 Больше всего увеличатся пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2008 года, - Минсоцполитики

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Украинского радио".
По его словам, все, кто вышел на заслуженный отдых и в девяностых, и в двухтысячных вплоть до 2008 года, получат существенное увеличение пенсий. Прибавка коснется и тех пенсионеров, которым пенсии назначались с 2008 по 2017 годы, однако в меньшем размере, ведь показатели, по которым рассчитывались их пенсии, были более приближены к современным.
Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Рада сегодня продолжит рассмотрение судебной реформы(21)
МВФ подтвердил намерение перечислить следующий транш после проведения пенсионной реформы, - Ложкин(87)
Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева(25)
Пенсионная реформа направит все ресурсы на увеличение размера пенсий, - Рева(28)
"Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, - Тимошенко(931)
После принятия пенсионной реформы мы получим 4 миллиона новых плательщиков ЕСВ, - Рева(80)
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перестаньте нас так радовать!
а то мы еще и до пенсии.. доживем! (случайно)
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все пенсионеры платят за ЖКХ не более 15% пенсии, если им назначена субсидия
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Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
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хули сейчас задавать вопросы в пустоту?
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Короче, я понял замысел "реформаторов" так - что ждет нас всех ни пенсия а морг....
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Про це повідомляє "Еспресо.TV"
"Ми в бюджеті не передбачили популістських, значних виплат зарплат, пенсій. Уряд чітко заявив, що ми не збираємося підігрівати інфляційну економіку способом задоволення потреб наших громадян, тому що це негативно вплине на всіх українців", - заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
Він пояснив, що уряд своєю політикою також може впливати на інфляцію, зокрема за рахунок створення стимулів для використання надлишкової грошової маси в економіці.
Як повідомлялося раніше, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова висловила надію про те, що проект держбюджету на 2018 рік буде прийнятий вже до грудня поточного року.
[Держбюджет-2018 не передбачає "популістських" виплат зарплат і пенсій]: Посмотри! http://ua1.com.ua/economics/derzhbyudzhet-2018-ne-peredbachae-populistskih-viplat-zarplat-i-pensiy-34974.html
😸😸
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Тогда бы вообще никому не нужно повышать, даже платить не нужно.
Неужели у наших "благодетелей" не хватило наглости и хамства на такой гуманистический шаг?
Чего-чего, а этого у них всегда в достатке.
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