 Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", перед выступлением Грибаускайте, которая стала 14-м по счету оратором, российская делегация покинула зал Генассамблеи, где во вторник началась ежегодная общеполитическая дискуссия.
Напомним, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи приходится на эту неделю. Общеполитическая дискуссия началась 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.
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ЛИТВА !
Даля ГРИБАУСКАЙТЕ - Президент с большой буквы -
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простіше кажучи педерастією!
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Ну если только на Липецкую Жопу поглазеть,да поржать вместе.
Партнеры-с бля.
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Тогда в Буэнос-Айресе в глазах советских офицеров Галланд был врагом, и они этого совсем не скрывали. Аргентинским офицерам даже пришлось создать вокруг него своеобразный «защитный» круг, чтобы избежать публичного скандала. Самого же Галланда совершенно не тронуло поведение советских представителей. Он считал, что их явная враждебность была следствием политической безграмотности и отсутствием элементарного самоконтроля.
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ми - це хто? зайди? кацао-орда, що пригрiлася у Литвi?
на рiднi сранi-рязанi пизд..те, нетерплячi.
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ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ !
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😸😸
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Струсили.
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рюзге. порождение Орды и ехидны.)
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плевать на то, что делают делегаты из паРаши и на их демарши. разве что посмеятся. )
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Проверить бы не мешало.
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Депутат Барна: «Вмерти за
президента и країну - це честь
для усіх простих українців!»
Так соберитесь всей вашей
ублюдочной фракцией БПП,
прихватите с собой подельников
из «Народного фронта», не
забудьте генпльокульоля Луценко
вместе со всеми замами,
Гонтареву, винницкого базарного
мальчика с кавунами Гройсмана с
его министрами-бандитами.
И умрите, суки, за ВАШЕГО
президента. Это же он наделил
вас неограниченным правом
грабить эту страну.
Вадим Фолькер
19.09.2017 19:42
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і цурпалка з пір'їною в нижню голову!
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Даля - для кацапстана...
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Он активно критиковал Украину в Нидерландах, агитировал за референдум там и вероятно раздавал взятки!
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