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Все про:пенсионная реформа (996) пенсия (1680) Министерство социальной политики (510)

 Больше всего увеличатся пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2008 года, - Минсоцполитики

пенсионеры

После проведения пенсионной реформы больше всего увеличатся пенсии тех, кто выходил на пенсию до 2008 года включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире "Украинского радио".

По его словам, все, кто вышел на заслуженный отдых и в девяностых, и в двухтысячных вплоть до 2008 года, получат существенное увеличение пенсий. Прибавка коснется и тех пенсионеров, которым пенсии назначались с 2008 по 2017 годы, однако в меньшем размере, ведь показатели, по которым рассчитывались их пенсии, были более приближены к современным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики рассчитывает на принятие парламентом пенсионной реформы уже 21 сентября, - Рева

Напомним, Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении проект пенсионной реформы.
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Всякая власть, дающая народу смешную пенсию, достойна всерьёз быть на неё и отправленной.
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воу! воу! воу!
перестаньте нас так радовать!
а то мы еще и до пенсии.. доживем! (случайно)
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нормальный такой клуб вырисовывается: " Для тех, кому за 70".
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А после уплаты за коммунальные хоть на соц. хлеб и воду что-то останется?
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Так вода ж у вас з крана тече, ви ж за комунальні заплатили, тому пийте на здоров'я.
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Костя, я не знала, що Ви такий жорстокий) Вирішили мене скоріше в домовину загнати) Таку воду хіба можна пити?
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Це не я вас в труну заганяю, а влада, яка вирішила, що вашої пенсії вам достатньо. Але погодьтеся, з двох зол доведеться вибирати менше, померти від спраги або від отруєння водою з крана. Адже порошенко всім обіцяв, що будемо жити по новому, ось нове життя і починається.
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дадут 500 гривен в месяц и люди потеряют субсидию зимой по 2 тыс гривен в месяц. Смотрим за ловкостью рук джидаев и поздравляем Вовочку Гнойсмана с его новым годом.
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не ври
все пенсионеры платят за ЖКХ не более 15% пенсии, если им назначена субсидия
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ПРО,не ври. Если есть дети платёжеспособные, но прописаны по твоему адресу не проживающие с тобой хрен тебе дадут субсидию. Только возьмут к рассмотрению и долго-долго будешь ждать... P.S. Зато вся информация у них в руках.
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Хреначня. Я даже больше скажу, если прописаны дети по адресу, но неплатежеспособные и не работают, но трудоспособного возраста, то им начисляется два прожиточных минимума, т.е. 3400 грн. Т.е. виртуальный такой себе заработок.
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Якщо так написав, то маю для цього підстави. Пора вже знати про це. У мене прописана дочка з онуком, а живуть в іншому місті. Вона працює офіційно, а онук ходить до школи. Висилають мені довідки з місця роботи і з школи. Всі діла.
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економіст Олександр Охріменко.Читайте такожКоли вирішиться доля пенсійної реформи"У нас пенсія, в середньому, виросте на 46 гривень. Не 400, не 500, а 46 гривень. Тільки невелика частина пенсіонерів дійсно отримає доплату в 1000 гривень, а основна маса 46 гривень", - сказав Охріменко.За його слова, більшість пенсіонерів будуть отримувати пенсію, яка навіть нижче ніж прожитковий мінімум."Навіть при обліку прожиткового мінімуму, який закладає основу пенсії, мінімальна пенсія буде нижча за прожитковий мінімум, а середня буде на рівні прожиткового мінімуму", - сказав він.
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Таке враження , що справи роблять гарні , головне щоб гарний результат був, що би пенсіонер, міг спокійно купити ліки, та проплатити необхідне для життя.Мабуть вони (пенс) цього заслужили. Також головне щоби московська псина не мішала.
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Я как то писал уже, что у меня соседка проработала 40 лет учительнецей начальных классов. В 2014 году ей назначили пенсион АААААж 1300 гривасиков на которые сейчас невозможно прожить. Так ей, что не собираются повышать? Это хамство со стороны властей!
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А що читати? З тексту випливає що тим хто зараз отримує 1300 грн. можливо, але не факт, добавлять по прожиткового мінімуму. Будуть отримувати 1700 грн. Ті у кого є прожитковий мінімум отримають чисто символічну доплату. І знову як завжди у нас було пенсія буде у всіх однакова та низька. Зрівнялівка як була у нас після 1991 року так і залишається. Нічого нового. Як були жебраками з 1300 грн. Так і залишаться з 1700грн. На цю пенсію навіть проіснувати неможливо не те що прожити.
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А ті, кому зараз по 30, будуть як раби їх обслуговувати ще 30 років.
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Дуже Вас здивую, але у ВСІХ країнах пенсіонери - утриманці. І їх, "як раби", обслуговують ті, хто працює. Звичайно, пенсіонерів можна і утилізувати. Але врахуйте, що , як тільки кайло в тій рабській каменоломні випаде у Вас з рук - утилізують і Вас.
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Себе кайлом утилізуй, або тих, хто тобі цю реформу придумав Гройсманов та Вальцманов, я до неї відношення не маю. Ти старий видно зовсім розум від горя втратив. Молодь їде на Захід, не буде кому вас утримувати.
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А я то думаю, що ви так за безвіз скакали? Здристнути хотіли? Ну, туди вам і дорога. Горшки вас ждуть, не дождуться...
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Ти бачив, що я скакав? Довести можеш або ти просто старе жалюгідне брехло?
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А що Ви сказали? Що хочете в Європу (щоб пенсіонерів не утримувати). Що не підтримуєте Гройсмана-Вальцмана з їх реформою... А що Вам доводити? Що Ви просто невиховане хамло?
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Я про себе нічого не писав, у тебе старий явно маразм прогресує. Молодь їде в Європу є статистика, почітай її в інтернеті. Ти видать вирішив, що тільки тобі хамити дозволено? Про горщики і стрибки це ти писало або сусід до тебе в гості зайшов? Нічого старий, не переймайся, будеш голодувати звариш свою бабку, зробиш консерви, дивись рік ще протягнеш.
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Не сци,пісюн глазурований,якось без шмаркатих обійдемось.А те,що пацюки завжди кудись драпають,ну так на те вони і пацюки.
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Радуют обещания, расчеты, показатели... Сказали бы еще, где вы деньги в Пенсфонд возьмете?
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Глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.

Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.

Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».

А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.

Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …

произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»

А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).

Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!

Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.

Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
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Да все равно народ разведут.Замылят глаза какими нибудь доплатами,а сами сдернут.Нерентабельным пенсионеры для бюджета,выхлопа нет,да и с "подогревами" буржуи не спешат
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подождите полмесяца, и все увидите
хули сейчас задавать вопросы в пустоту?
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"Заипись кричали гости - окуеть кричал жених..."
Короче, я понял замысел "реформаторов" так - что ждет нас всех ни пенсия а морг....
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А тот, кому сейчас от 45-ти вообще никаких пенсий не увидит, ни повышенных ни пониженных, если считать страховой стаж будут с момента его появления в законодательстве Украины. Никто из этих мудаков правительственных так и не подтвердил до сих пор, что страховой стаж будет эквивалентен "дореформенному" трудовому. Это здесь и будет экономия средств ПФ? Голодная старость миллионам гарантирована.
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а пенсіонери, які вийшли на пенсію до 2008 року, в результаті ваших півтори сотні реформ ще живі?
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Міністерство фінансів не передбачило у проекті закону про державний бюджет на 2018 рік значних виплат зарплат і пенсій, щоб не збільшувати рівень інфляції

Про це повідомляє "Еспресо.TV"

"Ми в бюджеті не передбачили популістських, значних виплат зарплат, пенсій. Уряд чітко заявив, що ми не збираємося підігрівати інфляційну економіку способом задоволення потреб наших громадян, тому що це негативно вплине на всіх українців", - заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Він пояснив, що уряд своєю політикою також може впливати на інфляцію, зокрема за рахунок створення стимулів для використання надлишкової грошової маси в економіці.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова висловила надію про те, що проект держбюджету на 2018 рік буде прийнятий вже до грудня поточного року.
[Держбюджет-2018 не передбачає "популістських" виплат зарплат і пенсій]: Посмотри! http://ua1.com.ua/economics/derzhbyudzhet-2018-ne-peredbachae-populistskih-viplat-zarplat-i-pensiy-34974.html

😸😸
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Вам дай соску погано, забери соску -погано ! Почекайте дві неділі , а потім і скажете своє слово.Ох знавці і аналізатори, ой каталізатори, ой "умнікі"......
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Совершенно верно! Ваты и у нас хватает!Эти "плакальщики" ,как правило,не воюют с врагом,не помагают своей армии,плохо и безответственно работают,плохо воспитывают своих детей и т.п.Ничего не сделали для страны,а только выклянчивают и воруют у других,как "валютные заемщики",евробляхи и им подобные!
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Украина страна дегенератов обсуждает то чего вроде бы есть,а на самом дели отменили ,для большинства населения,отпетые мошенники.
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Нацисты в Германии тоже издавали законы и под видом законности совершали преступные действия.
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и в паРаше то же самое - рашисты на марше!
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Звучит красиво, но шельмец не договаривает....В скобках осталось:-" Для тех у кого средняя з/п была больше чем в 2 раза средней по стране!?"......А это кто? -Опять же "верхушка айсберга"....(Они и сейчас не обижены.) Основная масса получит шиш на аркане. Пакращення буде папизже!
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У одних пенсионеров отберут чтобы дать другим! а потом столкнуть лбами между собой пусть разбираются пенсы между собой кто чье забрал!!
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Странно, а почему не тем кто вышел на пенсию до 1988 года.
Тогда бы вообще никому не нужно повышать, даже платить не нужно.
Неужели у наших "благодетелей" не хватило наглости и хамства на такой гуманистический шаг?
Чего-чего, а этого у них всегда в достатке.
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Мечта фокусника и великого манипулятора Вовочки Гройсмана, который одним движением воровской мысли украл у пенсионеров треть пенсии, уменьшив коэффициент стажа за каждый отработанный год с 1,35% до 1 %, чтобы будущие пенсионеры уплатили все взносы в ПФ и почили до выхода на пенсию. Чтоб он жил на одну пенсию!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольше всего увеличатся пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2008 года, - Минсоцполитики
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