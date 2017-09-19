 Лавров и глава МИД Венгрии Сиярто "выразили озабоченность" украинским законом об образовании, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Министры обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Венгрии В.Орбана 28 августа 2017 года в Будапеште, а также обменялись мнениями по отдельным вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Сирии", - говорится в сообщении.
"Министры выразили озабоченность принятым Верховной Радой Украины законом об образовании, ограничивающим права национальных меньшинств на образование на родном для них языке", - отметили в МИД РФ.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Официальные власти Венгрии, Румынии и Молдовы выразили озабоченность новым украинским законом об образовании, а Польша призвала Украину к консультациям по его применению в школах. 7 сентября министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что своей новой политикой в сфере образования Украина "вонзила нож в спину" соседнему государству. 10 сентября пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании. При этом дано распоряжение венгерским дипломатам не поддерживать в международных организациях важные для Украины решения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина "и в дальнейшем будет делать все для развития украинского (языка. - Ред.) и гарантировать свободное развитие языков национальных меньшинств: это наша обязанность". По его словам, уже на текущей неделе Министерство образования и науки Украины предоставит послам стран ЕС детальную информацию относительно принятого закона "Об образовании" и его применения.
15 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что надеются на смену риторики главы МИД Венгрии Пейтера Сийярто в вопросе "языковой статьи" закона "Об образовании Украины" после встречи представителей украинского правительства с дипломатами.
19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "Об образовании". Он подчеркнул, что, согласно закону, преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, "как во всем европейском пространстве, как во всех цивилизованных странах".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждый ребенок, который окончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, но язык национальных меньшинств изучать не запрещается.
833 40
На встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис(22)
Лавров и Тиллерсон могут встретиться на полях Генассамблеи ООН, - МИД РФ(102)
Введение миссии ООН на Донбасс нужно согласовать со всеми сторонами конфликта, - Лавров(90)
Слабо вооруженные страны могут становиться объектом "поглощения", - Лавров(131)
Терпение Путина таки лопнуло(0)
Лавров об отношениях РФ и США: Для танго нужно двое, а наши партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс(107)
Самая сильная защита от "бандеровцев", основы российской духовности, человек без паспорта. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(36)
Ответить
"А ЧЕЙ КРЫМ?"
Ответить
Йоббик и его хозяин выразили озабочененость.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо, опять рузьгий яцыг ущемляем?
Ответить
Ответить
Ответить
нет, не так!
в одну упряжку впрягаются... ишак и кляча...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Венгрия пока до этого не дошла в отличии от своей союзницы.
Но поведение наталкивает на нехорошие мысли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что касается венгров.То зря они вообще в эту языковую проблему влезли.Живут и работают в Украине-значит пусть учатся на украинском.А украинцам венгерский не совсем-то и к теме.Барыг от власти всё равно скинет не позже 10 лет и экономика настолько улучшится,что в венгрии никто не станет ездить.Украина имеет все рессурсы стать очень богатой и сильной державой.А вот "йоббики" так и останутся йобиками..
Ответить
Рильський нахиляється до мікрофона на столі президії і зауважує:"Ну що ви, різниця все-таки є. От російською ваше прізвище звучить Кал Южний, а українською на вас треба казати Гімно Південне"
Ответить
Ответить
"Мовный" вопрос полезен для властных
банкротов и воров по крайней мере в двух отношениях:
1) Отвлекает людей от несостоятельности власти в
экономических вопросах и ее коррупции
2) Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих
граждан лбами. А основной принцип нерадивых правителей известен давно:
"Разделяй и властвуй".
Ответить
Как избавиться от озабоченности? Освободите свой разум.
Попробуйте находиться как можно дольше на расстоянии от объекта вожделения, чем бы он ни был.
Пока он находится в опасной близости, вы никогда не избавитесь от своей зависимости. То есть, ваша цель - установить максимально возможную физическую дистанцию между чрезмерно желаемым и вами. Поначалу будет трудно, но озабоченность постепенно начнет сходить на нет.Что конкретно сделать?
Если вы одержимы человеком, то обрежьте все контакты. Не стройте планов так, чтобы встречать этого человека. Ну а если вы работаете или учитесь вместе и не видеть друг друга вы просто не можете, то просто перестаньте общаться по телефону или постарайтесь перейти в другой офис, где этот человек не работает.
Удалите человека из соц. сетей, перестаньте переписываться с ним через смс. Для верности, удалите номер телефона.
Если вы одержимы какой-то вещью, или вас безумно привлекает какое-то время препровождения (вроде видеоигр), то просто избавьтесь от предмета вожделения.
Удалите игру, сбросьте пароль WiFi и попросите родственника сменить его и давать вам пользоваться интернетом только в критически важных случаях. Удалите свой аккаунт из соц. Сети, приглашайте к себе друзей, чаще ходите по гостям, займитесь чем-то совершенно иным - купите, например, велосипед.Перестаньте подкармливать вашу озабоченность.
Подкармливание озабоченности даст вам лишь временное облегчение и удовлетворение.
Это становится своего рода наркотиком, и от зависимости становится все труднее и труднее избавится. Даже простые мысли об объекте вожделения позволяют озабоченности контролировать ваш разум.
Чтобы избавиться от подобной зависимости, попробуйте заморить ее голодом.
То есть, если вы без ума от какой-то знаменитости, перестаньте общаться о ней со своими друзьями. Прекращайте листать ее Twitter, и кончайте мечтать о личной встрече. Чем меньше пространства в головном мозге вы будете оставлять своей озабоченности, тем меньше у нее будет возможностей контролировать ваши действия. Какой бы сильной не была ваша озабоченность, вы в любом случае сможете от нее избавиться - просто, на это понадобится чуть больше времени. Освободите себя от поглощающих вас мыслей
Это на самом деле делается намного проще, чем звучит.
Перестаньте постоянно разговаривать и мечтательно размышлять о том, что вас одолевает.
Ваша цель - избавиться от озабоченности. Как только в вашей голове начинают формироваться какие-то мысли по поводу предмета вожделения, избавьтесь от них при помощи какого-нибудь отвлекающего маневра, чтобы вновь не угодить в кроличью норку и не начать погружаться в нее все дальше и дальше. Как отвлечь свое внимание?
Займитесь какой-нибудь физической активностью. Займитесь бегом, велосипедом, альпинизмом или любыми групповыми видами спорта. Вашему вниманию просто придется концентрироваться именно на этих физических видах активности.
Посмотрите хороший триллер, боевик или фильм ужасов. Да и вообще, попробуйте посмотреть любой фильм, который никак не взаимосвязан с объектом вашей озабоченности. Сделайте это в компании друга.
Как только ваши мысли опять погружаются в пучину озабоченности, отвлекитесь при помощи громкой активной музыки, позвоните другу, почитайте новости, полистайте интересный журнал.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить