 Россия применяет в Украине методы шантажа, угроз и агрессии, - президент Литвы Грибаускайте в ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Внимание мира в настоящее время приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии применяются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО", - сказала она.
"Несмотря на особую ответственность России по поддержке мира в мире как постоянного члена Совета безопасности ООН, она нарушила Устав ООН, напав на Грузию, незаконно аннексировав Крым и принимая непосредственное участие в войне на востоке Украины", - подчеркнула президент Литвы.
Грибаускайте вспомнила и об энергетическом шантаже, который является "любимым оружием РФ". "В Беларуси, всего в 40 км от столицы Литвы, Россия строит опасную Островецкую АЭС, которая является геополитическим оружием, которое не отвечает базовым международным ядерным стандартам", - отметила она.
Президент Литвы призвала международное сообщество объединиться и дать отпор глобальным агрессорам. "Агрессия никого не может сделать сильнее. Она не может никому принести ни одной капли уважения. Единственное, что даст агрессия, - это презрение, стыд и осуждение. Международное сообщество должно взять на себя часть ответственности. Мы не можем позволить страху победить, закрыв глаза на действии нарушителей, поскольку это лишь придаст уверенности им", - подытожила она.
Напомним, во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН российская делегация покинула зал заседаний перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.
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ой, цяця золотенька!!!
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