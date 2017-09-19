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 Политика Украины
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Все про:ООН (2251) Порошенко (13849) Киска (9)

 Словакия с пониманием отнеслась к нашим аргументам по новому закону "Об образовании", - Порошенко

порошенко

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Президент Петр Порошенко провел встречу с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: " Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

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Стороны положительно оценили сохранения позитивных тенденций наращивания товарооборота между двумя странами. Была отмечена важность проведения до конца текущего года заседаний двусторонних украинского-словацких комиссий в сфере экономики, промышленности, научно-технического сотрудничества, трансграничного сотрудничества и туризма.

Было договорено усилить взаимодействие в вопросах установления совместного пограничного и таможенного контроля на государственной границе между двумя странами для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.

Обсуждалась также сотрудничество Украины и Словакии на евроинтеграционном направлении и в рамках международных организаций.

Лидеры двух государств скоординировали позиции в вопросе де-оккупации Крыма и размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Словацкая сторона с пониманием отнеслась к аргументам Президента Украины по проголосованного парламентом Закона об образовании".

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У гуннов давний территориальный спор со словаками. Молодец Порошенко.
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От і перший союзник проти йобіків знайшовся. А взагалі мадьяри з пів десятком країн в напружених відносинах знаходяться.
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А карамельную мануфактуру в Будапеште законсервирует.
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Нам за Киску не стыдно.
А вот Орбану пора сказать:" ай яй яй! " и спросить " где украинские школы? "
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это единственный закон что можно поставить в плюс панамским клептократам
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Словакия с пониманием отнеслась к нашим аргументам по новому закону "Об образовании"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСловакия с пониманием отнеслась к нашим аргументам по новому закону "Об образовании", - Порошенко
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