презрение, стыд и осуждение. Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действии нарушителей, поскольку это лишь придаст уверенности им", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж

Напомним, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН российская делегация покинула зал заседаний перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
РоСС делехация дико зашкварилась и экстренно эвакуировалась от еще большего позора перед выступлением Грибаускайте
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
армейский глок. И держит его правильно и не щурится, не закрывает один глаз. Все правильно делает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора Дале идти в президенты Украины . Другие не справятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і була б найкращим в історії України президентом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дякуємо, пані Даля. Литва наш найкращий друг у Європі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она говорит то, что должен говорить Президент Украины, а не барыжничать с оккупантом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Даля с одноразовым пересекаться похоже и не думает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Далю всегда приятно видеть,настоящий лидер и президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, вернулись или нет после выступления Супер-Дали
 показать весь комментарий
Ответить
 
Увлеклись скручиванием розеток и срыванием унитазов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Сенат США «добил» чекистский вирус Касперского. Он запрещен окончательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения ФСБ под вывеской "Лаборатории Касперского" госучреждениями, указав, что эта компания является инструментом Кремля в гибридной войне и представляет собой угрозу для национальной безопасности.Агентство Reuters отмечает, что это очередное поражение для чекистской компании, которая имеет около 40 млн клиентов во всем мире и нагло отвергает обвинения в том, что занимается шпионажем по поручению Кремля.Документ, в поддержку которого проголосовали сенаторы, был включен в качестве дополнения к принимаемому ежегодно закону об ассигнованиях на оборонные нужды, одобренному 18 сентября верхней палатой конгресса США.Эта поправка имеет целью придать законодательную силу решению администрации президента Дональда Трампа, которая на минувшей неделе предписала всем гражданским государственным учреждениям удалить чекистский софт Касперского из своих информационных сетей.👏👏👏👏👏👏👏👏👏
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто то обиделся.шо Даля на парад не приехала,а так доказывали,шо будет,теперь ни одного на ветке нету
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А наша делегация покидает зал заседаний перед выступлениями представителей агрессора ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Далі респект. Патріот не тільки Литви, а й України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[На содержание оккупированного Крыма с россиян будут взымать дополнительный сбор]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1505813163-na-soderzhanie-okkupirovannogo-kryma-s-rossiyan-budut-vzymat.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спасибо ,Даля! Эта хрупкая женщина круче многих трусливых мужиков,дай Бог ей здоровья!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия применяет в Украине методы шантажа, угроз и агрессии, - президент Литвы Грибаускайте в ООН
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти