 Словакия с пониманием отнеслась к нашим аргументам по новому закону "Об образовании", - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: " Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.
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Стороны положительно оценили сохранения позитивных тенденций наращивания товарооборота между двумя странами. Была отмечена важность проведения до конца текущего года заседаний двусторонних украинского-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.
Было договорено усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.
Обсуждалась также сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.
Лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе де-оккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.
Словацкая сторона с пониманием отнеслась к аргументам Президента Украины по проголосованного парламентом Закона об образовании".
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А вот Орбану пора сказать:" ай яй яй! " и спросить " где украинские школы? "
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Словакия с пониманием отнеслась к нашим аргументам по новому закону "Об образовании"
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