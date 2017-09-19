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 Трагедия в лагере "Виктория": мэр Одессы отстранил от должностей четверых чиновников

пожар

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от занимаемых должностей чиновников, которые отвечали за реконструкцию и эксплуатацию детского лагеря "Виктория", где на днях произошел страшный пожар.

Об этом стало известно в ходе согласительного совета муниципального собрания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.

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В частности, на время расследования обстоятельств трагедии без работы останутся вице-мэр по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько, начальники управления капстроительства и архитектурно-строительного контроля Борис Панов и Александр Авдеев, а также директор департамента образования Елена Буйневич. Последняя ранее написала прошение об отставке.

На завтрашнюю сессию горсовета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.

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В пресс-службе мэрии также уточнили, что Цвиринько написала заявление об увольнении. Завтра по нему примут решение депутаты горсовета.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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ведь от этой реконструкции как пить дать ОТКАТЫ они же и заносили ему
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А кто отстранит мэра, или без него бабло делили?
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Гнида трухлявая ! Тебя первого от корыта на нары !
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Скорее всего он себя считает честным и порядочным человеком и для начала ему нужно подать в отставку. Но этого никогда не будет. Лично я, отправила бы его от корыта прямо в костер, нары это слишком мягкое наказание за сгоревших живьем детей!
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так це вже дно?!
чи учільник) Одещини ще буде стукати і стукати в те дно?
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Где наш прЫзидент?.. Кто наш прЫзидент?..

Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...
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та шо ти таке кажеш?!
він поїхав в лігу-секс-реформ ООН, життя по новому проводити!
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А самому піти з посади Труханову совість не дозволила.....
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чиновников просто отстранили, а воспитателя - посадили?
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будку (псячью) или будку(с глазами и носом)?
то разные статьи в УК Украины...
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как-то глупо получилось!
пардон!
мабудь пора баинькать
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Типа они тырили , но с ним не делились ?

Кто в это поверит ?!
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Это человечный мэр решил, что компенсация за сгоревшего ребенка будет 200 тыс. гривен ?
МЕНЬШЕ 8000 ДОЛЛАРОВ !!!!!!
Одесситы по гривне соберут 200 тысяч, чтобы он живьем спалил свою дочь.
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Пострадавшим родителям надо нанимать серьезных адвокатов
и обращаться в европейские суды - там суммы возмещения за человека такие,
что за 1/3 суммы адвокаты будут очень стараться.
И ни в коем случае не подписывать ничего о том, что "они не имеют претензий".
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Будь ласка посилання на відповідну статтю Конвенції. Я щиро, без іронії!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия в лагере "Виктория": мэр Одессы отстранил от должностей четверых чиновников
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