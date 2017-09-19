 Трагедия в лагере "Виктория": мэр Одессы отстранил от должностей четверых чиновников

Об этом стало известно в ходе согласительного совета муниципального собрания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.
В частности, на время расследования обстоятельств трагедии без работы останутся вице-мэр по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько, начальники управления капстроительства и архитектурно-строительного контроля Борис Панов и Александр Авдеев, а также директор департамента образования Елена Буйневич. Последняя ранее написала прошение об отставке.
На завтрашнюю сессию горсовета вынесен вопрос о создании рабочей группы для проведения внутреннего расследования.
В пресс-службе мэрии также уточнили, что Цвиринько написала заявление об увольнении. Завтра по нему примут решение депутаты горсовета.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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чи учільник) Одещини ще буде стукати і стукати в те дно?
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Когда всё в шоколаде - он тут как тут. А беда - его и след простыл...
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він поїхав в
лігу-секс-реформООН, життя по новому проводити!
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то разные статьи в УК Украины...
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це і так зрозуміло!!!
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пардон!
мабудь пора баинькать
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Кто в это поверит ?!
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МЕНЬШЕ 8000 ДОЛЛАРОВ !!!!!!
Одесситы по гривне соберут 200 тысяч, чтобы он живьем спалил свою дочь.
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и обращаться в европейские суды - там суммы возмещения за человека такие,
что за 1/3 суммы адвокаты будут очень стараться.
И ни в коем случае не подписывать ничего о том, что "они не имеют претензий".
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