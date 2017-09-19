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Все про:Литва (1226) ООН (2251) Россия (72326) Грибаускайте (155)

 Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте

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Во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН российская делегация покинула зал заседаний перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", перед выступлением Грибаускайте, которая стала 14-м по счету оратором, российская делегация покинула зал Генассамблеи, где во вторник началась ежегодная общеполитическая дискуссия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об отсутствии Путина на Генассамблее ООН: "Здесь нет ничего необычного"

Напомним, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Наиболее насыщенный период работы Генассамблеи приходится на эту неделю. Общеполитическая дискуссия началась 19 сентября с обращения генерального секретаря ООН.
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Главнокомандующая державы -

ЛИТВА !
Даля ГРИБАУСКАЙТЕ - Президент с большой буквы -
Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте - Цензор.НЕТ 8183
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Как большой русский медведь маленькой Литвы испугался)
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Надо под хвост русского медведя добивать, шоп не сыбався далеко))
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Гарна жінка-президент . Гарні ДУМИ. Удачі їй та гарного настрою. Слава Україні !!! Удачі Литві !
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Учитесь Юлия Владимировна у супер женщины Грибаускайте как с Кремлем говорить!
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да канешна говорить легко с кацапездолами ,когда твоя страна в ЕС и НАТО.
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це не дивина, адже більшість кацапів, страждає латентною формою гомофорбії))
простіше кажучи педерастією!
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а сцарьок кацапо-ординський при цьому педераст-педофiл.))

Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте - Цензор.НЕТ 5724
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ага, мачо, альфа-самец. ) хАчу таковА, как путЕН. сраные идиотки.)
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когда президент Вейшнории будет выступать, тогда возможны даже летальные исходы среди кацапов.
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Думаю расейской делегации с говорящей лошадью во главе,вообще можно не возвращаться в зал заседаний.
Ну если только на Липецкую Жопу поглазеть,да поржать вместе.
Партнеры-с бля.
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Однажды Галланда пригласили на большой прием в Военном клубе в Буэнос-Айресе. Организаторы при этом попросили его, чтобы тот надел высшую награду. И он появился на приеме в смокинге и с Рыцарским Крестом с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами на шее. Все вокруг были довольны, кроме… советской военной делегации. Когда Галланда представили советскому послу, тот ответил дипломатически равнодушно. Другие же члены делегации не скрывали неприязни, глядя на сверкавшие Бриллианты.
Тогда в Буэнос-Айресе в глазах советских офицеров Галланд был врагом, и они этого совсем не скрывали. Аргентинским офицерам даже пришлось создать вокруг него своеобразный «защитный» круг, чтобы избежать публичного скандала. Самого же Галланда совершенно не тронуло поведение советских представителей. Он считал, что их явная враждебность была следствием политической безграмотности и отсутствием элементарного самоконтроля.
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И опять Вейшнория наносит удар, теперь уже дипломатический - минус посол РФ в Нидерландах!
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Обожаю и бесконечно уважаю Далю!И завидую литовцам.Не в тему,но.Почитайте у Гордона,,интервью с Киселевым,обязательно.Дно порошенковской команды и недобитых рыгов просто ужасает.
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Очень бы хотелось такого президента для нашей страны...
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но-но... нам бы своего кондитера переварить... а литовцы её действительно не любят и ругают за коррупцию...
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а при чём ватник, она же президент Литвы а ты негодай Латвиискйии изпользуешь, по ходу - своего стесняешся.
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Мы её терпеть не можем.

ми - це хто? зайди? кацао-орда, що пригрiлася у Литвi?
на рiднi сранi-рязанi пизд..те, нетерплячi.
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гы)) так это ж все апазициАнанеры и "антикорупционеры " любят делать - когда Верховного нет в Киеве сразу збегаются она-исты и истерят "хаха шоколадный к нам не вышел, мы крутые тараканы"))
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Стройными рядами, печатая шаг сапогами пошли на йух...
😸😸
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а тапком по трибуне не хлопнули ? как ни как у козляр это традиция
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Не захотели услышать о себе постыдную правду.
Струсили.
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ой, кацапо-орда обиделася.) валите, валите, обиженки.


Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Грибаускайте - Цензор.НЕТ 1758





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Шо за зверьйо , болотныя

рюзге. порождение Орды и ехидны.)





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А когда наш будет выступать,покинут или нет
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покинут или нет

плевать на то, что делают делегаты из паРаши и на их демарши. разве что посмеятся. )
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Микротелефонную гарнитуру случайно не прихватили покидая насиженые места этого помещения? А в туалете - бумажные полотенца и гель?
Проверить бы не мешало.
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Зенит-Циклон-ДНЕПР
Депутат Барна: «Вмерти за
президента и країну - це честь
для усіх простих українців!»

Так соберитесь всей вашей
ублюдочной фракцией БПП,
прихватите с собой подельников
из «Народного фронта», не
забудьте генпльокульоля Луценко
вместе со всеми замами,
Гонтареву, винницкого базарного
мальчика с кавунами Гройсмана с
его министрами-бандитами.
И умрите, суки, за ВАШЕГО
президента. Это же он наделил
вас неограниченным правом
грабить эту страну.
Вадим Фолькер
19.09.2017 19:42


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стяг їм у руки і електропотяг на зустріч!
і цурпалка з пір'їною в нижню голову!
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Серебрянная пуля - для вампира...
Даля - для кацапстана...
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повний пердимонокль,бо загадились по саму макушку.А тому--вашими молитвами за допомогою чекиста гундяя --- ідіть собі по самі адови глибини,непотріби.
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Умер дипломат РФ в Нидерландах Александр Черевко
Он активно критиковал Украину в Нидерландах, агитировал за референдум там и вероятно раздавал взятки!
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тем и машет.. тяжела и неказиста жизнь кацапа-террориста..
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А наш Офшоренко обычно еще и ху..лу руку жмет
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сам йди до дому, бо горілки не має)) Скільки шоколадника не облизуй , а ні у роті не стане солодко, а ні його не відмиєш ))
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прогин зараховано, можеж узяти з полиці рашенку)))
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і не розїитуй тут нам ..собачу буду, бо ху..ло нападе))
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Может нужно опять варягов звать... уже и на место президента? Нам бы такого президента как Грибаускайте..))) вместо офшоренка
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Не выйдет. Даля ничего не понимает в гешефте с русней и не имеет врожденного мыролюбства и безальтернативности.
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